L’eleganza ha mille (anzi, infiniti) modi di esprimersi. Ma se dovessi sceglierne uno in particolare, su quale scommetteresti? Abbiamo ristretto il campo selezionando 5 look facili da copiare o a cui ispirarsi per i look di Capodanno. Complici sono le icone di street style, che durante le ultime fashion week hanno dato sfoggio a body rossi, paillettes argentate, look total silver e accenti dorati. Pronta a fare incetta di idee?

Tendenza argento: i look total silver

Abbracciare l’eleganza della tendenza argento non significa sfoggiare solo ed esclusivamente le paillettes. Se questa tonalità dalla finitura metallizzata ti piace in modo particolare, sentiti libera di esplorarla attraverso ulteriori texture, come quella dei tessuti impreziositi dai fili preziosi. Potrai optare per un solo must-have – come un blazer o un paio di pantaloni a sigaretta – oppure di osare con un total look. Attenzione ad abbinare l’oro all’argento: potrebbe essere un mix eccessivo, ma tutto dipende (come sempre!) anche dalla tua personalità e dalla nonchalance con cui sfoggi ciò che indossi. In alternativa, sì all’abbinamento dell’argento con il bianco o con il nero. Con i colori basic, non si sbaglia mai.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a Capodanno: total black con dettagli in oro

Vuoi indossare il colore oro, ma non in formula total look? Benissimo, lo street style internazionale ha l’idea che fa al caso tuo. Tra le tendenze moda inverno 2025, spiccano i dettagli oro a contrasto sul nero (un diktat assolutamente senza tempo, che trascende il concetto di stagionalità). Il risultato risponde in modo chic – oltre che concreto – alla domanda “come vestirsi a Capodanno”, per aggiungere accenti luminosi anche sulla più dark e sobria delle nuance. PS. Completa la mise con gioielli in oro prezioso o bijoux dorati.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Le paillettes color bronzo, in abbinamento col marrone

Non solo paillettes oro o argentate. Tra i colori da non sottovalutare per il look di Capodanno c’è anche il bronzo, da sperimentare sempre attraverso finiture metallizzate, fili preziosi e paillettes matte o luminose. Lascia che il glamour sia la tua strada maestra, avendo cura di esplorarlo senza eccessi di estrosità. L’abito a tubino con lo spacco, protagonista del look in foto sotto, ti porta alla scoperta dello styling in abbinamento con la maglia dolcevita color nocciola e la giacca perfettamente en pendant.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come vestirsi a Capodanno: la minigonna nera con i collant rossi

Sai già come la pensiamo: con le giuste accortezze di stile, la minigonna si avvale del diritto di essere chic anche a 50 anni. Lo stesso vale se la miniskirt è protagonista dei tuoi look delle feste: sceglila nera ed eventualmente dalla silhouette drappeggiata. Oppure, a portafoglio. Puoi abbinare camicie con fili preziosi, bluse con il fiocco alla base del collo, oppure un body con il logo della tua maison preferita (quest’ultima idea arriva dal look in foto sotto, il cui body è griffato Valentino). Dulcis in fundo, i collant: neri e coprenti, assolutamente sì. Ma anche rossi. Una volta all’anno, si può.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La gonna di paillettes con il body rosso

Due tendenze festive per eccellenza si incontrano nella stessa mise: da una parte, il body rosso; dall’altra, la gonna di paillettes. Quali prediligere per creare un look armonico? Lascia che la gonna sia midi e che raggiunga l’altezza della coscia poco sopra il ginocchio. Eventualmente, sentiti libera di sperimentare anche le gonne più lunghe, ma sempre contraddistinte dal taglio dritto. Quanto al body, sì alla versione con cut out per esprimere coolness o sensualità. Oppure, ben venga un classico body a maniche lunghe e collo alto: sobrietà con pizzico di brio (cromatico).

Foto Launchmetrics/Spotlight