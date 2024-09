C’è chi ama il classico chiodo, ovvero la giacca da motociclista con borchie e profilature a contrasto. Ma c’è anche chi preferisce un blazer dalle linee pure e minimali, sinonimo di eleganza versatile e chic. Le giacche di pelle (e simil pelle) giocheranno un ruolo straordinario nel guardaroba femminile di questa stagione, e non solo perché decretate essere tendenza moda autunno 2024. La loro versatilità rende facili gli styling, il loro comfort aggiunge un tocco di straordinaria praticità anche alle mise più sofisticate. E poi (dulcis in fundo!) sanno essere davvero cool. Ce ne danno prova i look street style delle it-girls, ai quali ti invitiamo a guardare prima di passare definitivamente alla guida shopping che abbiamo preparato per te.

Biker jacket e non solo: le tendenze moda dell’autunno 2024

La parola d’ordine secondo lo street style? Oversize. Ebbene sì, dimenticati definitivamente del blazer sciancrato e dalla vestibilità quasi aderente, tutto ciò che desiderano le it-girls per i propri look sono le giacche morbide e leggermente oversize. Anche sui colori ci si concede qualche valido strappo alla regola: il chiodo nero sarà sempre un evergreen, ma perché non testare anche le nuance più cioccolatose? Dal color biscotto al terracotta fino al burgundy, la moda autunno 2024 fa delle giacche di pelle un ampio perimetro di sperimentazione cromatica.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Altro abbinamento interessante della giacca di pelle (il maxi bomber in foto sotto è fonte pura di ispirazione!) riguarda lo styling con le fantasie animalier. Non parliamo solo del classico leopardato (che questa stagione torna per restare) ma anche dell’effetto pitone, da sperimentare sulle gonne midi con spacco. Il risultato è un contrasto perfettamente bilanciato di sofisticatezza e coolness. Vedere (e provare!) per credere.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le giacche di pelle (e non solo) da comprare ora

Fatte definitivamente tue le pillole di stile delle it-girls, non resta che passare in rassegna le migliori giacche di pelle per interpretare le tendenze moda autunno 2024. Siamo rimaste fedeli in primis all’ispirazione cromatica avvistata nello street style: oltre al nero, ti imbatterai anche in giacche color cioccolato o in intense tonalità di marrone. Anche la lucidità della pelle ne enfatizza la resa finale, non dimenticare dunque di considerare – in fase di shopping – la straordinaria differenza che passa tra pelle dalla finitura matte o pelle dalla finitura glossy. Quanto al nero, la più classica (e dark) delle tonalità resta protagonista assoluta, a cominciare dalle biker jacket che richiamano alla memoria il fascino audace dei motociclisti.

Oversize e in pelle dal finish lavato, Max&Co. (€389)

In pelle dall’effetto lucido e con zip, Stefanel (in sconto a €75)

Con collo alla Peter Pan, ba&sh (€395)

Effetto pelle e con maxi tasche, Twinset (in sconto a €140)

Biker jacket effetto pelle, Zara (€49,95)

Chiodo in nappa, Pennyblack (in sconto a €195)

Giacca biker in tessuto spalmato, Patrizia Pepe (in sconto a €187,50)

In pelle, con borchie e profilature metalliche, Sandro (€445)

In jersey spalmato, Marina Rinaldi (in sconto a €141)

Con collo basso a costine e bottoni sul davanti, H&M (€299)

