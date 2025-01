Tra le tendenze moda dell’inverno 2025 non passa inosservato il caro vecchio parka, il capospalla che nel Novecento divenne il simbolo dell’aviazione americana (i militari lo usarono come scudo anti-vento durante la Seconda Guerra Mondiale) e che nel tempo ha trovato una connotazione casual anche nel guardaroba femminile. Dal classico modello verde oliva fino alle varianti cromatiche più fantasiose, oggi il parka trova spazio nei look delle it-girls che non resistono alla voglia di interpretarne l’animo attraverso mise urban ma anche un po’ più chic. Scopriamole insieme in 5 idee moda per i tuoi prossimi styling.

1. Come indossare il parka? Colorato è inaspettato

Cominciamo proprio dall’idea meno attesa (e anche meno banale, parola di street style). Da questo look apprendiamo come la giacca a vento col cappuccio riesca a fare da protagonista assoluta: merito dei suoi (tantissimi) colori, mixati insieme in una fantasia astratta e dall’effetto optical. A completare lo styling sono anche i pantaloni bianchi a palazzo, portati sopra comodi anfibi neri. Dulcis in fundo, gli accessori: una soffice borsa in pellicciotto, indossata a tracolla, e occhiali da sole neri. Più cool di così!

Foto Getty

2. Il parka con i jeans è sempre un’ottima idea

Come indossare il parka? Punta sui jeans e andrai sul sicuro. Ma non solo. Per quanto possa sembrare una soluzione molto semplice, il mantra less is more troverà sempre il modo di trionfare in nome del minimalismo casual. Tre sono i must-have di questo look: la giacca a vento col cappuccio, la felpa stampata (con Winnie-the-Pooh, per una dose di meritata dolcezza!) e i jeans a palazzo con maxi tasche in stile cargo. Lì dove vediamo dei pratici stivali Chelsea potremmo tranquillamente immaginare anche delle sneakers, per aggiungere un accento sporty alla mise.

Foto Getty

3. Parka e stivali texani: ci piace!

Un look dall’animo texano e lo spirito utility: una fusione perfetta, a cui una borsa griffata (Louis Vuitton, per le amanti della logomania) va a conferire un tocco di sofisticatezza. Questo look street style è anche un invito all’uso della fantasia: a partire da questi tre elementi, possiamo immaginare l’aggiunta di un vestito di lana midi o lungo, o magari di minigonne con semplici maglioni o maglie dolcevita.

Foto Getty

4. Come indossare il parka: verde militare, bianco e colori pastello

Come indossare il parka conferendogli un animo un po’ più chic? Individuando il colore pastello (o candy) che fa per te. Vedere per credere questa proposta street style, dove il verde militare incontra il celeste. In azione congiunta con i pantaloni nella nuance crema e gli stivaletti bianchi, il risultato finale dimostra tutta la versatilità del parka. Che conferma la sua duplice natura: urban e anche versatile.

Foto Getty

5. Gli accessori mai-senza del parka: sciarpa e cappello

C’è un’ultima domanda a cui dobbiamo certamente rispondere. Con quali accessori indossare il parka? Le tendenze moda inverno 2025 ci esortano a tirar fuori dai cassetti i pezzi mai-senza, ovvero sciarpa e cappello. Quanto a quest’ultimo, ben venga prediligere il beanie (il berretto di lana a cuffia, per intenderci) se è di abbinamento con il parka che si tratta. Pronte per il grande freddo, ma senza rinunciare allo stile.

Foto Getty

