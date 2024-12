Il 2024 sta finendo e sui social network fioccano le ricerche sui trend Christmas beauty da seguire durante le Feste e anche su quali saranno le nuove tendenze beauty che ci accompagneranno nel 2025. Per comprenderle meglio, è utile andare a vedere quali sono stati i trend più cercati su TikTok quest’anno. Perché, certamente, saranno protagonisti delle vacanze di Natale, anche per quanto riguarda i regali da fare. Qualcuno, poi, avrà strascichi anche nei prossimi mesi.

Un anno di trend virali

Il 2024 è stato un anno pieno di ispirazioni per il mondo della bellezza. Dai capelli agli ombretti, dal blush alle unghie è stato un susseguirsi di tendenze subito diventate virali sui principali social network, come TikTok e Instagram.

Il sito Cult Beauty ha analizzato milioni di ricerche effettuate e ha stilato un rapporto dal quale emergono le tendenze che hanno dominato l’anno che sta finendo per quanto riguarda la cura della pelle, il trucco, la cura dei capelli e il benessere, e che ci ossessioneranno durante le vacanze di Natale. Si tratta di trend che certamente influenzeranno la routine quotidiana di bellezza anche nel 2025. Ma quali sono?

Trend più cercati: cura della pelle naturale

In cima alla classifica ci sono le ricerche sulla “cura della pelle naturale”. In effetti, il 2024 è stato un anno nel quale abbiamo sentito parlare tantissimo di skin longevity, skinimalism e nude look. Quindi, se stai pensando a un regalo “Christmas beauty”, potresti concentrarti su queste tendenze.

La skin longevity ha spostato l’attenzione dall’idea di dover correggere le imperfezioni alla promozione di una bellezza della pelle più duratura e salutare. Quindi, attenzione al rafforzamento delle difese naturali della cute e all’ottimizzazione delle sue funzioni biologiche attraverso l’uso di prodotti che proteggono dai danni ambientali, stimolano l’idratazione e la rigenerazione cellulare. La skin longevity si è accompagnata allo skinimalism, basato su un ritorno alla semplicità, e al nude look, che promuove un make-up più naturale, quando non del tutto assente.

Lo skinimalism promuove l’abbandono di tanti prodotti quotidiani a favore dell’utilizzo di formule multifunzionali di qualità, efficaci e sostenibili. In questo contesto, il nude look esalta la naturalezza e l’eleganza sobria, minimizzando l’uso di make-up intenso a favore di prodotti che perfezionano l’aspetto naturale della pelle. Con oltre 13 milioni di ricerche su Instagram, gli ingredienti naturali vanno a sostituire le sostanze chimiche sintetiche e a promuovere un regime olistico, oltre a fornire alle carnagioni risultati delicati e radiosi.

Il potere del magnesio

Al secondo posto tra i trend più cercati del 2024 c’è il magnesio, un ingrediente diventato alimento base sia nella cura della pelle che nelle routine dietetiche per la sua capacità di alleviare lo stress e migliorare l’aspetto della pelle. Tra i top-seller: lozioni di magnesio, sali da bagno e integratori. Potresti integrarlo nella tua routine Christmas beauty.

Trend più cercati: microneedling

Il microneedling, che ringiovanisce la pelle usando il collagene, è al terzo posto. Nel 2024 ha guadagnato popolarità come trattamento che rende le carnagioni più lisce e radiose, combatte le linee sottili, le cicatrici da acne e l’iperpigmentazione.

Probiotici anche per la pelle

Si è belli fuori quando si è belli dentro, anche a Natale. Da qui le ricerche della parola “probiotico” sia per promuovere la salute dell’intestino sia quella della pelle. In cima alla lista: sieri probiotici, idratanti e integratori alimentari.

Trend più cercati su TikTok: kombucha e retinolo

Al quarto posto nella classifica dei trend più cercati c’è il kombucha, un tè fermentato famoso per le sue proprietà antiossidanti anche nella cura della pelle. Oltre alla bevanda, le ricerche hanno riguardato anche toner e le creme a base di kombucha. Una buona idea per un regalo Christmas beauty, vero?

Non poteva mancare il trend del retinolo, rinomato per le sue proprietà anti-invecchiamento. La sua capacità di aumentare il turnover cellulare, levigare le rughe e migliorare la consistenza della pelle lo ha reso un ingrediente chiave da usare prima di andare a dormire.

Cura della pelle coreana

Molto cercata anche la skincare coreana, nota per i suoi prodotti innovativi e le sue routine multi-step. In particolare, sono stati ricercatissimi toner, maschere e creme di bava di lumaca.

Trend più cercati: vitamina B12 e niacinamide

Tra i trend beauty che sicuramente ci ossessioneranno anche nel 2025 c’è la vitamina B12, nota per la sua capacità di potenziamento energetico e rivitalizzazione della pelle. Aiuta anche a combattere la fatica e promuovere un sano turnover cellulare. Gli integratori quest’anno sono andati a ruba.

Al penultimo posto c’è la niacinamide, un ingrediente versatile per tutti i tipi di pelle e che aiuta a combattere il rossore e i pori ingranditi. Molto gettonati sieri, creme e creme solari che la contengono.

Pelle di vetro

Infine, tra i trend più seguiti del 2024 e più cercati tra i Christmas beauty c’è quello della “pelle di vetro”, che incarna la ricerca di una carnagione impeccabile e “rugiadosa”. Esportato dal mondo beauty coreano, questo trend prevede l’uso di prodotti leggeri che idratano la pelle profondamente e danno un aspetto luminoso.

Leggi anche Cura delle pelle: i trend del 2025