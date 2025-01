Come abbinare i leggings moda inverno 2025

Come abbinare i leggings? Lascia che sia lo street style delle it-girls a ispirarti. Siamo andate in esplorazione tra i migliori look sfoggiati a New York, Londra, Milano e Parigi, e il risultato è in questa selezione di 5 idee da considerare subito. Sentiti libera di copiarli alla lettera, oppure di prendere ispirazione avendo cura di apportare qualche variazione sul tema lì dove la ritieni necessaria. Ti occorrerà un solo must-have per cominciare, e siamo certe che sia già presente nel tuo guardaroba: i leggings neri!

I leggings neri con minigonna e stivali tono su tono

Un’idea tanto semplice quanto furba: indossare i leggings neri al posto dei collant è cosa buona e giusta, specialmente se il tuo look ti chiama ad affrontare il freddo invernale. Lo styling che ti proponiamo in foto sotto rispolvera un abbinamento classico, tutto all’insegna del tono su tono. Ovvero, un’addizione (vincente) dove cambiando l’ordine degli addendi il risultato (perfetto) non cambia: minigonna nera, stivali neri e leggings. Il tutto per affrontare la giornata con stile e comfort. A completare il look in modo distintivo e caratterizzante ci pensa la giacca, che accende di vitalità ed energia lo styling con un tacco di rosso.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare i leggings alla giacca marrone

Questo styling non differisce di molto dal precedente, ma vale la pena d’essere osservato con attenzione perché racchiude una speciale lezione di stile. Ovvero: a volte bastano pochi dettagli per trasformare completamente il mood di un look. I leggings neri incontrano qui stivaletti e minigonna, ma anche una felpa con il cappuccio che rende tutto un po’ più sportivo. E poi c’è la maxi giacca in pelle marrone, dalla finitura (volutamente) usurata e l’allure retro. È lei la vera protagonista assoluta della mise, e non ce ne voglia la nostra passione per i leggings (che reggono il gioco all’intero styling).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare i leggings al vestito corto in velluto

Chi dice che i leggings non possano trovare posto anche nei look più glamour e chic? Questo look street style risponde (in modo impeccabile) alla domanda. Protagonista della mise è il vestito corto in velluto, elegantissimo con il suo profondo scollo a V sul seno. Sfoggiato con guanti al gomito tono su tono e stivali col tacco, lo styling diventa ancor più sensuale e avvincente. Ed ecco poi che arrivano anche loro: i leggings neri. Cosa li contraddistingue? Sono a loro volta in velluto. Un’idea furbissima per sfoggiare un vestito corto con ancor più nonchalance.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggings con le staffe? Lo street style li indossa così

Evviva la coolness delle it-girls, ovvero le icone dello street style internazionale che dalle quattro principali capitali della moda – New York, Londra, Milano e Parigi – ci ispirano sempre con il loro estro brioso! In questo look, la moda inverno 2025 mixa insieme più tendenze: i leggings neri con le staffe e il maxi piumino colorato. Il colore azzurro fa da filo conduttore, lo ritroviamo infatti anche nelle décolletées a punta e con tacco stiletto, perfettamente coordinate e dello stesso colore. Un’idea più pratica (e semplice) per indossare questi leggings? Sperimentali con i mocassini, lasciando che le staffe abbraccino però direttamente i talloni (e non la suola delle scarpe).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Aspettando la primavera… leggings (corti) e slingback

E quando la primavera arriverà, noi non ci faremo trovare impreparate dalle tendenze moda 2025. Ecco un’idea da sperimentare quando il clima sarà più mite: i leggings neri al ginocchio sposano a perfezione il mood casual della camicia oversize, lasciata sbottonata e indossata con le maniche arrotolate sui gomiti. Ad aggiungere un accento di sofisticatezza sono le slingback col tacco stiletto, cromaticamente abbinate alla borsetta nera.

Foto Launchmetrics/Spotlight

