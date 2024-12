Il 38% degli Italiani si affida a TikTok per scoprire novità beauty, tra prodotti, brand e tendenze. Lo rivela l’indagine TikTok Marketing Science IT Beauty Survey. Non c’è dubbio che il social dei reel per antonomasia è la nuova culla dei beauty trend oltre che una “scuola” per apprendere come realizzare nuovi look, ciò che un tempo su YouTube si chiamavano tutorial (sembra una vita fa, e invece…). Molti studiosi del costume giurano che TikTok sia uno spaccato della società contemporanea, con tutte le sue contraddizioni e tendenze a volte discutibili.

Dallo skincare al make up, non sempre si riesce a risalire a chi ha lanciato per prima una tendenza social. Allo stesso modo, spesso resta un mistero il motivo per cui un hastag diventi particolarmente virale. Nelle prossime righe ripercorriamo un anno di beauty TikTok tra tendenze da conservare e altre da cestinare. Tu cosa salveresti?

Beauty TikTok 2024: Pearl skin, pelle più che luminosa

Launchmetrics/Spotlight / Jason Wu

Pearl come perla, ovvero una pelle talmente luminosa da sembrare perlescente. Nell’universo beauty di TikTok non basta emanare luce, come quando si ha una pelle sana e idratata: no, bisogna brillare! Con l’aiuto di make up specifico effetto glow e di skincare complesse o essenziali (fa parte della contraddizione dei social). In realtà, il trend non è nuovissimo: ha solo cambiato nome e livello di bagliore. Accanto al trend #pearlskin c’è anche il glass skin, AKA pelle traslucida e dewy skin, che sta per pelle rugiadosa, dall’effetto talmente idratato da sembrare bagnoso.

Promosso

La tendenza pearl skin supera la prova dei beauty trend TikTok perché è un parente stretto della cura di sé: spesso per avere una pelle luminosa è indispensabile adottare stili di vita sani.

Glass hair: su TikTok brillano anche i capelli

Launchmetrics/Spotlight – Ermanno Scervino

Su TikTok non brilla solo la pelle ma anche i capelli, che tra glass e liquid sono indecisi se farsi di vetro o liquefarsi in materie fuse. Da qui il moltiplicarsi di video ASMR (Autonomous sensory meridian response, risposta sensoriale meridiana autonoma) che ipnotizzano mentre mostrano chiome fluenti che riflettono la luce e si muovono come fossero ruscelli di montagna. E via all’infinito.

Promosso

Come per la pelle luminosa, anche il trend dei capelli “liquidi” o “di vetro” porta con sé buone abitudini di haircare.

Contrast make up theory, la teoria del contrasto per truccarsi (bene)

Launchmetrics/Spotlight / Ferrari

Chi si trucca da tempo ci può arrivare da sola: più è alto il contrasto tra la carnagione e i capelli più si possono osare colori vivaci o scuri. Viceversa, se il contrasto tra capelli e carnagione si appiana, cioè è basso, il viso viene valorizzato in particolar modo da tonalità neutre e delicate. Naturalmente, la teoria del contrasto per il trucco (ben riuscito) non è un diktat, ma può essere un comodo punto di partenza per non sbagliare colore quando si apre una palette di ombretti o si sta per acquistare un rossetto. E così nella sezione beauty di TikTok è tutto un pullulare di brevi video di spiegazioni.

Promosso

Salviamo in toto il trend della contrast make up theory perché è una semplificazione dell’armocromia e la teoria delle stagioni che spesso può confondere le idee su quali colori di make up ci stanno bene.

Demure, un beauty trend nato su TikTok nel 2024

Launchmetrics/Spotlight – Pamela Rolland

Il beauty trend demure è nato su TikTok verso la fine dell’estate 2024. Il merito è della creator statunitense Jools Lebron che in agosto ha pubblicato un video ironico su TikTok in cui si presentava con un trucco marcato e un’acconciatura con treccine, pronta per andare a lavoro e, nonostante tutto, si definiva poco eccentrica e molto demure, cioè riservata, per niente vistosa, modesta e pudica. Il termine inglese demure è in realtà desueto e risale al 1600. TikTok lo ha riportato in auge.

Promosso

Salviamo l’estetica demure perché è l’evoluzione della clean girl (ragazza pulita), altro trend virale su TikTok, che promuove un beauty look senza eccessi.

