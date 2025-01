Non esiste una sola risposta a come abbinare gli anfibi. Nello street style internazionale, infatti, le proposte per sciogliere il dilemma sono tantissime! E a tal proposito sono proprio le tendenze moda inverno 2025 a mostrarci il volto più interessante di questo diktat: dire anfibi significa dire anche stivali chunky, stivali stringati, stivaletti urban che richiamano alla mente la coolness tipica delle it-girls. Proprio da queste ultime abbiamo attinto 5 idee moda per ispirare i tuoi prossimi look.

1. Come abbinare gli anfibi con vestiti midi e giacca di pelle

Dove avresti immaginato una scarpa chic, ecco mettersi in gioco loro: gli anfibi. Con i vestiti midi in maglia, gli stivaletti chunky convolano a nozze: sono perfetti perché conferiscono al look un accento grintoso e prettamente urban. A rincarare la dose ci pensa anche la giacca di pelle, la classica biker jacket per antonomasia che con le sue profilature metalliche aggiunge la giusta carica di rock’n’roll. Gli accessori definitivi per ultimare la mise? Una borsa nera, tono su tono con gli anfibi. E gli occhiali da sole, per essere ancora più cool.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Come abbinare gli anfibi nei look total black

Si dica quel che si voglia del total black, ma il colore nero ha sempre il suo fascino. Sofisticatezza e mistero si incontrano nella più dark delle nuance, che in questo look fa da massimo comune denominatore da testa a piedi. Gli anfibi trovano spazio sotto un’elegante gonna dritta e a portafoglio, creando così un contrasto urban chic. Maglioncino e cappotto rispondono a loro volta alla regola del total black, così gli accessori – cintura e occhiali da sole – conferiscono allo styling l’ultimo accento tono su tono.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Anfibi stringati con gonne con lo spacco? Sì!

Uh-là-là. In inverno come in primavera, la gonna con lo spacco è sempre un’ottima idea per comunicare il giusto mix di grinta e sensualità. In questo look street style, la risposta a come abbinare gli anfibi arriva dalla tendenza pelle: il cappotto in pelle marrone incontra gli stivali stringati con la suola chunky. E la canottiera nera – sostituibile con una maglia dolcevita finché il clima non sarà più mite – viene sapientemente inserita nella a vita alta e con lo spacco. Gli occhiali da sole in stile aviatore completano il tutto. Che grinta!

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Quando la variante sporty degli anfibi incontra la gonna a pieghe

Se non ami gli anfibi nella loro accezione canonica, punta sugli scarponcini con lacci e suola in gomma. Una variazione sul tema che ne conserva il mood. E che delinea con fare sportivo i tratti di questa mise dalle sfumature vagamente romantiche, grazie alla gonna a pieghe sfoggiata sotto il maglioncino dolcevita a quadri. Non plus ultra, la giacca bomber leggermente oversize e con cerniere metalliche.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. Lo stile utility passa anche per gli anfibi

Conditio sine qua non di questo look sono proprio gli anfibi nella versione più extra che possa esserci: vedere per credere gli stivali chunky con suola platform in gomma tono su tono. Questo styling è semplice ma altrettanto carico di determinazione tutta al femminile: la giacca e la gonna mixano il color cammello con il verde oliva, tasche in stile cargo e cerniere metallizzate. Cosa si potrebbe mai aggiungere se non (solo) un cappotto nero per completare la mise?