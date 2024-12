Siano lodati i saldi invernali! Scagli la prima pietra chi non ha mai peccato portandosi a casa più affari del previsto (d’altronde, se erano in sconto ne è valsa la spesa!). In attesa del ritorno dei grandi sconti, facciamoci furbe: in questa guida troverai una selezione di 10 must-have (vestiti, scarpe e accessori) per attendere l’arrivo dei saldi invernali senza farti trovare impreparata. La frenesia dello shopping spesso ci si ritorce contro, capita a volte di acquistare in modo poco consapevole… ritrovandoci ad avere abiti mai indossati sul fondo dell’armadio. Non sarà questo il caso! Con una lista delle priorità, ogni acquisto troverà spazio adeguato nel nostro guardaroba. E anche e soprattutto nei nostri look!

1. Cosa comprare ai saldi invernali 2025? Gli stivali in camoscio

Non i soliti stivali neri, non i soliti anfibi e neppure i soliti stivaletti Chelsea. Quali stivali indossare per conferire ulteriore lustro a un bel look da giorno? Ecco che per rispondere a questa domanda entrano in gioco gli stivali in camoscio color cammello: eleganti, ma non troppo; sofisticati quel pizzico che basta. Certo, è anche vero che – a prescindere dal prezzo vantaggioso che troverai ai saldi – questo è un acquisto da fare con la dovuta consapevolezza. Gli stivali di camoscio necessiteranno infatti delle dovute attenzioni. Evita di indossarli quando piove, e assicurati di avere una spazzola ad hoc per mantenerne la texture sempre vellutata al tatto.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Saldi invernali 2025: il cappotto animalier (perché è chic)

Questa stagione si è parlato tantissimo della tendenza animalier, tornata per conquistare tutta la nostra attenzione con gonne, vestiti e cappotti con un pizzico di spirito felino e selvaggio. Se hai temporeggiato fino a questo momento, i saldi invernali potrebbero essere l’occasione giusta per approcciare finalmente il diktat più imperativo del momento. Scegli un capospalla se sei pronta a sfoggiarlo come fanno le it-girls dello street style parigino, ovvero con maglia dolcevita nera e stivali bassi in vernice nera. Semplice e chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Il trench (perché in primavera occorrerà di nuovo!)

A proposito di furbizia! Con i saldi invernali in partenza a gennaio, potresti voler già guardare ai look dei mesi successivi. Ovvero ai trench che indosseremo quando tra marzo e aprile tornerà il transition style con i suoi look né troppo invernali né del tutto primaverili. Scegline uno color cammello o nella nuance verde oliva per star certa di acquistare un capospalla classico e passepartout. Se hai voglia di sperimentare accenti cromatici, ben venga puntare anche sui colori pastello, che saranno protagonisti indiscussi della prossima primavera 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Un abito lungo in tulle, perché è versatile (e non immagini quanto!)

Lo indossi in ufficio con le slingback o i mocassini, ma anche all’aperitivo con le amiche con un paio di ballerine colorate. E lo indossi anche a una cena che ti richiede di essere chic, se ci abbini un paio di décolletées con tacchi stiletto. Senza omettere poi che puoi sfoggiarlo in chiave daily con le tue sneakers preferite. Insomma, il vestito lungo in tulle è davvero molto più versatile di quanto tu possa immaginare. L’importante è sceglierlo a tinta unita e in una nuance basic e delicata: vedrai quanta soddisfazione che donerà ai tuoi prossimi look.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Una borsa a secchiello, per anticipare la primavera

Tra le tendenze accessori della prossima primavera-estate 2025 ci saranno anche tante borse a secchiello. Ben venga approfittare dei saldi invernali per accaparrarsi quella che indosserai senza indugio con vestiti, tailleur e look casual. I colori su cui investire? Il burgundy, per quanto tendenzialmente autunnale, resta per noi una nuance incredibilmente chic. Perfetta anche con i colori candy (leggi anche: rosa pastello) che tanto amiamo sfoggiare in primavera!

Foto Launchmetrics/Spotlight

6. Una maglia di lana color crema, passepartout indiscussa

E poi c’è la magliera. Lana e cashmere a cui è assolutamente impossibile dire di no. Bene, i saldi invernali 2025 saranno l’occasione perfetta per mettere gli occhi su un nuovo maglioncino must-have a prezzo scontato. Potrai indossarlo finché l’inverno durerà, e poi riporlo (momentaneamente) via con il cambio stagione. Tra i più classici, spicca il maglioncino color crema a collo alto: è tremendamente elegante, senza neppure avere la pretesa di esserlo. Parola di quiet luxury.

Foto Launchmetrics/Spotlight

7. La gonna nera lunga, perché la indossi sempre e comunque!

Una sola gonna, infinite possibilità di styling. Di pelle o in tricot, in seta o in denim. La gonna nera lunga e scampanata si presta a ogni possibile interpretazione. Finché farà freddo, prediligi i look con collant e stivali, aggiungendo magari una maglia dolcevita o una camicia con un morbido gilet di lana. Quando sarà primavera, potrai continuare a sfoggiarla in abbinamento con T-shirt e giacche, con l’aggiunta finale di ballerine o sneakers.

Foto Launchmetrics/Spotlight

8. I jeans morbidi e a gamba dritta (cosa esiste di più timeless?)

Il denim è una cosa seria, anzi serissima! Non c’è niente di più bello e soddisfacente di un buon paio di jeans, di quelli che valorizzano al meglio la nostra silhouette ed elevano anche i look più casual a qualcosa di straordinariamente cool. Anche se le tendenze moda del momento ci indirizzano verso i jeans con cristalli (perfetti per chi cerca un risultato particolarmente glamour!), noi ti invitiamo a investire sui jeans scontati che mettono il minimalismo al centro. Morbidi e dal taglio dritto sono ideali per gli abbinamenti con stivali, mocassini chunky e sneakers.

Foto Launchmetrics/Spotlight

9. Le sneakers, iconiche per essere senza tempo

Ma certo che sì! I saldi invernali 2025 sono il momento perfetto per rinnovare il guardaroba anche con un nuovo paio di sneakers. Quali scegliere? Se non vuoi essere vittima dei diktat, investi su un modello iconico. In foto sotto, trovi ad esempio le storiche sneakers Gazelle di Adidas, che nello street style di Tokyo sono state rivisitate con un cambio lacci (al posto dei quali troviamo dei nastrini di tulle colorato!). Lasciati ispirare anche dai colori, non per forza le sneakers devono essere sempre (solo) nere o bianche.

Foto Launchmetrics/Spotlight

10. I saldi invernali, la scusa perfetta per una nuova camicia

Ma sì, via libera anche alla caccia alla camicia scontata che il tuo guardaroba attende solo di incontrare. Va benissimo sfruttare i saldi invernali per investire in una nuova camicia bianca, ma anche quelle celesti a righe sono un surrogato purissimo di eleganza. Potrai renderle protagoniste assolute delle tue mise primaverili, o stratificarle sotto gilet di lana e caldi cardigan finché il freddo sarà qui a farci compagnia. E ora, sei pronta per i saldi?

Foto Launchmetrics/Spotlight

