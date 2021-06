C he sia un regalo per te o per una persona speciale, i bracciali sono un vero must have tra gli accessori. Semplici, brillanti o lineari: qui una selezione dei più belli.

Sì, gli accessori non possono e non devono mai mancare nel tuo look. Che siano grandi o piccoli, il loro stile aggiungerà piccoli dettagli ad ogni outfit, anche al migliore e studiato nei minimi dettagli. Vale anche per i bracciali da donna che, spesso, nascondono significati profondi e legami emozionali indissolubili. Piccoli accessori, dagli stili più diversi che rispondo ai gusti di ognuna, che possono essere cambiati ogni giorno o indossati 24 ore su 24 per portare con te ricordi e emozioni.

Se ti abbiamo fatto voglia di aggiungere un nuovo braccialetto alla tua collezione, qui troverai i più belli da acquistare online.

Rigido

Quando la semplicità paga: questo bracciale rigido in argento è delicato e molto elegante. Perfetto per chi ama lo stile più classico e ama cambiare gioielli e bijoux ogni giorno.

Tennis

Elegante, prezioso e un grande classico: il bracciale tennis è una fila brillante perfetta per illuminare qualsiasi tipo di polso. Ideale anche come dono nelle occasioni più importanti.

Porta fortuna

L'abbiamo già detto: i bracciali non sono semplici accessori, ma piccoli tesori pieni di significato. Questo modello raffigura due elementi porta fortuna come la coccinella e un piccolo corno rosso. L'ideale per augurare buona sorte alle persone che si amano e nelle occasioni più importanti.

Colorato

Da arricchire

I bracciali Pandora sono un must e, oltre ai charm coloratissimi e con un significato ben preciso, anche la base deve essere scelta con cura. Questo modello Rose è realizzato in lega di metallo con anelli in titanio e placcato in oro rosa 14 carati. Delicato ed elegante.

Per tutti i giorni

Un modello morbido, delicato e perfetto anche per le più giovani: questo bracciale a doppio filo è il modello must per chi vuole un piccolo accessorio da indossare sempre e che si abbini facilmente con tutti i look e i mood.

