Ai saldi estivi non ci dimenticheremo affatto di loro: i sandali. Bassi o alti, classici o leggermente più eccentrici, gli alleati della stagione calda ci faranno compagnia nei look casual e in quelli eleganti, di mattina come di sera. Urge dunque capire (se non lo hai già fatto!) su quali tendenze puntare e quali modelli scegliere per la tua prossima sessione di shopping. Nel nostro prontuario di stile ti offriamo ogni risposta per concludere in bellezza la stagione dei saldi.

Leggi anche Saldi estivi: 10 vestiti da comprare in sconto

Pronte per i saldi: su quali tendenze puntare?

Lo street style internazionale ci ha offerto tantissima ispirazione in fatto di tendenze. La moda estate 2024 ha detto sì a sandali bassi e sandali alti, con tacchi stiletto o a blocco. Come sempre, abbiamo appurato che non esiste un solo verbo, bensì uno scenario corale, in cui ognuna di noi può rispecchiarsi in uno o più diktat. Praticità e comodità sono parole chiave quando si parla di tendenze scarpe: lo street style lo sa bene, ed è per questo che dai look selezionati per te in foto sotto trasuda comunque molta self-confidence. Tra i trend imperativi spiccano i sandali con cinturini in pelle, talvolta completati da piccole o grandi fibbie metalliche. Con suola flat, sono perfetti per il giorno. Con tacco alto, ideali per le mise più glamour pensate per la sera.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Leggi anche Sandali col tacco stiletto: 5 idee moda

Parlando di comodità, non si può che chiamare in causa il tacco a blocco: insieme al plateau, costituisce un’addizione davvero vincente. Dove la ritroviamo? Tra le tendenze maggiormente avvistate, ci sono i sandali in pelle effetto-metallizzato, che puoi sì indossare in modo sensualissimo con abiti rossi e scollati, ma anche in chiave molto più casual con freschi abiti midi in lino o cotone.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i sandali scontati da comprare ora

Una promessa è una promessa, e noi la manterremo. Ti abbiamo garantito comodità, dunque comodità è ciò che avrai. La nostra guida shopping non può che includere i sandali scontati bassi, pensati per essere indossati con gonne o pantaloncini di lino per le tue mattinate in città e lo giornate di relax in vacanza. Le proposte flat ti stupiranno per i dettagli, dalla rafia intrecciata ai piccoli cristalli luminosi che li impreziosiscono. Poi ci sono i tacchi, naturalmente. Se serate elegantissime ti aspettano, noi non ti lasceremo andare impreparata. Punta sui sandali con tacco a blocco e in pelle effetto-metallizzato per bilanciare comfort e stile, oppure opta per i sempre sofisticatissimi tacchi stiletto per slanciare la silhouette della gamba ed essere la protagonista indiscussa della serata. Buono shopping!

Sandali con nastro monogram, Coccinelle (in sconto a €119)

Sandali in pelle con plateau, Souliers Martinez, su MyTheresa (€290)

Sandali flat con cristalli, Ancient Greek Sandals, su Farfetch (in sconto a €153)

Mules in pelle con fibbie, Paris Texas, su MyTheresa (in sconto a €198)

Sandali in pelle liscia con una fascia in rafia intrecciata, Hogan (in sconto a €245)

Sandali in camoscio con tacco stiletto, Gianvito Rossi, su Farfetch (in sconto a €222)

Con dettagli floreali in perline, Malìparmi (in sconto a €138,60)

Sandali bassi con cristallii, Geox (in sconto a €79,92)



Sandali espadrillas con suola in corda, Castañer (in sconto a €104)

Sandali in pelle effetto-metallizzato, Café Noir (in sconto a €69,93)