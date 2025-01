I saldi invernali sono iniziati e non potevamo certo tenere fuori dal nostro radar i migliori cappotti scontati da comprare ora. Perfettamente allineati alle migliori tendenze moda del momento, i capispalla più chic si acquistano a prezzo super e si sfoggiano finché amore durerà (e sarà un amore lungo e duraturo, garantiamo!). In questa selezione shopping, troverai infatti i cappotti in saldo di cui sarà difficile stancarsi. Alcuni tra questi sono proprio i grandi classici (cosa c’è di più timeless di un buon cappotto nero o di un bel cappotto color cammello?), gli insostituibili del guardaroba femminile. Quale sarà quindi il tuo prossimo alleato di stile?

Su quali cappotti puntare ai saldi invernali?

Lo street style ci offre sempre la possibilità di tracciare un ritratto perfetto di quelle che sono le tendenze del momento. Mai come questa volta, le icone dello stile italiano e internazionale ci chiamano appunto a rivalutare la forza stilistica (nonché la versatilità) dei capispalla senza tempo. Proprio quelli che potrai indossare di giorno come di sera, spaziando negli styling con i jeans ma anche con elegantissimi tubini neri. La chiave per indossarli? La nonchalance, sempre e comunque. Che è ciò che consente a questi cappotti paparazzati in giro per il mondo di esprimersi al massimo dell’eleganza o della coolness. Vedere per credere il cappotto color cammello della fashion editor Anna Dello Russo (in foto sotto), oppure quello lungo e nero abbinato a un tailleur in tweed.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i cappotti scontati da comprare ora

Con i cappotti scontati da comprare ai saldi invernali ci sarà solo l’imbarazzo della scelta. Il consiglio che ti diamo è di considerare il tuo acquisto (o meglio, il tuo affare a prova di budget!) avendo cura di valutare sia cosa c’è già nel tuo guardaroba sia come stanno cambiando le tue necessità. Hai bisogno di più eleganza o di più pezzi passepartout, funzionali da giorno a sera? Per andare incontro a ogni esigenza, abbiamo selezionato cappotti monocromatici e cappotti a quadri, dal taglio dritto e avvitato ma anche dalla silhouette cocoon. Cinture, tasche e abbotonature doppiopetto ne completano il design insieme al collo a revers. Quale sarà il cappotto scontato che ti aggiudicherai ai saldi?

In morbido filato di misto lana a quadri jacquard, United Colors of Benetton (in sconto a €74,50)

In misto lana e fibre naturali riciclate, Marella (in sconto a €279)

Doppiopetto in pregiato doppio drap di pura lana, Max Mara (in sconto a €479)

Doppiopetto in panno misto lana, Motivi (in sconto a €139,30)

Cappotto con cintura e in 100% lana, Pennyblack (in sconto a €343)

Cappotto cocoon con colletto, Elena Mirò (in sconto a €217)

In filato di 100% lana, Zara (in sconto a €129)

In pura lana vergine, Mango (in sconto a €119,99)

In misto lana a quadri, Marant Etoile, su MyTheresa (in sconto a €378)

In lana certificata e dal taglio dritto, Ba&sh (in sconto a €297)