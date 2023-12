P erfetti per i look casual, ma anche per quelli più chic: quali sono gli stivaletti di tendenza questo inverno? Te lo sveliamo in questa guida shopping, tra texani, anfibi e tronchetti con sinuosi tacchi stiletto...

Eleganti o urban, con tacco o con suola chunky? Quando si parla di stivaletti, si apre un mondo. E le tendenze scarpe della moda inverno 2023-2024 non si fanno trovare affatto impreparate: in questa guida di stile vogliamo consigliarti come indossarli e quali acquistare, avendo cura di rispettare ogni budget ed esigenza.

Street style: come indossare gli stivaletti?

Cominciamo dagli stivaletti urban: una tendenza (macro) che racchiude al suo interno molteplici (micro) diktat. Possiamo menzionarti infatti lo scarponcino da montagna rivisitato in chiave cosmopolita, indossato quindi con minigonne (o gonne midi) e giacche tecniche anche in città. Una scelta comoda e pratica, perfetta per affrontare le giornate più dinamiche ma anche fredde e piovose. Aggiungiamo poi alla nostra lista anche gli anfibi (come i sempre iconici stivaletti Dr. Martens), che con la loro suola chunky definiscono un immaginario suburbano sempre attuale. Questi puoi indossarli ispirandoti allo stile grunge – con i jeans leggermente sfrangiati sull’orlo non sbagli – oppure facendo fede a un romanticismo leggermente rock, portandoli sotto abiti lunghi e blazer eleganti. Contrasti inaspettati dall’effetto Wow assicurato.

Foto Getty

Foto Getty

Spazio poi agli stivaletti eleganti e con il tacco: puoi sceglierli a punta o dalla silhouette arrotondata, a te la scelta. Quanto a come indossarli, sicuramente questi ultimi ti daranno altrettanta soddisfazione quando sarai alla ricerca di un’idea sofisticata e chic. Provali, ad esempio, con gonne a tubino o abiti midi aderenti, al di sopra dei quali stratificherai una giacca o un capospalla. Provali anche con le gonne a pieghe: la combinazione plissè e stivaletti è sempre una buona idea.

Foto Getty

Guida shopping agli stivaletti dell’inverno 2023-2024

Le idee sono tante, e non solo in fatto di styling. Dalla teoria alla pratica, ecco la nostra selezione shopping all’insegna degli stivaletti per l’inverno 2023-2024. Qui troverai proposte in pelle o camoscio, contraddistinte da allacciature frontali oppure calzate pull-on (sempre comodissime, grazie agli elastici laterali). Qualcuno di questi stivaletti ti conquisterà magari per le cuciture tono su tono, altri per i contrasti cromatici. Altri ancora, invece, per il comfort: gli interni in montone sono una vera coccola. Spazio infine ai tacchi: a blocco, stiletto, a clessidra o scultorei. Non ti resta che scegliere il tuo prezioso alleato.

Tronchetti scamosciati con tacco a rocchetto, Cafè Noir (€159)

Modello Chelsea con tacco a blocco, Bata (€69,99)

In pelle con tacco e plateau in gomma, CULT (€149)

In nabuk con suola dentellata, Clarks (€209)

In pelle con suola carrarmato, Vic Matié (€435)

A punta con tacco medio, H&M (€39,99)

Texani in pelle, Coach (€325)

Alla caviglia con fodera interna in montone, UGG (€189,95)

Tronchetti in pelle verniciata, A.bocca (€410)

In camoscio con suola in cuoio e gomma, Velasca (€340)