Bentornato, aprile! Addentrandoci nella stagione del risveglio, ecco la nostra voglia di tornare a sentirci più leggere (nell’animo) cominciare a manifestarsi in modo tangibile nei nostri look. Lo dimostrano proprio le tendenze moda primavera 2025 che emergono dallo street style, dove tessuti freschi e impalpabili – come il tulle trasparente – si indossano con giubbini leggeri dall’animo urban. Il denim, invece, torna a essere finalmente protagonista assoluto delle mise, e la trasversalità di alcuni must-have si fa messaggera di una moda ibrida e versatile (vedere per credere le ballerine gladiatore abbinate ai cappottini). Ecco come vestirsi ad aprile in 5 idee moda da cui prendere subito ispirazione.

Come vestirsi ad aprile: total denim e accenti animalier

Durante l’inverno abbiamo dovuto sacrificare il denim: ovvio, non i jeans. Ma giacche e camicie sicuramente sì, perché puntualmente eclissate da cappotti e giacche pesanti. Ora, invece, lascia che tornino alla riscossa. Le tendenze moda primavera 2025 ci esortano a esplorare in formula total look lo styling del tessuto più urban per eccellenza. Bisogna però conferirgli carattere attraverso gli accessori. Come riuscirci? Prova ad aggiungere una borsa animalier, una fantasia eccentrica quel pizzico che basta per creare un effetto davvero wow.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Blazer e gonna a tubino: è il loro momento!

Anche i blazer e le gonne perfettamente abbinati tra loro chiedono adesso la loro meritata parte di palcoscenico. Il clima è più mite, non occorre più stratificare al di sopra i cappotti pesanti. Ergo, il blazer torna a essere protagonista del look. Ti invitiamo a testarti nello styling di blazer e gonna coordinati con morbide T-shirt in cotone, oppure con il body a maniche lunghe. Via i collant, sì alle gambe finalmente nude. Quanto alle scarpe, la scelta non può che risultare ovvia: décolletées per essere chic; sneakers per sentirti cool.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi ad aprile: cappottini e ballerine, un mix che ci piace

Se il tuo desiderio è già quello di indossare vestiti freschi (come gli chemisier in cotone, ad esempio), toccherà comunque sfoggiare anche un cappottino (doppiopetto o monopetto, a te la scelta). Attenzione dunque ad appesantire il look: basteranno un paio di stivali per catapultarsi nuovamente indietro nel tempo e al mood invernale che abbiamo appena lasciato alle spalle. Il nostro consiglio? Punta sulle ballerine, anche quelle gladiatore che abbracciano la gamba slanciando la silhouette. La quintessenza dell’animo primaverile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le gonne in tulle trasparente con le giacche bomber

La moda primavera 2025 porta con sé anche il dolce desiderio di sperimentare i contrasti tra tessuti. Primo tra tutti, quello della leggerezza del tulle trasparente che incontra l’animo cool e la texture strutturata di una giacca bomber effetto-pelle. La dimostrazione su come creare l’abbinamento perfetto è in questa mise sofisticata e urban al tempo stesso, completata da elegantissimi stivali in vellutino, un tessuto perfetto per le prime giornate miti.

Foto Launchmetrics/Spotlight

I giubbini leggeri per i look più casual

I giubbini leggeri riscattano il loro posto sul podio dei must-have di questa stagione. Cosa indossare ad aprile quindi, se non un bomber leggero declinato in un colore energico e vibrante? Scelto di colore rosso non fa passare inosservate: parola di street style. E se punti su un look color block con maglia blu a contrasto, ecco che il carattere audace della mise traspare in tutta la sua autenticità! Senza rinunciare, ovviamente, al desiderio di comodità espresso da jeans a palazzo e sneakers bianche.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche I migliori cardigan ricamati da comprare per la primavera 2025

Leggi anche Le sneakers di tendenza ora: idee shopping per la primavera 2025