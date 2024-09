Con l’autunno alle porte, non possiamo che iniziare a pensare già a come abbinare gli stivaletti. La tendenza scarpe per eccellenza del transition style ci ha portato alla scoperta di 5 tra i migliori look da cui prendere ispirazione. Cosa abbiamo intercettato per te? Indubbiamente styling semplici da replicare, in cui tagli western, tacchi stiletto o a blocco e anfibi stringati fanno da protagonisti.

1. Gli stivaletti neri con i jeans dritti

Un abbinamento semplice, su cui contare in qualsiasi momento, e per niente banale. Gli stivaletti neri sono un abile passepartout: facili da indossare, specialmente se caratterizzati da un pratico tacco a blocco di altezza media, da portare di giorno come di sera. In questo look street style li ritroviamo protagonisti insieme a comodi jeans dritti e leggermente cropped. Il taglio alla caviglia consente infatti di valorizzarli al massimo, ma ciò non significa che tu non possa testarti in uno styling simile anche con ampi pantaloni a palazzo. Dove c’è la canottiera bianca, noi immaginiamo già una maglia dolcevita perfetta per affrontare l’autunno: all’occasione, aggiungi anche un blazer colorato per un accento di energia!

Foto Lauchmetrics/Spotlight

2. Gli stivaletti texani con il denim bianco

Il modo migliore per valorizzare i jeans bianchi? Non solo sneakers. Ecco gli stivaletti tornare di nuovo in nostro aiuto, in particolar modo i texani neri, che sono cool e per tutte le età. Anche in questo look street style ritroviamo il taglio sartoriale alla caviglia. In più, questi jeans bianchi presentano un orlo tagliato a vivo (ergo, è sfilacciato di proposito!) e ben si sposano con la giacca in denim ton sur ton con frange rosse (un bellissimo tocco di vitalità!). Un consiglio extra sugli stivaletti texani? In vista delle tendenze autunno-inverno 2024-2025, prediligili con il fondo gomma. E, stanne certa, affronterai con loro anche le giornate di pioggia.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

3. Tacchi stiletto e vestiti romantici

Per un look da ufficio, un aperitivo con le amiche o un’uscita serale molto speciale: il nostro consiglio è di scegliere gli stivaletti con punta arrotondata e tacco stiletto (sì anche al tacco a clessidra, che ha un fascino vagamente rétro). La vestibilità aderente degli stivaletti slancia la silhouette e allunga la gamba, enfatizzando a sua volta le linee dei tuoi abiti più chic e romantici. È il caso di questo abito midi drappeggiato, contraddistinto di una morbida tonalità rosa pastello. A conferire carica e grinta alla mise è la biker jacket, ovvero la giacca di pelle che puoi facilmente sostituire con un morbido capospalla cocoon.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

4. Gli anfibi stringati con i vestiti in maglia

Carica urban, vieni a noi! La moda autunno-inverno 2024-2025 dice sì anche agli stivaletti stringati, e questo look street style ne è la prova. Le it-girls hanno già cominciato a sperimentare (anche) questo diktat, avendo cura di portare i propri combat boots con morbidi abiti in maglia a coste. Ad inverno inoltrato, potrai dilettarti anche nell’abbinamento con gli abiti in lana più doppi. O addirittura modificare del tutto la struttura dell’ensemble provando gli stivaletti stringati con i pantaloni eleganti (con le pinces e a vita alta, fidati!). Per un contrasto 50% chic e 50% cool.

Foto Lauchmetrics/Spotlight

5. Il cappottino aderente con gli stivaletti a punta

E poi ci sono loro, gli stivaletti dalla silhouette allungata ed elegante. La punta e il tacco bilanciano linee e simmetrie in un gioco armonico: quale migliore idea, se non quella di indossarli sotto un cappottino aderente? Il bon ton sembra essere il leitmotiv di questa mise in foto sotto: il colletto bianco della camicia spicca sul grigio chiaro del capospalla. Gli stivaletti neri a punta contestualizzati nel look completano il tutto nel modo più impeccabile: merito del raso dalla finitura lucida da sfoggiare nei contesti più chic (e non certamente quando piove!).

Foto Lauchmetrics/Spotlight