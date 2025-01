Stagione che vai, accessori che trovi, anche se per la primavera 2025 potresti essere già a buon punto: siamo sicure che qualche pezzo è già in qualche cassetto del tuo guardaroba. Così dopo le dieci tendenze moda per la prossima stagione – che per quanto riguarda i colori vedrà come grande protagonista il Mocha Mousse – come decretato da Pantone, vediamo ora i dieci accessori a cui non potrai rinunciare la prossima stagione. L’ispirazione arriva direttamente dalle passerelle, ma ora palla a te. Preparati ad aguzzare la vista per scovare borse, scarpette e ninnoli vari dove meno ti aspetti. E scordati il minimalismo, perché per la primavera 2025 gli accessori dovranno essere prima di tutto originali!

Fiocchi mania

Che siano ai piedi, tra i capelli o intorno al collo, i fiocchi sono il dettaglio che tutto cambia nei look della prossima primavera. In versione mini o maxi sono il tocco di romanticismo che con la bella stagione torna a fare capolino. Ma attenzione, l’effetto bambola è dietro l’angolo. Pensati una Marie Antoinette moderna: un po’ regale, un po’ ribelle. La reference? Dua Lipa, ospite della sfilata Chanel Haute Couture P/E 2025.

Vivetta P/E 2025. Courtesy of Vivetta

Valentino P/E 2025. Courtesy of Valentino

Chanel P/E 2025. Courtesy of Chanel

Gioielli glamour: i bracciali rigidi

Come già detto, per la prossima primavera scordati il minimalismo, soprattutto in tema di gioielli. E se parliamo di must have che non potrai non avere, sono loro: i bracciali rigidi. Bangles scultorei placcati in oro o argento, come ti insegnano Saint Laurent e Miu Miu, per un allure sofisticata. Bombati, tantissimi e coloratissimi per un tocco divertente, che ci riporta indietro ai 70’s.

Saint Laurent P/E 2025. Courtesy of Saint Laurent

Gucci P/E 2025. Courtesy of Gucci

Emporio Armani P/E 2025. Courtesy of Emporio Armani

Gli accessori della primavera 2025: i gioielli in strass

Voce del verbo brillare. Se avevi relegato i gioielli impreziositi da strass alle grandi serate a cui poi non hai mai voglia di andare, è l’ora di aprire il cassetto dei bijoux. Perché per la prossima primavera collane e orecchini dalle lavorazioni artigianali e eccentriche saranno la ciliegina sulla torta anche dei look più basici!

Carven P/E 2025. Courtesy of Carven

N°21 P/E 2025. Courtesy of N°21

Il cappello che ti protegge da sguardi indiscreti

Il bob, il copricapo indossato dai pescatori e dagli agricoltori irlandesi alla fine dell’Ottocento, è il suo antenato. Per la primavera 2025, il cappello è l’accessorio all’ultimo grido. Che sia in paglia, in tessuto rigido o tecnico sarà divertente sperimentare nuove forme. Una sola regola: prendilo e piantalo in testa un po’ come viene, il tuo campo visivo sarà forse ridotto, ma tu non passerai inosservata.

Vivienne Tam P/E 2025. Courtesy of Vivienne Tam

Gucci P/E 2025. Courtesy of Gucci

Louis Vuitton P/E 2025. Courtesy of Louis Vuitton

Gli accessori della primavera 2025: le cinture

Miu Miu e Ralph Lauren ci insegnano che la cintura non è solo un accessorio funzionale, tutt’altro! Per la primavera 2025 saranno l’elemento decorativo per eccellenza, soprattutto se indossate a vita bassa, sopra i passanti dei pantaloni. Come sceglierle? In pelle liscia e sottili se non sei solita indossarle, maxi e con fibbia lavorata se le ami già. E non dimenticare che le cinture sono alleate del nostro punto vita: Zimmermann docet.

Miu Miu P/E 2025. Courtesy of Miu Miu

Ralph Lauren P/E 2025. Courtesy of Ralph Lauren

Zimmermann P/E 2025. Courtesy of Zimmermann

Occhiali da sole che si fanno notare

A me gli occhi, anzi gli occhiali! Si sa che l’eyewear non va mai in vacanza, ma con l’arrivo della primavera questo accessorio arriverà a prendersi la scena con prepotenza. Dimentica le montature leggere e sottili. Che la forma sia rotonda, ovale o squadrata, opta per lenti maxi, colorate, o scure se ami lasciare un po’ di mistero.

Cardin P/E 2025. Courtesy of Cardin

Diesel P/E 2025. Courtesy of Diesel

Max Mara P/E 2025. Courtesy of Max Mara

Le maxi bag: must have della primavera 2025

Puoi tirare un sospiro di sollievo: accantoniamo per un attimo le mini bag perché per la primavera 2025 – se non fosse ancora chiaro – l’aggettivo che ci piace di più è maxi. E vale anche per le borse. Non plus ultra, in pelle intrecciata come Emporio Armani. Per le più cool, indossate sotto al braccio, come le pouch bag (vedi alla voce Ferragamo). Per le it-girl, con stampa coccodrillo pitonata: il tocco selvaggio delle giornate più calde!

Emporio Armani P/E 2025. Courtesy of Emporio Armani

Ferragamo P/E 2025. Courtesy of Ferragamo

Dries Van Noten P/E 2025. Courtesy of Dries Van Noten

Ancora loro: bauletti e beauty case

Ti ricordi quando ti abbiamo detto che i beauty case sono le nuove borse per uscire? Ecco, continueranno ad esserlo anche con la bella stagione. Quindi, tienilo a mente quando arriverà il momento del temutissimo cambio armadio. E sarà in buona compagnia: anche il bauletto, di grande tendenza questo inverno, continuerà ad esserlo. Questa borsa, dalla radice sportiva, è il modello più chic della prossima stagione, quindi se devi acquistarlo punta su un modello timeless!

Prada P/E 2025. Courtesy of Prada

Tod’s P/E 2025. Courtesy of Tod’s

Ferrari P/E 2025. Courtesy of Ferrari

Laccetti che passione!

E veniamo ora alle scarpe: croce e delizia di ogni donna. Preparati ad avvolgere gambe e caviglie con lacci e laccetti. Dopo le ballerine in chiave étoile arriveranno anche i sandali infradito con tacco e un delicato filo in raso, come sulla passerella di Ferragamo. Saranno di gran tendenza anche i sandali alla schiava. E per te che vuoi volare basso, irrinunciabili ballerine flat e mules con sottili, ma grintosissimi, listini in pelle.

Ferragamo P/E 2025. Courtesy of Ferragamo

Chloé P/E 2025. Courtesy of Chloé

Isabel Marant P/E 2025. Courtesy of Isabel Marant

Bon ton e scarpe baby

Non abbiamo spesso di amarle e di indossarle per tutto l’inverno e non lo faremo nemmeno con l’arrivo della primavera 2025. Parlo delle scarpe baby con cinturino: graziose in vernice nera o rossa, con la punta arrotondata o a punta per un effetto più moderno. Sono le scarpette che da piccole spesso non volevamo indossare, ma il tempo ci ha reso nostalgiche e ora non ne possiamo fare più a meno. Sarà che ci piace tanto il bon ton, sarà che sono l’accessorio che ci fa sentire subito carine, ma le scarpe baby sono decisamente un must have per la primavera 2025. E se l’effetto signorina non fa te per te, opta per un modello con borchie.

Miu MIu P/E 2025. Courtesy of Miu Miu

Maitrepierre P/E 2025. Courtesy of Maitrepierre

Hanno collaborato Rossella Mazzali e Jessica Ventrella

