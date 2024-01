C ome la nonna (che amiamo tanto). Ma molto più cool. Se stavi cercando nuove idee per indossare lo scialle, ecco la risposta - chiara e decisa - delle tendenze moda 2024. E non resta che scoprirle tutte subito

Il grande freddo non ci fermerà dall’essere chic, anche con in spalla uno scialle caldo e avvolgente. Basta solo inquadrare la tendenza giusta, ma come riuscirci? Abbiamo qualche idea validissima. Courtesy i look delle sfilate moda autunno-inverno 2023-2024 e qualche proposta street style da cui fare incetta di spunti e ispirazione. Ripesca lo scialle della nonna dal guardaroba e tieniti pronta: non è mai stato così cool.

Come indossare lo scialle? Idee moda dalle sfilate

Dici “Saint Laurent” e l’identikit perfetto del look che emancipa la donna prende automaticamente forma sotto i nostri occhi. È la storia di come Anthony Vaccarello, direttore creativo della casa di moda fondata da Yves Saint Laurent nel 1961 a Parigi, riesca a portare in passerella il power dressing pure con uno scialle grande, così grande da ricordare una coperta appoggiata sulle spalle. L’effetto finale però non è quello di una donna freddolosa e vulnerabile, bensì decisa e sicura di sé: scagli la prima pietra chi non amerebbe sentirsi esattamente così (sexy) attraverso i propri abiti.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2023-2024.

Ma allora, come si indossa lo scialle secondo la moda autunno-inverno 2023-2024 di Saint Laurent? Innanzitutto, ricercando i contrasti di texture e fantasie. Osando con lo scialle a scacchi sopra la giacca di pelle, o con quello in tartan scozzese sopra il tailleur nero. Con occhiali da sole grandi, gonne di pelle a matita e slingback in vernice per una sofisticatezza senza rivali. E guai a dire che lo scialle sia un accessorio noioso!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent autunno-inverno 2023-2024.

Spazio anche alla raffinatezza dell’effetto ton sur ton: in passerella da COS, lo scialle – ma anche una maxi sciarpa – si indossa cromaticamente en pendant sopra il vestito di lana, avedo cura di inserire una delle due estremità finali all’interno di una cintura a contrasto. Uno styling realizzato con cura e cognizione di causa, dal risultato inaspettato e tremendamente chic. Preso nota?

Foto Launchmetrics/Spotlight. COS autunno-inverno 2023-2024.

Lo scialle è cool, parola di street style

Non molto lontano dalle passerelle delle sfilate, c’è poi lo street style: fashioniste, icone di stile e addette ai lavori che tra un fashion show e l’altro si lasciano paparazzare per amor della moda. A loro, rubiamo qualche altra idea per indossare lo scialle in modo del tutto inusuale. Via la banalità dai nostri look, ecco una proposta – in foto sotto – in cui il nostro amato accessorio diventa un elemento strutturale che sfida ogni geometria. Lo scialle c’è, ma più per far scena che per tenere al caldo. E va bene anche così.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Ecco, un’altra tendenza moda 2024 che emerge dallo street style è lo scialle portato un po’… come viene. Letteralmente. Qualcuna sembra dimenticarsene, al punto da farlo cascare a terra (forse è troppo, d’altronde non è mica uno strascico?!?). Qualche altra it-girl però lo porta a mo’ di stola con il tubino nero (il più classico e chic degli abiti), giocandoci proprio come fosse un accessorio di seta pregiata. Chi l’avrebbe mai detto (alla nonna)?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight