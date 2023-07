T utto dipende dal tessuto che sceglierai: la finitura matte o luminosa conferirà differenti risultati ai tuoi abiti verde smeraldo. Questi look street style ne sono la prova, e ti invitano a testare cotone, lino, seta e tessuti lamé per ottenere styling sempre diversi tra loro!

È il colore di Madre Natura, ma in psicologia è anche associato all’armonia tra corpo e mente. Il verde è un colore dal potere inebriante, un vero balsamo per il cuore. Sintonizzati con le sue vibrazioni positive e fanne il tuo alleato di stile: le tendenze moda estate 2023 che arrivano dallo street style internazionale ci svelano appunto come indossare il verde smeraldo. E questi sono 5 look da cui prendere subito ispirazione.

Gonna verde e camicia viola, per un look color blocking

Se ti piace sperimentare gli accostamenti cromatici più inaspettati, concediti il piacere di un look color blocking costruito ad arte. Il verde smeraldo e il viola insieme si sposano divinamente, ne è la prova questa mise della it-girl Leonie Hanne. Camicia in seta viola e gonna corta tempestata di paillettes, tutto perfettamente in palette: la cifra stilistica del marchio italiano Art Dealer, che firma entambi i capi, è riconoscibile a colpo d’occhio. A questa combinazione impeccabile, si aggiungono le mule viola con la zeppa e una borsa iconica, quale la baguette di Fendi amatissima anche da Carrie Bradshaw in Sex & The City. Naturalmente, via l’idea del capospalla! Lo riprenderemo in considerazione più avanti, quando il transition style farà capolinea a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Pantaloni verdi dalla finitura effetto-metallizzato

Basta una texture effetto-metallizzato per scaldare e dare corpo anche ai look più low profile. Stavolta è la it-girl tedesca Caro Daur a darci una lezione di stile: quest’estate possiamo preferire i tessuti laminati per creare dei contrasti che – fidati – sublimeranno anche l’abbronzatura. Qui troviamo i pantaloni verde smeraldo in lamé abbinati a un giacca cropped di colore nero. Immagina di sperimentare la stessa texture dei pantaloni su una gonna midi o corta, abbinandola a un crop top nero o una camicia. Infine, strizziamo l’occhiolino alle mule con zeppa in Plexi.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Un morbido vestito verde in chiave casual chic

Cotone o lino: per affrontare il caldo in città, ecco i tessuti che fanno al caso. E non c’è nulla di più bello di un vestito verde smeraldo con maniche leggermente a sbuffo: puoi indossarlo con le friulane, con le ballerine, meglio ancora – se fa tanto caldo – con i sandali bassi. Se prediligi lo stile urban chic, via libera alle sneakers. Altrimenti, impreziosisci la mise con un paio di eleganti sandali gioiello: cristalli e gemme preziose per brillare di giorno su suole flat e di sera su tacchi stiletto svettanti!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il look total green, con uno styling tono su tono

Se il verde smeraldo è proprio la tua passione, testati nello styling di un look tono su tono. In che modo? La fantasia ti guiderà, ma da questo scatto di street style possiamo subito rubare un’idea moda estate 2023 coerente. I pantaloni a vita alta e dal taglio dritto trovano spazio sotto un crop top che reinterpreta (in parte) la struttura del corsetto in chiave moderna, solo in un modo più utilitario (complice la zip). Un paio di eleganti décolletées e una borsa in vernice completano il look, per essere chic e sofisticate anche in città.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Verde smeraldo e dintorni: il colore sublimato dai tessuti luminosi

Ogni colore raggiunge la massima sublimazione se declinato attraverso tessuti dalla finitura luminosa, come la seta e il raso. Questo abito proposto dallo street style è un’ode all’eleganza bon ton: le maniche a sbuffo, il colletto bianco, i bottoncini gioiello tempestati di cristalli luminosissimi. L’interpretazione è chic: un paio di sandali chiusi e con cinturino alla caviglia elevano la sofisticatezza di questa mise, ma non dimenticare che puoi reinterpretarla anche con sandali gioiello ultraflat.

Foto Launchmetrics/Spotlight