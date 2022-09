Impacchi capelli dopo l’estate: addio punte sfibrate

S OS capelli! Finita l'estate, iniziano i problemi. La nostra cute e le punte dei capelli risentono del troppo sole e dell'acqua salata, ecco come rinvigorire i capelli con prodotti naturali e genuini

L'estate: il momento in cui la pelle si abbronza, si prende il sole, ci si diverte in famiglia e con gli amici... e si rovinano i capelli! L'acqua salata del mare e il la luce solare prolungata rischiano di rovinare eccessivamente i nostri capelli facendoli apparire sfibrati e un po' opachi non appena arriva settembre. Esistono però dei rimedi efficaci per trattare la cute e le punte non appena arrivano i primi freddi: tutti con ingredienti naturali.

Impacco uova e miele

Questo trattamento è perfetto se i capelli appaiono sfibrati e tendenti alle doppie punte. Mescolate un uovo intero insieme a due cucchiaini di miele d'acacia o millefiori.

Versate il composto sulle punte sfibrate aiutandovi con un pennello o con le dita e lasciate in posa per 10 minuti. Risciacquate poi abbondantemente con acqua e lavate infine i capelli con normale shampoo e balsamo.

Il risultato sarà visibile dopo poche settimane. Consigliamo questo trattamento ogni 8-10 giorni, cercando sempre di utilizzare uova fresche e di non esporsi alla luce diretta del sole durante il trattamento. Capelli belli e morbidi, rinvigoriti e brillanti!

Trattamento Aloe vera e bicarbonato

Questo trattamento strong è per i capelli danneggiati e le doppie punte che tendono a spezzarsi. Usate due cucchiai di Aloe vera e due cucchiaini di bicarbonato fino a formare un composto colloso e omogeneo.

Spennellate la cute, le lunghezze e soprattutto le punte fino ad avere l'intera chioma cosparsa di questa sostanza appiccicosa e lasciate in posa 15-20 minuti (a seconda della lunghezza dei capelli). Risciacquate con abbondante acqua tiepida e aspettate qualche ora prima di fare lo shampoo.

Il trattamento è efficace se ripetuto una volta alla settimana per un mese. Diciamo che all'inizio dell'inverno i vostri capelli danneggiati avranno ripreso il loro normale vigore e le doppie punte saranno molto diminuite. E i vostri capelli torneranno forti e sani.

Maschera burro di Karité e olio di mandorla

Questa maschera è utile a chi soffre di capelli secchi e punte tendenti al grigio. Prendente una noce di burro di Karité e un cucchiaino di olio di mandorla. Mescolate fino ad ottenere un composto omogeneo e versate sulle punte (unicamente sulle punte) massaggiando delicatamente con le dita.

Lasciate in posa per un'ora e poi risciacquate con acqua tiepida, ma aspettate qualche ora prima di fare lo shampoo. L'olio di mandorla è molto nutriente e il burro di Karité dona ai capelli il loro splendore originario.

Il trattamento è efficace se fatto una volta ogni due settimane per un mese e mezzo. Non dimenticate di non abbondare con le dosi e con le frequenze: il burro di Karité è per sua natura molto grasso e rischiate di far venire uno shock ai vostri capelli che, se soffrono di secchezza, si trovano improvvisamente troppo ricchi di sostante nutritive!