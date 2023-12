A mi il velluto? Ottimo, sei nel posto giusto. Abbiamo preparato per te il vademecum definitivo per i tuoi look invernali: ecco 5 proposte street style, fonte purissima di ispirazione

Soffice al tatto, regale alla vista: il velluto è protagonista delle tendenze moda inverno 2023, ed è nostra responsabilità valorizzarlo al meglio attraverso i nostri styling. Ecco perché in questo manuale di stile ti suggeriamo 5 look street style da copiare o da cui prendere ispirazione. Che si tratti di un vestito lungo o un minidress, una giacca o un capospalla, qui troverai le migliori possibilità per sperimentare subito questo diktat.

Il tailleur di velluto con cintura in vita

È elegantissimo nella resa finale del look: il tailleur di velluto è un vero must-have invernale nel guardaroba femminile, ma come indossarlo? Sicuramente il colore che scegli svolge un ruolo fondamentale: nero è elegantissimo; rosso è chic; rosa è romantico; blu è sofisticato. Nel look street style che abbiamo selezionato per te, ti proponiamo un look (quasi) total pink: pantaloni e blazer rosa pastello valorizzano la silhouette femminile insieme a una cintura nera formato maxi, che ricorda vagamente la tipica cintura obi giapponese. L’accessorio è coordinato a perfezione, e ci fa da apripista per immaginare ulteriori varianti: pensa a un tailleur in velluto nero o rosso, indossato con cintura oro o argento in vita. Quanto alle scarpe, sì alle décolletées a punta per slanciare le tue linee.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Tendenza velluto: il blazer con i pantaloni morbidi

Da dove cominciare se è la prima volta che ti approcci a questa tendenza? Parti dal blazer, da un bel blazer leggermente sciancrato: è la silhouette perfetta per valorizzare il tuo corpo. Puoi indossarlo sopra i pantaloni morbidi, come mostra la it-girl Gabrielle Caunesil nel suo look street style (una mise firmata Giorgio Armani, ça va sans dire), ma anche sopra i jeans. Fidati, in abbinamento con il denim, il velluto acquisirà una nota di coolness incredibile.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Tendenza velluto: il cappottino con gli stivali

E se invece abbracciassimo la tendenza velluto proprio attraverso un cappotto? Basterà fare attenzione ai dettagli e alle linee del capospalla stesso, cercando di rendere il tutto molto fresco attraverso lo styling degli accessori. È importante che il look sia energico e brioso, non vorremmo mai che ciò che indossi ti tolga luce spegnendoti. Ergo, passiamo subito dalla teoria alla pratica: da questo look street style arriva una proposta validissima. Il cappottino di velluto si sceglie corto, di una lunghezza non oltre la metà coscia. E si indossa con gambe a vista (sì, certo, con i collant ora che fa molto freddo) e stivali. Plus, il contrasto cromatico del collo a revers e i bottoni: con il rosa pastello in abbinamento, siamo le regine della vie en rose.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Il vestito di velluto con i dettagli in pizzo

Anche in questo penultimo look, ti accorgerai di come i dettagli più impeccabili riescano ad ammorbidire la (potenziale) pesantezza del velluto. Il vestito nero midi viene qui indossato in abbinamento con un maxi colletto di pizzo bianco: puoi cercare un vestito uguale (comprensivo anche dei polsini in pizzo), ma anche adottare un piccolo trick. Mai pensato di acquistare i colletti singoli da indossare come fossero collane? Infine, completa il look con collant e décolletées. Sarai très chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Il minidress di velluto, abbinato ai tacchi a blocco

Ode al velluto blu e, di nuovo, al pizzo bianco utilizzato per le profilature a contrasto. Le gemelline giapponesi Ami e Aya sono due vere icone di stile, e sono proprio loro stavolta a offrirci tutta l’ispirazione necessaria per capire come indossare il vestito di velluto corto secondo le tendenze moda inverno 2023. Colore protagonista – lo abbiamo già svelato – è proprio il blu, coordinato magicamente a collant a rete coloratissimi e sandali con plateau in pelle effetto-metallizzato. Il tacco a blocco è un’opzione furba per sostituire i tacchi a spillo (più comodi e pratici): ti abbiamo convinta?

Foto Launchmetrics/Spotlight.