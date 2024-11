Intensa e decisa, è una nuance che racchiude in sé anche il senso dell’eleganza daily: come indossare il marrone? Per portarti alla scoperta del colore moda autunno-inverno 2024-2025, abbiamo selezionato 5 look particolarmente belli (e facili da replicare) dallo street style delle scorse fashion week. Scoprile subito e passa all’azione testandoti nello styling della tua proposta preferita.

Come indossare il marrone: la giacca in camoscio

In questo look street style in foto sotto, la forza non è solo nell’uso sapiente del colore. Si veda infatti come sono bilanciati bene i volumi: la giacca marrone è oversize, per coccolare le forme e dare un tono rilassato all’intera mise. Anche i pantaloni a palazzo – scelti in una nuance basic e chic quale il grigio – conferiscono allo styling l’aura dei grandi classici senza tempo. Sì anche all’aggiunta della maxi borsa e della sciarpa. Pronta per affrontare la giornata, senza rinunciare assolutamente allo stile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare il marrone: il capospalla con colletto a costine

Pantaloni neri, stivaletti Chelsea tono su tono, una maglia dolcevita bianca. E poi? Quale capospalla scegliere per completare il look? Non possiamo fare a meno di consigliarti questo cappotto nella nuance biscotto, caratterizzato dal colletto in velluto a coste (leggi alla voce “Barbour”: di questo brand – amatissimo anche dalla royal family inglese, ne troverai tantissimi e di bellissimi!). I bottoni dorati aggiungono quell’accento non plus ultra di glamour ed eleganza, richiamabile (qualora lo desiderassi) anche attraverso i gioielli o ulteriori profilature metalliche (quelle degli accessori, ad esempio).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare il marrone: la giacca cropped

Anche la giacca cropped marrone ha il suo perché. Ma non per forza dovrai prediligere questo taglio, anzi! Sentiti libera di sperimentare le vestibilità aderenti anche attraverso i blazer sciancrati, da abbinare a morbidi pantaloni di lana leggermente a zampa. E al di sotto? Sì alle maglie dolcevita sottili o leggermente più doppie, in palette o magari a contrasto cromatico. Il look street style che ti proponiamo in foto sotto arriva da Parigi e fa leva anche su un ulteriore dettaglio: lo styling di una borsetta azzurra dalla silhouette a mezza luna (firmata Prada, ça va sans dire). Da replicare anche seguendo la teoria del rosso.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare il marrone: il tailleur di camoscio

Sei a caccia di un’idea per indossare il marrone in formula total look? Ti proponiamo questa che fa del tailleur in camoscio la tendenza definitiva della moda autunno-inverno 2024-2025. Per rendere lo styling accattivante e meno serioso, sentiti libera di indossare una T-shirt sotto la giacca. Non solo una T-shirt classica o monocromatica, ma anche una versione stampata. Quanto alle scarpe, sì alle sneakers. Ma anche ai tacchi alti!

Foto Launchmetrics/Spotlight

La minigonna marrone con la camicia azzurra

Sì, mille volte, sì. C’è forse qualcosa di più bon ton dell’abbinamento della gonna marrone con una camicia azzurrina? Si aggiunga un gilet o un cardigan bianco, e voilà: il risultato – da voto 10 e lode – è raggiunto. In questa proposta street style è la minigonna a dettare tendenza. Per noi, è approvatissima. Tuttavia, se desideri esplorare una versione più democratica e accessibile (a tutte le età!), allunga l’orlo: con la gonna midi a tubino non si sbaglia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

