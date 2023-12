C on l'inverno, il loro momento è definitivamente arrivato: facciamo spazio agli stivali, alleati di stile e protagonisti di questa stagione. Come preferirli? Comunque tu voglia. Con tacco stiletto o a blocco, con suola urban o texani, in pelle monocromatica o con texture animalier. Scopri subito la nostra guida shopping

Dici “stivali” e si apre un mondo: tacco alto o basso? Suola flat o stile texano? In pelle monocromatica o con stampa animalier? Eleganti o urban? A ognuna il suo, in base alla propria identità e il proprio stile: le tendenze scarpe che arrivano dallo street style della moda inverno 2023-2024 spalancano le porte a infinite possibilità di styling. Il motivo è semplice: più sono timeless, cioé dal fascino senza tempo, più gli stivali ti consentiranno di creare look sempre versatili e diversi. In questo prontuario di stile, ti portiamo alla scoperta degli stivali più belli di questa stagione. Ma prima capiamo come abbinarli!

Gli stivali di tendenza dallo street style

Punta arrotondata e pelle verniciata: le caratteristiche degli stivali col tacco più chic. E perfetti, tra l’altro, per un abbinamento tono su tono proprio come insegna questo look street style in foto sotto. Decostruiamo lo styling per avere un’idea chiara: al vestito nero, stratificato sotto un capospalla dello stesso colore, sono stati abbinati stivali in vernice e borsa con texture animalier per aggiungere spessore. Ricorda che i contrasti di texture rendono le mise monocromatiche meno piatte e banali.

Non solo vestiti, ma anche gonne: gli stivali trovano la massima espressione del bon ton insieme alla tendenza plissè, proprio come dimostra questo look della fashion editor cinese Margaret Zhang. Per lei, stivali con motivo animalier: pronunciamo un sonoro sì!

Un’altra idea di stile verte sul contrasto cromatico: vestito o completo che sia, scegli un colore energico e brioso come l’arancione che ti proponiamo qui. A questo punto, puoi abbinare al look un paio di stivali tono su tono, ma anche optare per i tuoi classici stivali neri con il tacco. Sempre impeccabili, comunque tu decida di indossarli.

Guida shopping: gli stivali da comprare ora

Pronta per passare alla fase shopping? Ecco a te una selezione di stivali must-have, che trascendono il concetto di diktat del momento. Sono indubbiamente i protagonisti delle tendenze moda inverno 2023-2024, ma amerai indossarli anche in tutte le prossime stagioni fredde a venire. È il modo più furbo di fare shopping, e puoi pensarli anche in ottica di un’aggiunta (strategica) al tuo capsule wardrobe. Qui troverai stivali con il tacco stiletto o a blocco, texani, anfibi al ginocchio e anche stampe e texture animalier!

Traspiranti con comodo tacco alto, Geox (€240)

In pelle con tacco alto e cinturino, Pennyblack (€259)

In pelle con tacco a rochetto, Nero Giardini

Texani con tacco Western, PittaRosso (€49,99)

In camoscio con tacco, Frau (€177)

Stringati e al ginocchio, Dr. Martens (€259)

Al ginocchio con stampa animalier, Zara (€35,95)

Artigianali in pelle e con tacco basso, Essen (€489)

Texani in pelle con punta squadrata, Gia Borghini (€746)

In pelle con tacco alto, Mango (€159,99)