Con un piede nei mocassini autunnali e l’altro negli stivali invernali, ci stiamo avvicinando alla stagione fredda. Alcuni giorni con il dolcevita, altri con la giacca di pelle. Ma che le gambe siano coperte dai jeans o scoperte da abiti corti, in mano o al braccio non può che esserci lui, il bauletto. Più tecnicamente chiamato bowling bag, è il modello di borsa più trendy per l’autunno-inverno 2024/25. Un motivo tra i tanti? Combina sportività ed eleganza: la sua silhouette da sacca di ginnastica ci regala spazio e capienza senza dover rinunciare al glamour. Se ci stai pensando anche tu, ecco una guida shopping alla scoperta di quella borsa-alleato che una volta trasportava palle da bowling, oggi tutte le esigenze della Mary Poppins moderna.

La borsa bowling nelle tendenze moda dell’inverno 2024

Come dice il nome, la borsa bowling ha radici profonde nel mondo dello sport. Originariamente progettata come sacca da bowling o come baule da viaggio in miniatura (bauletto, appunto), il suo design pratico ha rapidamente catturato l’attenzione degli stilisti. Negli anni Ottanta e Novanta è diventata un simbolo di stile urban, cosmopolita e globetrotter, grazie a marchi iconici che lo hanno lanciato e/o reinterpretato (vedi tra gli altri Louis Vuitton, Prada e Miu Miu). Oggi il bauletto è tornato in auge, con un sapore retrò che ci piace moltissimo. Lo abbiamo visto tanto sulle passerelle quanto in strada, nei look delle it-girls, specialmente durante le ultime Fashion Week. Risultato: maxi, midi o micro, ci ha già conquistate.

Sfilata di Bally

Quanto ci piacciono le borse bauletto!

Uno dei principali punti di forza della borsa bowling è la sua capacità di adattarsi a diversi stili. Disponibile in vari materiali, dalle pelli morbide a tessuti sostenibili, può essere personalizzata con dettagli unici come fibbie, ricami o charms.

La bowling bag è anche progettata per offrire una grande funzionalità: spesso include manici regolabili e tracolle, rendendola comoda da portare in ogni situazione, che si tratti di una giornata di lavoro o di un’uscita informale con le amiche. Inoltre, la sua capienza non sacrifica mai l’eleganza, permettendo di portare con sé tutto il necessario senza rinunciare a un look raffinato.

Sfilata di Gucci

Come indossare la borsa bowling nei tuoi outfit autunnali e invernali

Quello che amiamo del bauletto è la versatilità. Per l’inverno 2024 (e forse per sempre) la borsa bowling si presta a molteplici abbinamenti. Senza contare che si tratta di un modello abbastanza spazioso da contenere tutti gli essenziali quotidiani, pur mantenendo un aspetto chic che lo rende adatto a qualsiasi occasione. La sua forma strutturata dà un senso di ordine e professionalità, rendendo il bauletto ideale anche per l’ufficio. Disponibile in una vasta gamma di colori, dimensioni e materiali, permette a ciascuna di noi di esprimere la sua cifra. Guardare (lo street style) per credere: le it-girls celebrano la bowling bag come simbolo di praticità che di certo non compromette lo stile.

Per un look casual, prova a indossare la borsa bowling con un maglione o felpa oversize e il tuo paio di jeans preferiti, completando l’outfit con stivaletti in pelle. Per occasioni più formali, abbinala invece a un cappotto strutturato e stivali eleganti, magari in cuoio o camoscio, o trendy slingback.

Non dimenticare di giocare con i colori: le tonalità neutre come il beige, il grigio o il nero sono perfette per un look sofisticato, mentre le tinte vivaci come il rosso o il blu possono ravvivare anche l’outfit più semplice.

Anche gli accessori giocano un ruolo fondamentale: quando il termometro scende, opta per un paio di guanti. Che non si indossano più (solo) per scaldare le mani, ma si abbinano per vezzo come continuità di una bag audace ed elegante.

Sfilata di Tod’s

Borsa bowling: i modelli da comprare questo inverno

In similpelle chiusa da doppia zip, borsa con doppi manici a mano e tracolla (Miriade, 39,90 euro) Borsa a mano in similpelle: chiusura con zip, finiture argento, manici rigidi, tracolla removibile (Pittarosso, 25,99 euro) Borsa a mano misura piccola realizzata in morbida pelle di vitello liscia dalla mano cerata (Max Mara, 950 euro) In tela stampata, doppi manici a mano, chiusa da zip con possibilità di tracolla (Borbonese, 329 euro) Borsa in pelle dallo stile sportivo e dal design essenziale. Spaziosa e funzionale, è il risultato di sapienti mani artigiane (The Bridge, 340 euro) Borsa in pelle chiusa da doppia zip, maxi logo in metallo dorato, possibilità di tracolla (Valentino Orlandi, prezzo su richiesta)

