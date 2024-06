L a bassa concentrazione è d'obbligo e poi è meglio non mescolare vari prodotti con esfolianti all'interno della stessa routine. La dermatologa ci spiega perché

La domanda rientra tra le curiosità sulla skincare, un settore che oggi sta riscontrando un grande successo (+13,8% secondo Cosmetica Italia). Se sei abituata a esfoliare il viso in inverno o a cicli periodici, è molto probabile che ti stia chieda se puoi usare gli esfolianti anche in estate.

Del resto, il bombardamento delle informazioni a carattere beauty alle quali siamo esposti rischia di provocare una grande confusione. Ingredienti, prodotti, pratiche miracolose: oggi tutto sembra funzionare bene per tutti, dimenticando le conseguenze sulla pelle dell’eccesso di principi attivi per giunta inadatti alla propria tipologia epidemiologica, come spiega bene il fenomeno delle Sephora Kids e l’ossessione della skincare delle adolescenti, con l’esplosione di acne e di preoccupazioni premature sull’aging cutaneo. Gli esfolianti non sono certo esenti a questo “magma” confuso di notizie.

Per mettere ordine nella giungla delle informazioni sugli acidi esfolianti, abbiamo chiesto alla dermatologa quali si possono in estate, in vista di una maggiore esposizione solare, anche involontaria.

Pexels / Polina Kovaleva

Esfolianti in estate: sì o no?

La risposta corretta sull’uso degli esfolianti in estate è sì, ma con attenzione. Innanzitutto, specifichiamo che qui si parla di esfoliazione chimica, quella effettuata con gli acidi esfolianti, e non di scrub meccanico con microgranuli, che in genere non comporta il rischio di fotosensibilizzazione, anche se è bene non “strattonare” mai la pelle.

La cautela sull’esfoliazione estiva riguarda proprio la possibilità di rendere più vulnerabile la pelle ai raggi UV che può reagire con irritazioni e iperpigmentazioni post-infiammatorie. Se si pensa che il motivo per cui spesso si usano gli esfolianti sono proprio le macchie, si comprende bene l’incongruenza con l’uso degli esfolianti in estate. Quali usare quindi?

Perché in estate è meglio usare gli esfolianti con cautela?

«Gli agenti esfolianti comprendono diverse sostanze che agiscono in modo diverso» dice la dottoressa Stefania Guida, dermatologa e ricercatrice presso il San Raffaele di Milano.

gli alfa-idrossiacidi , acidi idrosolubili derivati dalla frutta, utilizzati per esfoliare la pelle, in particolare nei soggetti con rosacea e tendenza allo sviluppo di rugosità (ad esempio: acido mandelico, acido glicolico, acido lattico, acido citrico);

, acidi idrosolubili derivati dalla frutta, utilizzati per esfoliare la pelle, in particolare nei soggetti con rosacea e tendenza allo sviluppo di rugosità (ad esempio: acido mandelico, acido glicolico, acido lattico, acido citrico); i beta-idrossiacidi , acidi solubili in olio che muovono la crescita di nuove cellule della pelle esfoliandone lo strato superiore, molto impiegati nella cura dell’acne grazie alla liposolubilità e alla loro azione in sede follicolare (un esempio è l’ acido salicilico );

, acidi solubili in olio che muovono la crescita di nuove cellule della pelle esfoliandone lo strato superiore, molto impiegati nella cura dell’acne grazie alla liposolubilità e alla loro azione in sede follicolare (un esempio è l’ ); i polidrossiacidi, la cui attività specifica è meno nota, ma ha un minore potere irritante e per questo sono più adatti all’estate (per esempio: gluconolattone e acido lattobionico)

Alcuni principi attivi possono comportare fotosensibilizzazione, sono in grado, cioè, di aumentare la sensibilità della pelle alla luce, che può manifestarsi in irritazione, gonfiore e macchie. L’attività fotosensibilizzante dell’acido acido glicolico e di altri acidi derivati dalla frutta è dibattuta ma la letteratura scientifica ne mostra gli effetti di sensibilizzazione. Pertanto, meglio evitare alte concentrazioni dei suddetti attivi durante l’estate.

Unsplash / Olimpia Campean

Quali esfolianti usare in estate?

Tuttavia acido glicolico e salicilico si mostrano tollerati a concentrazioni intorno al 2 % anche d’estate.

Sì all’acido mandelico d’estate (2-5%), il quale determina una minima esfoliazione, ma sempre sotto la supervisione di un dermatologo che saprà consigliare gli attivi più utili in base al tipo di pelle e le modalità di utilizzo.

In linea di massima, meglio prediligere creme protettive solari (con ampio spettro di protezione per UVA e UVB possibilmente luce blu) e creme idratanti al mattino (es. acido ialuronico). Esistono anche prodotti che combinano il protettivo solare con la niacinamide, che ha un’azione lenitiva, aiutando quindi la pelle a tollerare meglio gli esfolianti di sera.

Prodotti esfolianti che si possono usare in estate

Enzyme Peel O2 Masque, maschera 2 in 1, dall’azione esfoliante enzimatica e ossigenante. La sua texture innovativa è un gel che si trasforma in una mousse attiva che rinnova la pelle del viso senza effetti irritativi. Formulata con papaina (enzima esfoliante), aminoacidi e fattori idratanti di MIAMO (49 euro).

BHA Liquid Exfoliant 2%, esfoliante liquido, si applica sulla pelle come un tonico e si lascia agire senza risciacquo. Contiene acido salicilico incapsulato al 2% eacidi bioattivi della frutta derivati dal caviale di lime australiano, adatto alla pelle a tendenza impura, di Naturium (22 euro da Douglas).

Alfacall, siero rinnovatore illuminante, contiene il 10% di complesso rinnovatore (Acido Glicolico 2%, Acido Piruvico 0,25%, Acido Lattobionico 1,5%), da usare la sera di MyCli (59 euro).