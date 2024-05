A fiori o monocromatici, larghi o aderenti, basic o estrosi: i pantaloni di tendenza questa stagione ci chiamano a sperimentare ogni sfumatura della nostra femminilità. Motivo per cui la scelta del tuo prossimo alleato di stile merita tutta la considerazione del caso

Più leggeri, più fluttuanti e a tratti anche più estrosi: i pantaloni di tendenza per la moda primavera 2024 hanno tutte le caratteristiche necessarie per essere i nostri alleati di stile in questa dolce stagione. Le tonalità cromatiche si fanno più morbide, oppure virano verso accenti energici e vibranti. Spazio alle fantasie (non solo quelle floreali, tipiche primaverili!), alle stampe tie-dye e alle nuance pastello. Lasciati ispirare dalla nostra guida: per il tuo shopping, abbiamo selezionato i migliori must-have a prova di budget.

Come indossare i pantaloni secondo lo street style?

Cerchi idee per indossare i pantaloni di tendenza questa primavera? Lo street style è, come sempre, la nostra fonte di ispirazione in fatto di idee pratiche e concrete. Questo look, in foto sotto, ci esorta a prediligere i pantaloni dalla silhouette a palloncino ma con stiratura frontale: se pensavi che indossarli con una camicia o una T-shirt fosse la soluzione perfetta, eri sulla strada giusta. Ma c’è anche una strada alternativa, che è quella visibile nello styling con il gilet. Très chic.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Lungi da noi screditare il sempre valido styling dei pantaloni all’interno del tailleur. Con giacca abbinata cromaticamente, il risultato finale è sublime. La moda primavera 2024 dice sì ai completi blazer e pantaloni portati con top in raso o seta al di sotto. E per finire, sì alle sneakers o i mocassini (di giorno) oppure alle décolletées con il tacco (di sera).

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i must-have da comprare adesso

Per approcciare lo shopping in modo furbo, comincia la ricerca dei tuoi prossimi pantaloni a partire dalla scelta del tessuto. Quale manca, in effetti, nel tuo guardaroba? Noi ti consigliamo di puntare su lino e cotone: ti garantiamo che non ti stancherai di indossarli e che, anzi, ne sfoggerai i pantaloni fino a fine estate. La moda primavera 2024 suggerisce poi colorazioni molto semplici da abbinare: il color cammello, il rosa pastello, il verde militare. E per chi ha voglia di giocare con degli abili mix & match di fantasie, sì ai pattern ottici, floreali e astratti!

A palazzo e con stiratura frontale, Stefanel (€120)

In misto lino, Uniqlo (€49,90)

Con stampa optical, Elena Mirò (€220)

In cotone stretch double-face, Ralph Lauren (€169)

Dal taglio dritto e stampati, Elena Mirò (€160)

Dal taglio a palazzo e in 100% lino, Benetton (€79,95)

A pareo e con effetto tie-dye, Zara (€49,95)

In lino e cotone, Max & Co. (€179)

A palazzo e con bottone a contrasto, Rinascimento (€89,90)

Svasati e stampati, Sandro Paris (€245)