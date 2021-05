Le frasi romantiche più belle da dedicare a chi amiamo. Frasi d'amore per lui e frasi d'amore per lei famose e scritte di nostro pugno per dichiararsi

Frasi d'amore

Sull'amore, che è una forza ed un'energia che riesce a dare senso alla nostra vita, sono stati scritti trattati e libri: le frasi d'amore sono un modo per dichiarare i propri sentimenti alle persone che hai nel cuore. Frasi belle che parlano d'amore sono state scritte da poeti, filosofi, autori di romanzi, cantanti ma anche da persone comuni che negli anni hanno voluto esprimere i loro sentimenti nei confronti della persona amata. Sono frasi che possiamo usare anche per gli auguri di buon compleanno della persona amata.

Un bigliettino speciale, un messaggio Whatsapp, la dedica in un libro: le frasi d'amore scritte, declamate a gran voce o sussurate possono essere dichiarazioni d'amore davvero romantiche da usare in ogni occasione. Ecco la nostra raccolta di frasi e aforismi sul sentimento più forte di tutti.

Le frasi d'amore per lui, quelle da dedicare al ragazzo o all'uomo che ami, che ti ha rapito il cuore e al quale pensi sempre. Ne abbiamo scelte 10, così potrai valutare quale sia la più adatta. Si tratta di frasi che parlano d'amore per un uomo, o che noi possiamo comunque dedicare al maschile. Se queste parole le volete usare sui social, leggete anche le nostre raccolte di frasi per Instagram, frasi per i selfie per trovare quelle giuste da mettere sotto le foto.

Ci vuole un minuto per notare una persona speciale, un'ora per apprezzarla, un giorno per volerle bene, tutta una vita per dimenticarla (Charlie Chaplin)

(Charlie Chaplin) Ma l'amore è cieco e gli amanti non possono vedere le piacevoli follie che essi commettono (William Shakespeare)

Coloro che vivono d’amore vivono d’eterno (Emile Verhaeren)

Solo chi ama senza speranza conosce il vero amore (Pablo Neruda)

Amore mio, ho sognato di te come si sogna della rosa e del vento (Alda Merini)

Nessuno, neanche un poeta, ha mai misurato la capacità di un cuore (Zelda Fitzgerald)

Le note dell'amore fanno l'amore più grande (John Keats)

Amor che nullo amato amor perdona, mi prese del costui piacer sì forte, che, come vedi, ancor non m'abbandona (Dante)

Chi ama non conosce morte, perché l'amore fa rinascere la vita nella divinità (Emily Dickinson)

Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni (Alda Merini)

Frasi d'amore per Lei

Le frasi d'amore per lei sono altrettanto belle! Ecco parole e citazioni che potete dedicare alla donna o alla ragazza che amate più di ogni altra, con cui sognate di fare...beh, ogni cosa che andrà ad entrambi! Sono parole romanticissime, che non possono lasciare indiffirente il cuore umano. Prova ad utilizzare anche le frasi sulla bellezza dei grandi autori, se vuoi conquistarla. Se cerchi parole molto romantiche, scrivile delle frasi sulla Luna, l'astro degli amanti per eccellenza. Usale anche come frasi d'amore per Instagram.

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è esserci seduto accanto e sapere che non l'avrai mai (Gabriel Garcia Marquez)

L'amore non guarda con gli occhi ma con l'anima (William Shakespeare)

Gli altri uomini vedono in te una bellezza che dileguerà più veloce dei loro anni. Ma io vedo in te una bellezza che non svanirà, e nell'autunno dei tuoi giorni quella bellezza non avrà timore di guardarsi nello specchio, e non ne riceverà offesa. Solo io amo in te ciò che non si vede Khalin Gibran

Quando l’amore non è follia, non è amore (Pedro Calderon De La Barca)

Non capirà mai nessuno quanto amore ci mettevo anche solo per guardarti negli occhi (Erri de Luca)

Amami, perché senza di te niente posso, niente sono (Paul Verlaine)

Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poche per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi (Franz Kafka)

L’amore vero è quello che non perdona nulla (Molière)

Eravamo insieme, tutto il resto del tempo l'ho scordato (Walt Whitman)

Non c’è felicità nell’essere amati. Amare gli altri, ecco la vera felicità (Herman Hesse)

Frasi d'amore brevi

Se cerchi frasi d'amore brevi ma significative ed efficaci, magari da dedicare via social o su watsapp questa è la raccolta che ti serve. Se sei un'amante della sintesi, e detesti dilungarti in qualsiasi contesto, una frase d'amore breve è quello che ti serve. Ecco qualche idea:

L'amore vuole tutto e ha ragione (Ludwig Van Beethoven)

Come ti vidi mi innamorai (Arrigo Boito)

L'amore vince su tutto (Virgilio)

Chi essendo amato può dirsi povero? (Oscar Wilde)

C'è solo una felicità nella vita: amare ed essere amati (George Sand)

Amami anche se sono un disastro

L'amore è una cosa piena di ansioso timore (Ovidio)

L'amore è come il vento, non sappiamo da dove viene (Honoré de Balzac)

Frasi d'amore dalle canzoni

Se sei un'amante della musica e ami dedicare frasi dalle canzoni, questo vale sicuramente anche per le frasi d'amore. Del resto i testi delle canzoni sia italiane che straniere sono una fucina di frasi romantiche, considerando che tantissimi artisti dedicano le loro opere ai loro sentimenti. Che si tratti di dichiarazioni sperticate o canzoni su amori più malinconici, ecco alcuni versi bellissimi da dedicare:

Vivo di emozioni che tu non sai nemmeno di darmi (Vasco Rossi)

L'amore succederà o forse è già successo, ma tu non l'hai visto o lo vedi solo adesso (Annalisa)

E faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare ma capisco che per quanto io fugga torno sempre a te. (Diodato)

Tu come stai? non è cambiato niente no il vento non è mai passato tra di noi tu come stai non è accaduto niente no il tempo non ci ha mai perduto (Claudio Baglioni)

Ore le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo (Francesco De Gregori)

E con le mani amore, per le mani ti prenderò / E senza dire parole nel mio cuore ti porterò / E non avrò paura se non sarò come bella come dici tu/ Ma voleremo in cielo in carne ed ossa, non torneremo Più (Francesco De Gregori)

Non ti ho detto mai veramente quello che tu sei per me. E' difficile spiegare quello che ti riempie gli occhi e il cuore e che da luce alla tua vita (Adriano Celentano)

E ci sei, adesso tu, a dare un senso ai giorni mie (Eros Ramazzotti)

Tu, tu che sei diverso Almeno tu nell'universo Un punto sei, che non ruota mai intorno a me (Mia Martini)

Frasi d'amore famose

Per gli amanti dei grandi classici abbiamo raccolto anche una carrellata di aforismi e citazioni d'amore davvero famosi e celebri. Se per te la cosa fondamentale non è distinguerti con frasi troppo ricercate, ma preferisci andare a colpo sicuro con dichiarazioni d'amore celebri leggi di seguito:

Amor ch'a nullo amato amar perdona, mi prese del costui piacer sì forte che come vedi ancora non m'abbandona (Dante Alighieri)

E' nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama ( Fedor Dostoevskij)

Amare è così breve, e dimenticare così lungo (Pablo Neruda)

Un bacio a labbra salate, un fuoco, quattro risate E far l’amore giù al faro Ti amo davvero, ti amo lo giuro, ti amo, ti amo davvero (Claudio Baglioni)

L'amore è la più saggia delle follie (William Shakespeare)

L'amore guarda non con gli occhi ma con l'anima (William Shakespeare)

Non sarà un'avventura/Questo amore è fatto solo di poesia./Tu sei mia, tu sei mia/Fino a quando gli occhi miei/Avran luce per guardare gli occhi tuoi (Lucio Battisti)

