N on sono solo caldi e avvolgenti: stivali e stivaletti sanno essere anche davvero tanto scenici. Slanciano le nostre linee, ci valorizzano. Ed è per questo che vogliamo consigliarti 10 proposte scontate da comprare ora ai saldi invernali

Hai già adocchiato qualcosa? Se la voglia di fare acquisti ai saldi invernali è tanta, è pur vero che il budget va ottimizzato al meglio. Ma come? Inizia mettendo nero su bianco i tuoi desideri: preferisci un paio di stivali o di stivaletti? Con o senza tacco basso? Man mano che identifichi le tue esigenze, vedrai, sarà naturale e spontaneo dirottare la tua attenzione sul modello giusto per te. E l’acquisto, a prezzo scontato, sarà un autentico affare.

Stivali e stivaletti: quali scegliere ai saldi invernali?

Per affrontare consapevolmente i saldi invernali, comincia passando in rassegna i grandi classici: quali pezzi cult possiedi già nel tuo guardaroba? Gli stivali con gambale alto e tacco a blocco sono pratici di giorno come di sera, oltre a essere un’infallibile fonte di eleganza. Se invece cerchi una proposta che punta tutto sulla praticità, dirotta la tua attenzione sui modelli che attingono alla tradizione equestre. Infine, per look dalla sofisticatezza senza precedenti, valuta la possibilità di acquistare un paio di stivali con tacco a clessidra. Idem per gli stivaletti, se ne desideri con il tacco. Ma non possiamo fare a meno di suggerirti anche i modelli più confortevoli con l’interno in lana, oppure gli anfibi per canalizzare tutta la tua grinta in look dalle sfumature punk. Dulcis in fundo, gli stivali texani: un amore senza fine, oggi, domani, sempre.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Stivali e stivaletti scontati da comprare in saldo

Via libera allo shopping! Qui troverai 10 proposte scontate da valutare ai saldi invernali. Ci sono gli iconici stivaletti Dr. Martens, un vero cult nel guardaroba. Eppure, se i combat boots sono un po’ troppo per il tuo stile, anche lo stivaletto declinato nel modello Chelsea saprà darti moltissima soddisfazione: gli elastici laterali rendono la calzata comodissima. Molto della caratterizzazione di uno stivale è dato poi dalla punta, che può essere rotonda, pronunciata o squadrata: quale sceglierai? Sicuramente quella pronunciata è inconfondibile quando si parla di stivali texani, che insieme al tacco a banana e alle impunture a vista creano il ritratto perfetto del camperos per eccellenza. Sì anche alle texture animalier e le finiture metalliche, dettagli imprescindibili di uno stile che punta al massimo.

Stivali al ginocchio stile biker, Zara (€35,95)

Con suola urban, Tamaris, su Zalando (€63,96)

In pelle e con elastici laterali, Tommy Hilfiger, su Zalando (€135,99)

Texani in pelle, Paris Texas, su MyTheresa (€477)

Stivaletti con tacco a blocco, Simon Miller, su Luisaviaroma (€274)

Stivaletti con tacco a clessidra, Souliers Martinez, su MyTheresa (€304)

Stivaletti con decorazione, Mou, su Farfetch (€290)

Stivaletti a punta, Bata (€49,99)

Stivaletti stringati, Dr. Martens, su Zalando (€66,75)

Stivali in pelle con stampa serpente, Ganni, su MyTheresa (€332)