Brat make up, il trucco della “cattiva ragazza” virale su TikTok

Launchmetrics/Spotlight – JW Anderson

Agli antipodi della ragazza poco appariscente demure c’è quella che si trucca in stile Brat, una tendenza vistosa nata quest’estate su TikTok. Caratterizzato da colori accesi e tratti marcati, il Brat make up è un ritorno ai look dei primi anni 2000, quando andavano di moda occhi drammatici, sopracciglia iper definite e labbra metallizzate. Il termine Brat deriva dall’album omonimo della popstar Charli XCX, e richiama un identikit ben stereotipo preciso: una ragazza libera, indipendente, sicura di sé, sensuale e allo stesso tempo provocatoria. E che si trucca gli occhi di verde acido.

Né promosso né bocciato

Anche se l’estetica è discutibile, il trend brat lancia un messaggio positivo di sicurezza in sé stesse.

Sephora kids e l’ossessione precoce per la skincare

Launchmetrics/Spotlight – Marae Kids

Se ne è parlato tanto nella primavera 2024, suscitando non poche polemiche. Le ragazzine dai 9 ai 13 anni sono sempre più ossessionate dalla skincare fino a usare creme e trucchi delle mamme. La tendenza si inserisce in un contesto in cui l’ossessione di restare giovani e la paura di invecchiare si manifestano sempre prima. Così la prevenzione dell’aging cutaneo sta avendo molta presa sulle adolescenti, le quali non pensano ai potenziali effetti negativi sulla loro pelle di prodotto destinato a una pelle matura.

Bocciato

Quello delle Sephora Kids è un trend che bocciamo in toto poiché genera ansie immotivate nei più piccoli, a prescindere dal genere.

Mob wife, l’estetica della moglie mafiosa

Launchmetrics/Spotlight – Street Style

Un altro trend nato sui social nel 2024 è quello della mob wife, che richiama l’estetica delle mogli della mafia. Che siano reali o immaginari, i beauty look di questo trend opulenti e sexy sono caratterizzati da capelli vaporosi, trucco pesante e ben evidente. Capigliatura, occhi, labbra: tutto deve catturare l’attenzione. È la celebrazione della ricchezza con grande sfacciataggine (ricordi il programma TV Riccanza?). Il mantra del trend beauty mob wife è “più grande è meglio”. Inoltre, c’è un richiamo al fatto che le mogli dei mafiosi non lavorano e quindi hanno tantissimo tempo da dedicare a se stesse. Risultato? Sono super curate e truccate in abbondanza.

Bocciato

C’è poco da salvare in un trend che emula il volto della criminalità, anche se l’intento è ludico.

Le lentiggini con i broccoli, come si usa su TikTok

TikTok @alexxandra.trucco

Si colora un pezzo di broccolo con un correttore cremoso di 3-4 toni più scuri della propria pelle, lo si appoggia sul viso, e le lentiggini sono pronte. Le inflorescenze dell’ortaggio verde sembrano perfette per creare le lentiggini. Su TikTok il beauty trend si chiama broccolo freackles.

Né promosso né bocciato

Anche se l’idea è divertente, la cestiniamo per motivi ecologici. E poi esistono le matite no?

Lip combo, ovvero il ritorno della matita per labbra

IPA – Hailey Bieber

Oltre a essere una modella, Hailey Bieber è una vera influencer beauty sui social. Non c’è tendenza che lancia che non diventi virale. E non ne sbaglia una! Una delle ultime? La matita più scura del rossetto per far sembrare le labbra più carnose, un trend che tradotto in linguaggio social diventa #lipcombo.

Promosso

Dopo anni di assenza totale della matita labbra, siamo ben felici di ritrovarla per avere labbra più definite.

Blush a tutto spiano, con prodotti in stick e in polvere

Launchmetrics/Spotlight / Jason Wu

Che si chiama boyfriend blush, sunset blush o coquette (trucco romantico), le guance accese da un bel rosa caldo sono state un grande ritorno del blush, suffragato dai social. La novità 2024? La riscoperta del fard nel comodo formato in stick, per truccarsi velocemente e a tutta guancia, come si userà anche nel 2025.

Promosso

Un trend da salvare perché, si sa, basta un tocco di fard per cancellare la stanchezza dal viso!

