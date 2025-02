Le passerelle delle sfilate primavera-estate 2025 ci hanno dato l’input per sognare in grande, le proposte shopping ci ricordano invece quanto semplice possa essere coniugare stile e budget. In questa guida saremo più furbe che mai: ti invitiamo a prendere ispirazione dal trench della sfilata di Stella McCartney e a replicarne fascino ed eleganza nei tuoi look attraverso modelli più democratici. Massimo comune denominatore dei trench primaverili sotto i 250 euro da comprare ora è l’essenzialità delle linee. Perché la regola aurea più semplice da ricordare è sempre questa: più il trench è timeless, più lo apprezzerai di stagione in stagione.

L’ispirazione: il trench Stella McCartney primavera-estate 2025

È Stella McCartney, la stilista inglese pioniera della moda sostenibile, a deliziarci con un trench che trascende qualsiasi diktat e tendenza. La moda primavera-estate 2025 ci invita a indossarlo lasciandolo aperto, rinunciando eventualmente anche alla cintura che tanto lo rende caratteristico. Va bene sfoggiarlo con i nostri capi casual preferiti (leggi anche: jeans e felpa), ma questo look dalla sfilata Stella McCartney è un’esortazione allo styling con il tailleur composto da giacca e gonna. Unico contrasto cromatico è dato dalle scarpe rosse, perché un pizzico di carattere (e irriverenza) non guasta mai.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Stella McCartney primavera-estate 2025

Shopping: i trench primaverili sotto i 250 euro da comprare ora

Cinquanta sfumature di beige… e amarle tutte! È impossibile non lasciarsi conquistare dall’animo senza tempo di questi trench primaverili sotto i 250 euro. A fare da fil rouge nella nostra selezione shopping sono alcuni dettagli distintivi, come la cintura, il design doppiopetto e i bottoni a contrasto. Variabili invece sono le lunghezze: se preferisci un trench scenico, capace di lasciare (anche) a bocca aperta chi ti osserva, punta sui modelli lunghi. Se invece nei tuoi look quotidiani prediligi la praticità, ben venga optare per i modelli più corti, anche quelli sopra il ginocchio. Garantiamo: l’effetto sofisticato e chic non sarà sacrificato.

Trench midi in ottoman, Max&Co. (€229)



Trench doppiopetto, H&M (€49,99)

In 100% cotone, Mango (€239,99)

In 100% cotone, Massimo Dutti (€219)

Trench imbottito e con cintura in vita, Geox (in sconto a €174,50)

In misto cotone, Mango (€89,99)

In 100% cotone, Uniqlo (€109,90)

Con maniche a pipistrello, Desigual (in sconto a €160,30)

Trench lungo con cintura, Hybrid, da OVS (€59,99)

Con tasche e cintura, Terranova (€39,99)

Leggi anche Le sneakers di tendenza ora: idee shopping per la primavera 2025