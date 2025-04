Le prime giornate di caldo, il desiderio di essere eleganti davvero, e il bisogno (imprescindibile) della comodità necessaria per affrontare un’intera giornata fuori casa: in questa formula si cela la risposta a cosa indossare a un matrimonio in primavera. Il look dell’invitata perfetta, d’altronde, è un insieme di fattori imprescindibili di cui le nostre esigenze sono lo specchio. Abbiamo dunque provato a individuare 5 look perfetti per un’invitata, avendo cura di selezionare colori, fantasie e silhouette che rispecchino i canoni di eleganza richiesti dalla circostanza. Non ti resta che prendere ispirazione.

Cosa indossare a un matrimonio in primavera: rosa pastello e volant

Regola numero #1: il bianco è severamente vietato, a meno che tu non sia la sposa. Ben venga prediligere dunque le nuance pastello: rosa candy, celeste, verde menta, giallo vaniglia. Colori morbidi e confettati che si prestano bene in una cerimonia estiva, in cui spensieratezza e leggerezza d’animo fanno da massimo comune denominatore. Sì agli abiti monocromatici, con spacchi non troppo generosi e con qualche dettaglio brioso come i volant. Quanto agli accessori, ricordiamo ciò che il galateo richiede: borse piccole, rigorosamente da cerimonia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Cosa indossare a un matrimonio in primavera: abiti a balze, con fantasie romantiche

Ci sono fantasie e fantasie, dunque non escludiamole a prescindere pensando che siano troppo eccentriche. Nel look in foto sotto ti proponiamo un pattern romantico, che richiama a sé anche la forza cromatica dell’arancione in abbinamento con il rosa pastello. Il profondo scollo a V è inoltre portato con sofisticatezza e nonchalance. Da memorizzare (e adorare) è anche il richiamo cromatico all’arancione attraverso i sandali con il tacco stiletto. Basterebbe sostituire la borsa con una piccola clutch: pronta per la cerimonia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Giacca e abito coordinati? Sì, ma non seriosi

Giacca e abito coordinati sono sempre i benvenuti ai matrimoni in primavera. Ma di che colore prediligerli? Se le nuance pastello – come anche il colore champagne – restano le più indicate per un tailleur a tinta unita, le tonalità leggermente più energiche possono certamente ravvivare fantasie come questa protagonista della mise in foto sotto. L’importante sarà non aggiungere ulteriori colori con scarpe e accessori: pronunciamo un sonoro sì alle nuance metallizzate, eventualmente richiamate dai gioielli.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le fantasie optical su silhouette classiche ed eleganti

Ci sono abiti midi la cui eleganza è semplicemente unica e distintiva. Le maniche a sbuffo, i drappeggi, il modo in cui vestono… tutto contribuisce a renderli imprescindibilmente perfetti per un look da invitata. A dimostrarlo è questo look in cui la fantasia a righe conferisce dinamismo alla silhouette femminile. Le décolletées a punta potranno essere inoltre facilmente sostituite da un paio di slingback (o sandali con il tacco). Infine, via la borsa da giorno: richiamiamo a noi l’eleganza della clutch gioiello!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il tailleur giacca e pantaloni, in una nuance pastello

Il tailleur da cerimonia non va confuso col classico tailleur da lavoro (attenzione!). Un ensemble composto da giacca e pantaloni farà senz’altro al caso, se scelti in un colore a tinta unita che non risponda alla palette dei grigi, del nero e delle fantasie gessate. Inoltre, se il classico blazer non ti soddisfa, sperimentati nello styling di una giacca doppiopetto con cintura. A fare la differenza saranno piccoli dettagli, come i gioielli: una spilla sul collo a revers con cui rubare tutta l’attenzione (tranne quella sulla sposa).

Foto Launchmetrics/Spotlight

