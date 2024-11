L’eleganza non conosce età. Cosa indossare a 60 anni per sentirsi – oltre che apparire – al top? Abbiamo sciolto il quesito passando in rassegna i look di 5 icone internazionali dello stile royal. E ciò che ne emerge è questo manuale pronto all’uso per tutte le tue prossime sessioni di styling. Sarai in ottima compagnia, fidati: da Carolina di Monaco a Carole Middleton, passando per Sarah Ferguson, l’imperatrice Masako e Sophie di Wessex. Si potrebbe mai chiedere di meglio per prendere ispirazione?

Cosa indossare a 60 anni: i pantaloni a palazzo di Carolina di Monaco

Come potrebbe non ispirarci il suo stile? D’altronde, Carolina di Monaco è stata per lungo tempo la musa di Karl Lagerfeld, il celebre stilista di Amburgo – venuto a mancare nel 2019 – che diresse Fendi e Chanel. La moda, Carolina di Monaco, l’ha sempre respirata e integrata come per un magico processo di osmosi. Ed è proprio ai suoi look che guardiamo con ammirazione per trarre qualche risposta in più su cosa indossare a 60 anni. La sorella di re Alberto II di Monaco ci ricorda infatti quanto i pantaloni a palazzo e a quadretti siano sempre fortemente attuali. Lei li indossa con la camicia bianca, un gilet e una giacchina. I grandi classici del guardaroba femminile, che non stancano mai e poi mai.

Foto Getty

Come vestirsi a 60 anni: il vestito a fiori di Carole Middleton

Nelle sue vene potrà anche non scorrere il sangue blu, ma Carole Middleton – famosissima madre dell’unica e sola Kate Middleton, naturalmente – è senz’altro diventata una royal di adozione. La suocera del principe William conosce il protocollo di Buckingham Palace come il palmo della propria mano, e raramente ha sbagliato una mise. Proprio in questo look conferma quanto il vestito a fiori sia un’ottima idea anche a sessant’anni. Lei lo preferisce lungo fino alle caviglie e con il colletto dolcevita. In abbinamento, sì al blazer bianco con bottoncini neri: una vera delizia, oltre che un passepartout dello stile bon ton. E per finire, décolletées in camoscio color nocciola, occhiali da sole e borsa di paglia.

Foto Getty

L’abito verde smeraldo di Sarah Ferguson

Anche Sarah Ferguson, che ricordiamo essere la madre delle principesse Beatrice ed Eugenia (nonché nipoti della regina Elisabetta), sa il fatto suo quando c’è da stupire. Questo look arriva dal red carpet dell’edizione 2023 della Mostra del Cinema di Venezia, dove la ex moglie del principe Andrea aveva presenziato sfoggiando un elegantissimo abito lungo e verde smeraldo. Come non approvare la sua scelta? Prova (superata) di armocromia a parte, il vestito di Sarah Ferguson è l’ispirazione perfetta per chi è caccia di un valido look da cerimonia. Il taglio a portafoglio coccola le forme e contiene, i preziosi elementi gioiello arricchiscono il tutto con una nota di ulteriore eleganza.

Foto Getty

Il vestito chemisier di Sophie di Wessex

Ed ecco un’altra lezione di stile che arriva dalla famiglia reale inglese. Cosa indossare a 60 anni secondo la duchessa di Edimburgo? La moglie del principe Edoardo, Sophie di Wessex, punta sullo chemisier stampato. L’eleganza è innegabile, il risultato è sofisticato e chic pur avendo leggermente osato con il colore rosa che fa da sfondo alla stampa floreale nera. Del suo chemisier apprezziamo moltissimo non solo la lunghezza alle caviglie ma anche il colletto a revers e le maniche a tre quarti. Un vero concentrato di eleganza.

Foto Getty

Cosa indossare a 60 anni: il blazer gessato dell’imperatrice Masako

E cosa dice lo stile royal oltreoceano? In Giappone è l’imperatrice Masako a dettare tendenze moda nel pieno spirito minimalista e concreto del paese che rappresenta. Dal suo guardaroba prendiamo ispirazione desiderando ardentemente il suo blazer gessato. Semplice, classico, minimale. Un capo che chiede di essere sfoggiato con discrezione, e che ben si presta allo styling con la camicia bianca, con la maglia dolcevita o una pratica T-shirt. Sì anche allo styling con i pantaloni dritti, sotto cui possiamo abbinare ballerine o mocassini per un risultato chic. Ma anche comode sneakers per reinterpretare il look in chiave urban (e meno royal).

Foto Getty

