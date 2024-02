L o scorso 4 febbraio si sono tenuti i Grammy Awards a Los Angeles, la consegna dei premi più ambiti del mondo della musica. Il red carpet dei Grammy è tradizionalmente un'occasione per osare ed esprimersi: ecco i nostri look preferiti

Non era possibile seguirli dall’Italia, ma solo scoprire le sorprese appena sveglie la mattina del 5 febbraio. La cerimonia di consegna dei Grammy Awards è ogni anno uno degli eventi più attesi dal mondo della musica. Nel corso della serata non si celebrano soltanto i protagonisti dell’anno passato, ma la musica a tutto tondo: vengono onorate le carriere, rivisitati brani iconici e tutti i miti di ieri e di oggi si incontrano per chiudere un altro anno di colonne sonore indimenticabili.

Ogni artista che si rispetti sogna la serata dei Grammy, che è anche un’occasione per mostrare al mondo la propria unicità con outfit che rappresentano la propria personalità e la propria musica (o, in certi casi, la propria “era”!) sul seguitissimo red carpet.

Il look dei Grammy 2024: le differenze tra ieri e oggi

Sebbene la protagonista della serata sia la musica, non si può ignorare (soprattutto oggi) l’importanza per gli artisti di saper mostrare un’immagine riconoscibile, iconica. Ecco perché il red carpet dei Grammy è una delle passerelle più attese anche dal mondo della moda: a sorprendere sono solitamente le pop star, che con abiti eccentrici o scollature osé sfoggiati proprio in quest’occasione si sono conquistate posti nell’Olimpo della storia della musica e della moda. Un esempio fra tutti? L’abito in Versace che Jennifer Lopez ha sfoggiato ai Grammy del 2000, così cercato dagli utenti che Google ha dovuto inventare Google Images.

Da anni, però, anche i look dei Grammy hanno smesso di sorprendere. Anche in quest’occasione assistiamo ad un ritorno del guasto classico ed elegante, con corsetti, guanti di seta e abiti che esaltano le silhouette. Le star che scelgono di osare lo fanno con scollature importanti, come quella sfoggiata da Janelle Monàe in Armani Privè, oppure abiti con dettagli cut-out che mostrano la pancia, come quello scelto da Kat Graham (di Stephanie Rolland).

Sono poche a mostrare più di qualche dettaglio di pelle, preferendo giocare su effetti vedo

on vedo: poche eccezioni, una fra tutte Miley Cyrus in Maison Margiela. Anche qui si nota un grande ritorno dei look sfavillanti, dall’abito in diamanti di Mariah Carey (Laura Bresci) a quello con i ricami dorati di Chloe BAiley (Gaurav Gupta). Anche le piume stanno vivendo una stagione di rinascita, come dimostrano i look di Summer Walker (Usama Ishtay) e Meryl Streep (Valentino).

Le regine dei Grammy 2024

Alcune protagoniste si sono distinte sia per i loro successi musicali che per i look nella serata dei Grammy. La prima è sicuramente Miley Cyrus, che con la sua Flowers ci ha regalato un’estate all’insegna della libertà e ha debuttato agli awards con una doppietta (Record of the Year e Best Song Solo Pop). Per l’occasione, ha sfoggiato ben cinque outfit, tutti magici e tutti in perfetto stile Miley. Ecco i nostri tre preferiti:

Miley in Maison Margiela (red carpet)

Miley in Bob Mackie vintage (esibizione)

Miley in Gucci (seconda premiazione)

L’artista più premiata della serata è stata Phoebe Bridgers, con ben 4 Grammy Awards. Il suo look era un completo tagliato da uomo, identico a quello di Lucy Dacus e Julien Baker, le due artiste con cui forma la band boygenius.

Phoebe Bridgers in Thom Browne

Portandosi a casa Album of the year anche quest’anno, Taylor Swift ha ufficialmente battuto un altro record. Per l’occasione, sfoggia un look decisamente fuori dal comune rispetto al suo stile: un abito Schiaparelli (custom made): che non sia l’inizio di una nuova era?

Taylor Swift in Schiaparelli

La serata è stata chiusa da Celine Dion, la diva canadese che negli ultimi anni si è ritirata dalle scene per una grave malattia. Ha solcato il palco in total look Valentino, con un cappotto coprente che nascondeva lo spacco importante dell’abito. Iconica, elegante, unica.

Celine Dion in Valentino

I look ai Grammy 2024: la gallery

Miley Cyrus in Gucci

Gracie Abrams in Chanel

Jon Batiste in Versace

Halle Bailey in Gucci

Margaret Qualley in Chanel

Olivia Rodrigo in Versace

Mark Ronson e Grace Gummer in Gucci

Laufey in Chanel

Tyla in Versace

Kingsley Ben-Adir in Gucci

Victoria Monet in Versace

Romy Madley Croft in Gucci

