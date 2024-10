Siamo state a New York, poi a Londra, poi a Milano e infine Parigi! In questo magico (e lungo!) excursus tra vestiti, borse e scarpe che indosseremo la prossima stagione, giunge a termine il prospetto delle tendenze moda primavera-estate 2025. Proprio alla Paris Fashion Week, abbiamo intercettato 5 diktat che aggiungeranno brio, colore e fantasia al tuo guardaroba. Scoprile subito e prendi nota, non resta che lasciare che l’idea di sfoggiarle (tutte!) ci solletichi la fantasia.

1. La tendenza righe, la grande passione di Coco Chanel

Sì, la tendenza righe – nello specifico, le righe à la marinière – sono state una delle grandi passioni di Mademoiselle Gabrielle Chanel. Sua, infatti, fu l’ideazione dell’iconica maglia. Le righe blu navy tornano oggi sui costumi interi portati in passerella con la collezione Dior primavera-estate 2025: proposte che ci fanno già sognare la prossima stagione calda che verrà. Righe bicolor invece per Chanel e Louis Vuitton. La prima maison esplora i completini abbinati, la seconda invece punta sulle giacche dalle silhouette a palloncino. Pronta a sfoggiare le righe prendendo ispirazione dalle passerelle?

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dior primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Louis Vuitton primavera-estate 2025.

2. Il colore bianco, puro e candido

Il bianco sarà uno dei colori protagonisti della moda primavera-estate 2025. Sublimerà l’abbronzatura e gli incarnati più scuri. Nelle sfilate della Paris Fashion Week, il colore più etereo e puro fa da leitmotiv in passerella da Stella McCartney, Chloé e Balenciaga. C’è chi ne fa una proposta formale (anche) per degli impeccabili look da ufficio, e c’è chi invece – come Stella McCartney e Chloé – ne esplora le trasparenze per sublimare al massimo la femminilità. Due invece sono le idee per i tuoi styling: puoi indossare gli abiti bianchi in formula look total white, oppure con accenti di colore creati dagli accessori (come il rosso!).

Foto Launchmetrics/Spotlight. Stella McCartney primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Balenciaga primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chloé primavera-estate 2025.

3. Dalla Paris Fashion Week, un guardaroba a pois, a pois!

Bentornati, pois! La stampa anche detta “polka-dot” fa ritorno nelle collezioni primavera-estate 2025. A rubarci il cuore sono quelli mini che tempestano i blazer Valentino: sono frutto della nuova direzione creativa di Alessandro Michele, che ha debuttato alle redini della maison proprio in questa indimenticabile edizione di Paris Fashion Week. Per una dose extra di carica e personalità, scegli i pois più grandi, come quelli sulla T-shirt di Loewe, la casa di moda spagnola diretta da Jonathan Anderson.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Valentino primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios primavera-estate 2025.

4. Le cinture su giacche e cappotti

Smantelliamo tutto e ricrediamoci. Le cinture, accessori imprescindibili del guardaroba femminile, vivono di una natura propria e non per forza hanno bisogno dei passanti di jeans e pantaloni (sì, #sapevatelo). La moda primavera-estate 2025 lo dimostra: puoi indossare le cinture sopra i cappotti e sopra le giacche. In che modo? Vedi quanto ci insegna Miuccia Prada nella sua nuova collezione firmata Miu Miu: tre cinture, stratificate insieme (una classica, un’altra metallica, e un’altra ancora preziosa) coesistono meravigliosamente insieme enfatizzando il punto vita su un cappotto in pelle dalla finitura lucida. E poi, puntiamo lo sguardo su Loewe! Anche la giacca – asimmetrica e cropped – è completata da una cintura.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Miu Miu primavera-estate 2025.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Loewe primavera-estate 2025.

5. Le giacche bomber alla Paris Fashion Week

Di tutte le giacche di tendenza, la Paris Fashion Week ne ha decretata una a cui la nostra voglia di coolness non potrà resistere: le giacche bomber. Sono morbide e facili da indossare. Potresti pensare che sia il caso di sfoggiarle solo con pantaloni cargo e jeans, e invece no: c’è da ricredersi. Vedi quanto ha creato il direttore creativo Anthony Vaccarello per la maison Saint Laurent. La giacca bomber in pelle si indossa sopra gonne lunghe e fluttuanti, per una sensualità marcata da accenti decisi. Più tecnico invece è l’approccio di Miu Miu: la giacca bomber con cerniera ci riporta in un attimo indietro nel tempo fino agli anni Ottanta e Novanta!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Saint Laurent primavera-estate 2025.