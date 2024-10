Da bambine erano le scarpette della domenica, quelle che bastava indossare un vestitino per essere perfetta. Poi, crescendo, le abbiamo un po’ accantonate. Sono le scarpe con il cinturino. Un classico senza tempo che ognuna di noi dovrebbe avere nel proprio guardaroba.

In versione ballerina o Mary Jane con il tacco, questa tipologia di calzatura è il must have della stagione autunno-inverno 2024. Ma a una sola condizione: che i laccetti siano due! Come abbinarle? Sarà un gioco da ragazzi: le scarpe con il doppio cinturino sono perfette con i look più classici e sartoriali, ma anche con quelli più casual. Inoltre sono ideali sia per il giorno che per la sera.

Foto di Maitrepierre FW24

Scarpe con doppio cinturino: come abbinarle in versione ballerina

Le abbiamo amate durante la stagione calda, ma ora che le temperature si abbassano non siamo tenute ad abbandonare le ballerine. Quello che serve è fare un upgrade: sceglile in vernice e ovviamente con doppio o triplo cinturino. Perché devi averle? Per quei giorni in cui sei stanca di indossare i tuoi inseparabili mocassini e le sneakers sono un’opzione troppo sporty.

Le ballerine con doppio cinturino saranno la giusta via di mezzo fra eleganza e comodità. Sono perfette sotto la tua minigonna preferita, ma se hai voglia di cambiare vai di jeans baggy: largo, comodo e di tendenza.

Ballerine con doppio cinturino in vernice bordeaux, Amato Daniele (€ 295)

Ballerine di vernice color crema con tripla fibbia, Pittarosso (€ 29,99)

In versione Mary Jane

Se le scarpe flat non fanno per te, quello che ci vuole è un bel paio di Mary Jane – anche in versione slingback – con il tacco. Per te che sei già possiedi una collezione di questa tipologia di calzatura, il consiglio è quello di giocare con i colori. Se sei nuova invece, una Mary Jane nera, metalizzata o bordeaux è la scelta migliore, di certo un buon inizio.

Le Mary Jane con doppio cinturino sono un grande classico, come abbinarle questa stagione? Provale con una gonna midi a portafoglio e il tuo trench del cuore. E se ai jeans non puoi rinunciare, perché non aggiungere un collant o un calzino che faccia la differenza?

Mary Jane argento con tripla fibbia, Steve Madden (€ 105)

Mary Jane bicolore con doppio cinturino e tacco medio, Frau (€ 149)

Mary Jane in vernice nera con punta rotonda, Igi&Co (€ 99,90)

Slingback bicolore, Primadonna Collection (€ 59,99)

Ha collaborato Jessica Ventrella