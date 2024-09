Ma quanta meraviglia ci sta regalando questa Milano Fashion Week? In attesa che la settimana della moda di Parigi prosegua il corso delle sfilate primavera-estate 2025, noi continuiamo a riempirci gli occhi di estasi davanti alle collezioni presentate nella capitale della moda italiana. Anche nel penultimo giorno di MFW abbiamo stilato la nostra wish list, tra vestiti, blazer, trench, scarpe e borse di cui innamorarsi a prima vista.

La gonna rossa di Ferrari alla Milano Fashion Week

Scaldate i motori, noi non siamo mai state così pronte all’idea di sfoggiare già il più energico dei colori primavera-estate 2025. Forse perché il rosso Ferrari ci fa pensare a un’iniezione di energia già nel qui e ora di un autunno appena iniziato? D’altronde è un colore carico di carattere e personalità, che in questa gonna scampanata e a vita alta trova la sua massima espressione insieme a un cardigan a costine lasciato (strategicamente) sbottonato. Sexy!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferrari primavera-estate 2025.

L’abito caftano di Ermanno Scervino

Si potrebbe mai parlare di tendenze moda primavera-estate 2025 senza menzionare (almeno) un abito caftano? Ci pensa Ermanno Scervino a rispondere alla nostra domanda, proponendoci il must-have per antonomasia dell’abbigliamento femminile in una versione angelica e impalpabile. La trasparenza crea un effetto sensualissimo, le applicazioni floreali ton su ton sono l’accento bucolico che ne enfatizza la meraviglia.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ermanno Scervino primavera-estate 2025.

I sandali infradito con i nastri di Ferragamo

Maximilian Davis, il giovane direttore creativo della maison Ferragamo, sa come farci sognare in grande. E non solo con i capi di sartoria (tutti meravigliosi: scegliere un solo must-have per la nostra wish list è stata un’impresa ardua), ma anche con le nuove tendenze scarpe della primavera-estate 2025. Sì, perché la prossima stagione dolce ci sarà da sentirsi un po’ (o del tutto) ballerine, con i nastri di raso a completare i sandali infradito con il tacco. E cinque, sei, sette, otto!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ferragamo primavera-estate 2025.

Il vestito di pizzo di Luisa Spagnoli alla Milano Fashion Week

Tra i grandi classici del guardaroba estivo non può mancare il vestito di pizzo. È un vero balsamo per il cuore: basta indossarlo per riconnettersi subito alla magia della stagione calda. Ed è proprio ciò che ci esorta a fare la nuova collezione di Luisa Spagnoli, in cui abbiamo avvistato questo meraviglioso abito traforato e con un profondo scollo a V. Le maniche a sbuffo conferiscono poi volume all’intera silhouette. Un sogno fatto abito!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Luisa Spagnoli primavera-estate 2025.

Gli shorts con il peplum di Bally alla Milano Fashion Week

Per stupire basta poco. Tipo? Un peplum. La collezione primavera-estate 2025 di Bally è stata disegnata tutta (o quasi tutta) all’insegna di questo elemento scultoreo, che ricorre anche su vestiti e cappotti. Ma sugli shorts, anche: come in questi che abbiamo selezionato per la nostra wish list. Puoi indossarli con camicia floreale a contrasto, oppure (osiamo?) con una semplice canottiera bianca. Ricorda: less is more.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bally primavera-estate 2025.

Il vestito argentato di Dolce&Gabbana

Seduta in prima fila alla sfilata Dolce&Gabbana alla Milano Fashion Week c’era anche Madonna: lei sì che avrà apprezzato i tanti reggiseni a proiettile (ri)portati in passerella con la nuova collezione moda primavera-estate 2025. È proprio il reggiseno a proiettile che ritroviamo nel vestito argentato con cui la maison co-diretta da Domenico Dolce e Stefano Gabbana fa fermare le lancette dell’orologio. Taglio midi e una cascata di frange argentate. Preparati all’effetto bling-bling, la tendenza argento si indossa proprio così!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dolce&Gabbana primavera-estate 2025.

Il vestito con le frange di The Attico

Ancora frange, anche in passerella da The Attico. Nel calendario sfilate di Milano Fashion Week ha fatto ritorno la casa di moda fondata da Giorgia Tordini e Gilda Ambrosio, la cui visione della moda si fonda sull’idea assoluta del glamour e della sensualità femminile. Due concetti che ritroviamo nel vestito che entra di diritto nella nostra wish list (come non potrebbe?!): taglio monospalla, drappeggiato e declinato su un color blocking in palette. Ops, ci siamo innamorate.

Foto Launchmetrics/Spotlight. The Attico primavera-estate 2025.

Il tubino in denim di Diesel alla Milano Fashion Week

Il direttore creativo Glenn Martens stupisce ancora, come sempre e più di sempre. La sfilata Diesel alla Milano Fashion Week non ha potuto che esplorare di nuovo l’approccio innovativo della maison al denim. Se dovessimo scegliere un solo capo da mettere in valigia la prossima primavera-estate 2025? Sarebbe indubbiamente lo slip dress di jeans, con spalline sottilissime. Cool, ma anche tanto sexy.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Diesel primavera-estate 2025.

Il completo traforato di Laura Biagiotti alla Milano Fashion Week

Non ci si dimentichi della maglieria! Laura Biagiotti ha fatto ritorno ufficiale nel calendario sfilate di Milano Fashion Week, portando in passerella anche questo meraviglioso completo in knitwear. Maglia, pantaloni e cardigan: tutto perfettamente coordinato per un ensemble minimale, chic e anche un po’ indie. Prendi ispirazione per i tuoi prossimi look della primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Laura Biagiotti primavera-estate 2025.

Il trench di Aniye Records alla Milano Fashion Week

Elevare il concetto di trench? È facilissimo per la casa di moda Aniye Records. Il capospalla timeless per eccellenza viene reinterpretato con una pioggia di borchie e cristalli, strategicamente applicate sul collo a revers e sui cinturini all’altezza dei polsi. Di questo trench adorerai anche la lunghezza alle caviglie, che lo rende estremamente cool. Insomma, un capospalla da autentica it-girl.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Aniye Records primavera-estate 2025.

La borsa Sardine di Bottega Veneta

Prendi l’iconica borsa Sardine di Bottega Veneta, prendi l’intreccio emblematico della maison e aggiungi un mix & match di colori energici: il ritratto perfetto dell’eleganza femminile contemporanea secondo il direttore creativo Matthieu Blazy. La nuova interpretazione cromatica della borsa Sardine trionfa sul podio delle tendenze accessori primavera-estate 2025. Una meraviglia a cui ispirarsi per sognare (letteralmente) in grande.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bottega Veneta primavera-estate 2025.

Il blazer con le ciliegie di Philipp Plein

Divertirsi con la moda? Si può (sempre), basta saper scegliere i pezzi giusti. Come questo blazer bianco di Philipp Plein in passerella a Milano: lo contraddistingue il ricamo con le ciliegine dalla finitura luminosa. Una giacca perfetta per lo styling con la minigonna bianca, certo, ma anche con pantaloni a vita alta o jeans.