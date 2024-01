S carpe, scarpe, scarpe! Per noi, sono un vero feticcio. Perché in verità non sono solo scarpe, anzi rivelano molto del nostro carattere e della nostra identità. Se anche tu come noi sei a caccia di un acquisto furbo ai saldi invernali, scopri subito questa guida shopping e lasciati ispirare!

Mocassini, mules, décolletées, slingback: è il momento di scegliere le tue prossime scarpe scontate da acquistare ai saldi invernali 2024. Metti subito a fuoco le tue esigenze. Cosa manca nel tuo guardaroba? Quale tendenza desideri sperimentare con l’arrivo del nuovo anno? Lasciati subito ispirare dalla nostra guida shopping: per te, 10 idee furbe a prezzo super.

Saldi invernali 2024: su quali scarpe puntare?

Less is more, il mantra del minimalismo non sbaglia mai. Ecco perché tra le scarpe scontate da comprare ai saldi invernali non possono mancare le slingback e le décolletées nere: sono un grande classico, da indossare con pantaloni eleganti o jeans, con tubini neri e slip dress. Non da meno però sono i mocassini, alleati di comfort e stile per i look pensati di proposito per le giornate più dinamiche in giro per la città. Premio ex aequo – in fatto di comodità ed eleganza – alle ballerine che, bon ton o in chiave più moderna, sono la vera scarpa sine qua non del guardaroba femminile (anche col tacco, naturalmente).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le scarpe in sconto da comprare ai saldi

Ecco a te 10 proposte shopping a prezzo scontato: i saldi invernali 2024 sono dalla nostra parte, invitandoci a sperimentare nuove tendenze attraverso le scarpe più chic. Per i tuoi look da giorno, punta su mocassini e ballerine: ne troverai di pratiche e griffate, declinate nei colori più inaspettati (come i mocassini rossi, che con i jeans saranno davvero cool). Se l’eleganza disinvolta è ciò che desideri per i tuoi look, punta sulle slingback con le borchie di COS: linee classiche e accenti rock si incontrano in questa scarpa con cui dare il massimo della femminilità. E ancora, voglia di iniziare l’anno nuovo osando con il plateau? Le décolletées di raso ti accontentano, elevando e slanciando la figura femminile insieme ad audaci tacchi a blocco. Infine, mille volte sì alla slingback che fa del color blocking la sua essenza: arancione e fucsia insieme, per un pizzico di audacia ed energia!

Mules a punta con tacco a clessidra, Schutz (€98)

Ballerine in pelle con logo iconico, Tory Burch, su MyTheresa (€162)

Décolletées in raso con plateau, Larroude, su Farfetch (€105)

Décolletées in pelle, Zara (€29,95)

Slingback in pelle verniciata, Roberto Festa, su Farfetch (€184)

Mocassini in pelle con logo, Ganni, su MyTheresa (€197)

Slingback spuntate con borchie, COS (€105)

Mocassini in pelle, See by Chloé, su MyTheresa (€210)

Ballerine in pelle, Scarosso, su Farfetch (€189)

Mocassini in pelle, Clarks, su Zalando (€75,99)