Probabilmente è già quel momento. Quello in cui iniziano a fioccare inviti a cene e party di Natale. Guardi il display del telefono che si illumina e sbuffi un po’ perché: “chi è che ha voglia di uscire con questo freddo?”. Ma guarda il lato positivo: è la tua occasione per sfoderare tutti quei pezzi speciali che hai parcheggiato nel tuo guardaroba. La morbidezza del velluto e il candore del bianco. Ma anche un tocco di rosso e un dettaglio scintillante. È tutto ciò che ti serve per questa magica stagione natalizia e per farti trovare pronta per tutte le tue occasioni speciali. E se il tuo fioretto è niente shopping compulsivo per un po’, concediti almeno una borsetta, l’accessorio ideale per rinfrescare i tuoi look. In questa guida ti aiutiamo a scegliere la tua nuova pochette da sera preferita: sarà l’alleata delle prossime feste, ma la userai per tutto l’inverno e oltre!

Perché non puoi non avere una pochette da sera

Viaggiare leggere è quasi un’utopia per noi donne. La previdenza è il nostro credo e per non rischiare di uscire senza tutto ciò che ci serve, scegliamo sempre borse capienti. A tracolla, a bauletto o maxi. E se lo spazio non basta le moltiplichiamo. Le mini bag sono relegate alle occasioni più formali. Ma questo non è un buon motivo per non averne una. Una pochette da sera, infatti, è assolutamente un must: è l’accessorio raffinato, che dà luce e il twist divertente anche ai look più formali. E poi con un po’ di allenamento e organizzazione, chi ha detto che non può starci tutto ciò che devi avere con te? Se non bastasse, è anche la borsetta perfetta per quelle serate tranquille, in cui finisci per scatenarti in pista: basta tirare fuori la tracolla e il gioco è fatto.

Pochette da sera: quale scegliere

Dove eravamo rimaste? Alle cene e ai party natalizi in arrivo. Lo sappiamo – è la stessa storia dei regali – ogni anno dici che non ci cascherai di nuovo e poi ti ritrovi a incastrare un aperitivo dopo l’altro. Portiamoci avanti con l’accessorio giusto almeno! L’oro e l’argento fanno subito festa. Quindi, una pochette da sera metalizzata, liscia o con paillettes è senza dubbio un must have che mette d’accordo tutte, in ogni stagione dell’anno. Che tu sia una tipa da nuance classiche come il nero, il blu e il beige o che ami follemente lurex e lustrini non ti pentirai della scelta.

Se invece gli accessori sono il tuo tallone d’Achille: gioca con i colori e le texture. Una clutch in velluto o in raso di seta è l’accessorio gioiello che attira l’attenzione ma con discrezione. Ma se dalla tua pochette da sera cerchi un po’ di grinta, sceglila con stampa coccodrillo o tempestata di strass di cristallo. Non dimentichiamo però che è la stagione più divertente dell’anno, diciamo addio alla formalità. Come? Sfodera un bel cappotto colorato e i gioielli più scintillanti che hai!

I modelli più cool da scegliere questo inverno

Clutch in velluto stampa coccodrillo viola chiusura in metallo dorato gioiello, Amato Daniele (€599)

Borsa in maglia di alluminio tempestata di strass di cristallo con fodera in seta, Benedetta Bruzziches (€860)

Pochette in raso con inserti di strass tono su tono chiusura gioiello tracolla catena in metallo dorato, La Carrie (€159)

Pochette in simil pelle dorato chiusa da automatico logo sulla patella possibilità di tracolla catena, Miriade (€35,90)

Clutch verde in velluto con chiusura rigida in metallo dorato, Primadonna Collection (€39,99)

Borsetta a mano realizzata in pelle. Chiusura magnetica e tasca interna. Cinghia a tracolla in pelle tono su tono all’interno. Decorazione metallica sulla patta, Unisa (€105)

Pasticcino Bag Small, clutch ricoperta interamente da paillette ricamate all over e interno in twill a righe con comoda tasca portaoggetti. La tracolla a catena con dettaglio in pelle, rimovibile con moschettoni logati e ganci a scomparsa in testa, permette di indossare la borsa cross body o a mano, Weekend Max Mara (€229 euro)

Borsa a mano metallizzata con dettagli glamour, il manico in eco-pelliccia fucsia offre un tocco di morbidezza e comfort, creando un contrasto sorprendente con il finish lucido del corpo della borsa. Il punto focale è la fibbia gioiello tempestata di cristalli fucsia, che aggiunge un elemento di lusso e raffinatezza. Dotata di tracolla rimovibile, Emanuela Biffoli (€81)

Pochette in pelle laminata con patchwork a righe multicolor chiusa da zip tracolla staccabile, Gabs (€165)



Borsina in tessuto interamente glitterato monomanico e chiusura con zip, Le Zirre Napoli (€45)



Realizzata in pelle metallizzata con una trapuntatura ispirata alle giacche da motociclista vintage, la shoulder bag Kira Moto è finita con dettagli a doppia T smaltati, Tory Burch (€740)



