Le tendenze accessori le hanno nuovamente elette a diktat definitivo della primavera in arrivo. Eppure, a prescindere da qualsiasi trend (duraturo o passeggero), in cuor nostro lo sappiamo benissimo: le borse a spalla sono il must-have di qualsiasi guardaroba femminile. Ma come abbinarle al meglio? Siamo andate alla ricerca di ispirazione tra i migliori look street style, e abbiamo intercettato 5 idee da prendere in considerazione subito. Il motivo è semplice a immaginarsi: questi 5 look non ti sveleranno solo come abbinare le borse a spalla, ma ti indicheranno anche la strada per conferire alle tue prossime mise quella coolness che tanto invidiamo (bonariamente, ça va sans dire) alle it-girls.

Come abbinare le borse a spalla al tailleur

Quale borsa indossare con i tailleur sartoriali? Se il tuo completo giacca e pantaloni è protagonista di un look da sera, allora non possiamo che consigliarti una clutch monocromatica ed elegantissima. Di giorno, tuttavia, la necessità è quella di sentirci comode in look profondamente versatili. Ecco perché una borsa con la catena può fare al caso: puoi portarla a spalla oppure a tracolla, in base al bisogno del momento (ti basterà allungare o accorciare la catena). Quanto ai colori, ti invitiamo a giocare con i contrasti cromatici delle tonalità neutrali. Proprio come il beige e il nero insieme.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La borsa a spalla perfetta con il blazer in denim

I look total denim spiccano tra le tendenze moda primavera 2025, ma chiedono – come giusto che sia – l’abbinamento della borsa perfetta. Noi ti invitiamo a prendere spunto da questo look che arriva dallo street style di Parigi: a completare la mise, una borsa nera a spalla, dalla struttura rigida e il manico ben spesso. La silhouette della borsa è minimale ed elegante, il colore invece è basic. Una borsa che abbini quando vuoi e dove vuoi!

Foto Launchmetrics/Spotlight

Maxi borse a spalle e abiti a quadretti

Il mondo è bello perché è vario, la moda anche. Non smetteremo mai di stupirci davanti al brio e la voglia di divertimento che it-girls e fashioniste riescono a iniettare (a colpi di stile) nei propri look. E questa mise da cui ti invitiamo a prendere ispirazione ne è la prova! Protagonista assoluto è un vestito a quadretti dal taglio midi, con balze e maniche corte. Come dargli risalto se non con un accessorio maxi che più maxi non si può? Ecco la borsa a spalla nera comparire in un formato gigante, per portare tutto – ma proprio tutto! – il necessario sempre con sé.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare le borse a spalla con le borchie

Hanno un animo profondamente punk ma, fidati di noi, bastano gli abiti giusti per smorzarne un po’ il temperamento. Le borse a spalla con le borchie possono essere alleate dei look primaverili più chic, vedere per credere questo styling con pantaloni verde militare a vita alta e maglia a maniche corte di colore beige. Nun plus ultra è il maglioncino grigio sapientemente appoggiato sulle spalle: la borsa nera con le borchie diventa così un accessorio grintoso tra capi minimal e dall’animo classico.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come abbinare le borse a spalla colorate

Tra le borse a spalla colorate più adorate dallo street style della moda primavera 2025, troviamo proprio quelle rosse. Non lasciarti ingannare dalla necessità di creare abbinamenti cromatici complessi: ti basterà aggiungerle a delle mise con semplici jeans a palazzo e maglia polo bianca. Sì allo styling di altri accessori (come il foulard alla gola, ad esempio) e al richiamo del rosso nelle sneakers. Un look facile che non aspetta altro che essere replicato (tutte le volte che vuoi).

Foto Launchmetrics/Spotlight

