L’arrivo dell’autunno ci avrà senz’altro esortate a salutare le T-shirt, ma porta con sé la loro diretta evoluzione: le maglie a maniche lunghe. E – attenzione – guai a definirle banali: il loro essere così semplici e basic è un punto di forza. Che le rende versatili e anche uno straordinario pezzo passpartout del guardaroba femminile. D’altronde, non c’è contesto che non chiami a sé il grande pragmatismo della maglia a maniche lunghe: con i jeans è l’emblema del casual; sotto i blazer, un perfetto sottogiacca da sostituire eventualmente alla camicia. In questo prontuario di stile ti portiamo alla loro scoperta, da come indossare le maglie a maniche lunghe a quali acquistare nelle tue prossime sessioni di shopping autunnale!

Come indossare le maglie a maniche lunghe?

Le maglie a maniche lunghe sono indiscutibili alleate del layering, cioé della stratificazione. La trama leggera che le caratterizza potrebbe non darci la possibilità di sfoggiarle come uniche e sole protagoniste del look (specialmente se fa freddo), ma la it-girl Susie Bubble (in foto sotto) ci ricorda proprio quanto siano funzionali sotto cardigan e maglioni. In questo look street style immortalato durante l’ultima edizione di London Fashion Week, la maglia a maniche lunghe compare in abbinamento con il knitwear. E ci piace.

Foto Launchmetrics/Spotlight

In alternativa, sentiti libera di sperimentare la maglia a maniche lunghe anche con le gonne a tubino e le slingback. Puoi provare con la gioia (cromatica) del color blocking, oppure puntare sugli abbinamenti ton sur ton e focalizzarti sulla declinazione di una sola nuance. Non dimenticare infine quanto cool possa essere la maglia a maniche lunghe insieme al denim: con jeans e sneakers avrai la mise casual per i tuoi look in chiave daily.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: le maglie a maniche lunghe da comprare ora

Dai filati leggeri a quelli più caldi, dai colori pastello alle nuance più dark. Dalle fantasie a righe alle proposte monocromatiche: quale maglia a maniche lunghe rispecchia di più il tuo stile? La moda autunno 2024 porta con sé molteplici proposte, tutte valide per le tue prossime sessioni di shopping. Non meno importante è la vestibiltà: ricorda di considerarne dunque il fit, avendo cura di rispettare sempre il bisogno di comfort. In questa selezione, ti proponiamo le maglie a maniche lunghe da avere assolutamente nel tuo radar: ce ne sono per ogni budget, a te la scelta!

In cotone, Arket (€25)

Maglietta a manica lunga extra sottile, Oysho (€15,99)

Maglia attillata in morbido jersey di cotone e modal a coste, H&M (€9,99)

T-shirt girocollo a righe, Zara (€22,95)

In puro cotone, United Colors of Benetton (€22,95)

A maniche lunghe e a coste, Petit Bateau (€30)

In filato di misto lana e viscosa con scollo a V, Marina Rinaldi (€109)

Con scollo a barchetta, Pennyblack (€109)

Con scollo a barchetta, Max&Co. (€99)