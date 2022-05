Capelli: come lavarli con i prodotti della cucina

C hi ha detto che i capelli vanno lavati solo con shampoo e balsamo? Ci sono alcuni prodotti della cucina che sapranno sorprenderti

Capelli ribelli! Se fino a qui avete utilizzato solo shampoo e balsamo creme maschere davvero costose (e magari confezionate anche in tanta plastica) dovete sapere che non sono più la vostra unica possibilità. Esistono infatti tantissimi prodotti della cucina che possono essere usati come valida alternativa allo shampoo e che renderanno belli i vostri capelli anche dopo un solo trattamento.

Attenzione: le ricette e i consigli che leggerete sono da valutare molto bene in base al proprio cuoio capelluto e anche con la frequenza con cui si intende lavarsi i capelli. Se già soffrite di forfora, prurito, o avete la pelle sensibile e delicata, forse è meglio non esagerare con le ricette qui sotto: rischiate di fare più danni che benefici! Oltretutto, se siete abituate a lavare i capelli più volte nel corso della settimana dovreste valutare non solo di non usare tutte le volte queste ricette, ma anche di ridurre la quantità di prodotti confezionati che utilizzate e di comprare shampoo o maschere più delicate.

Impacco uova e birra per i capelli

Prendete un uovo e sbattetelo insieme a tre cucchiai di birra fino ad ottenere un composto omogeneo e spumoso. Lasciate riposare per qualche minuto mentre inumidite i capelli con acqua tiepida. Poi, con l’aiuto di un pettine a maglie larghe, spalmate il composto su tutto il cuoio capelluto. Meglio utilizzare un asciugamano sulle spalle o per terra, per evitare che sporchiate ovunque (anche se si tratta di macchie eventualmente facili da pulire). Non dimenticatevi di passare il composto anche sulle punte e alla base della nuca. Lasciate in posa per 10 minuti, magari indossando una cuffia da doccia o un sacchetto di plastica legato sulla fronte e dietro le orecchie. Poi risciacquate con acqua tiepida abbondante.

Anche quando il prodotto sembra essere andato via del tutto, può essere utile spruzzare sui capelli un olio profumato o dell’acqua di rosa, perché l’odore di birra e uova sparisca del tutto. Questo impacco 100% naturale darà un aspetto forte e sano ai capelli, lasciandoli morbidi e dall’aspetto più sano. È l’ideale anche per chi ha i capelli biondi cenere e vuole schiarirli un po’ in vista dell’estate.

Maschera con vodka, miele e zenzero

Questa maschera è tanto sbalorditiva quanto utile. Il segreto sono le dosi. Anche se a prima vista può sembrare che il risultato non sia ottimale, dopo 2-3 lavaggi ci si accorge che invece gli effetti desiderati sono incredibilmente efficaci. La prima cosa da dare è dotarsi di una buona vodka. Nei supermercati migliori la si trova a un prezzo ragionevole. In seguito, tagliate mezza radice di zenzero e sminuzzatela a piccoli tocchetti, poi utilizzate il frullatore per ottenere una sorta di poltiglia a cui potete aggiungere anche un cucchiaio di bicarbonato di sodio, a piacimento. Unite poi la vodka e mescolate, mentre fate scaldare per pochi secondi due cucchiai di miele sul fornello. Attenzione però, non deve scottare!

Unite il tutto e versate sulla testa in modo uniforme, quando ancora tiepido. Massaggiate accuratamente ed evitate nel modo più assoluto il contatto con zone sensibili o delicate come gli occhi! Risciacquate quando avrete finito di massaggiare, sempre con acqua tiepida o calda. Questa maschera lascerà i capelli puliti e sani, con la sensazione di essere appena state dal parrucchiere! Inoltre, i capelli tenderanno a sporcarsi molto meno, saranno più sani e più luminosi. Noterete la differenza dopo un mese.

Trattamento yogurt, succo di limone e zucchero

Sembra la ricetta per una torta fatta in casa, e invece è un perfetto trattamento anticaduta capelli. Ecco come fare: utilizzate un vasetto di yogurt magro intero con un cucchiaio di succo di limone spremuto fresco e un cucchiaio di zucchero fino bianco. Mescolate bene il tutto e poi mettere a bagno maria per qualche minuto, così da riscaldare il composto e renderlo più morbido per essere versato sulla cute e sulla nuca. Il segreto è versarlo in maniera uniforme e non dimenticare di massaggiare delicatamente per 4-5 minuti così da fare anche una sorta di scrubs grazie allo zucchero.

Risciacquate con acqua tiepida e a piacimento applicate una maschera o un balsamo districante. Già dopo un solo utilizzo di questa maschera potrete vedere ei vostri capelli più forti e meno appesantiti dall’umidità o dallo smog. Inoltre, è perfetta se siete persone che lavano i capelli non frequentemente, perché li lascerà puliti e voluminosi ancora più a lungo.