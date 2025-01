A ognuna la sua borsa, a ognuna il suo piccolo grande affare. Ai saldi invernali abbiamo intercettato le migliori borse scontate da avere ora, perfette per i tuoi look più casual e anche per quelli più chic. Modelli a tracolla si alternano a bauletti e mini pochette per le tue mise da sera, colori classici incontrano le nuance pastello per accompagnarti fino a primavera. Non plus ultra della nostra selezione? I marchi che le contraddistinguono. Nella nostra guida shopping, troverai borse scontate di piccoli brand e grandi maison. Tutte – e nessuna esclusa – a prova di ogni budget!

Su quali borse puntare ai saldi?

Due sono le strade da seguire quando si tratta di saldi. Da una parte, ci sono le grandi griffe che ci fanno battere il cuore con borse iconiche (e generalmente costosissime). Se desideri indirizzare il tuo budget su un investimento destinato a durare per sempre, punta sui modelli più emblematici dei tuoi brand preferiti (e magari sì, anche con logo a vista se sei fan della tendenza logomania!). La seconda strada da seguire è invece quella dei classici timeless, ovvero gli accessori dal fascino intramontabile che apprezzerai oggi, domani, sempre. Pensiamo alle borse a secchiello, le tracolle e le borse a spalla declinate in nuance basic, come il nero, il borgogna e il color crema.

È proprio con le borse senza tempo che puoi divertirti con i look e aprirti a infinite possibilità di styling. Linee, colori e design non definiti da un diktat ben preciso giocano (e sempre giocheranno) a tuo favore, consentendoti molteplici reintepretazioni di stagione in stagione, oltre che abbinamenti cromatici in linea con le tendenze del momento.

Shopping: le borse scontate da comprare ai saldi invernali

Che tu abbia un budget piccolo, medio o grande, non importa: stile e praticità si incontrano a metà strada in questa guida shopping pensata per condurti verso il tuo prossimo affare (da chiudere a cuor leggero senza se e senza ma). Focalizzati in primis sulle tue necessità: magari è di una borsa a tracolla che hai bisogno per bilanciare la grande quantità di borse a spalla. O magari necessiti proprio di una mini bag perfetta per i look da sera? A te la scelta, qui troverai le proposte scontate da avere nel tuo radar ai saldi inverno 2025. Buona caccia all’affare!

A spalla e con manico con laccio, Zara (in sconto a €35,95)

Shopper con impunture tono su tono, Carpisa (in sconto a €27,97)

Bauletto con tracolla, Miriade (in sconto a €27,93)

Dalla finitura effetto metallizzato e con tracolla, Pepe Jeans, su Zalando (in sconto a €35,94)

In pelle martellata, Michael Kors (in sconto a €158)

Shopper in pelle, Furla (in sconto a €197)

Borsa a mezzaluna in pelle, Coccinelle (in sconto a €193,70)

Borsetta a mano con tracolla con logo, Emporio Armani, su Zalando (in sconto a €167,99)

Secchiello in pelle, JW Anderson, su MyTheresa (in sconto a €510)

Secchiello in tessuto, Burberry, su MyTheresa (in sconto a €273)

In tessuto e con logo iconico, Vivienne Westwood, su MyTheresa (in sconto a €231)

Mini bag in pelle, Jimmy Choo (in sconto a €397)

