A mali o odiali, i sandali col tacco stiletto sono l'ossessione dello street style internazionale. Abbiamo selezionato per te 5 idee moda per indossarli al meglio, ma non solo in chiave chic. Scoprili con gonne in denim, pantaloni e vestiti casual per interpretare la tendenza scarpe estate 2024

Rassegnamoci: per quanto la comodità sia il nostro modus vivendi, ci sarà sempre un evento che prima o poi ci chiamerà a indossare i sandali col tacco stiletto (e – per inciso – non è detto che debbano essere per forza scomodi!). L’occasione speciale non ci troverà impreparate, perché abbiamo passato in rassegna i migliori look street style e selezionato 5 idee moda da cui prendere ispirazione subito. Scopri come indossare i must-have di stagione con il nostro prontuario di stile.

1. Look glamour: i sandali col tacco stiletto e la minigonna

Minigonna sì, ma con lo strascico: è la scelta definitiva approvata dallo street style, dove la miniskirt drappeggiata e rosa pastello diventa la protagonista assoluta del look. Gioca un ruolo centrale, certo, ma si avvale pur sempre dell’ausilio di alcuni alleati. In primis, un semplice top nero (anche il body nero in questa circostanza potrebbe funzionare molto bene!). E non da meno, i sandali col tacco stiletto: sono neri e minimali, semplici nelle linee. Nulla di particolarmente eccentrico. Una tendenza scarpe perfetta per l’estate 2024, che fa leva però sul minimalismo che non passa mai di moda.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Con il vestito nero, come insegna Ashley Graham

La top model americana 36enne ha in serbo per noi una validissima lezione di stile, che risponde al seguente fashion mantra: less is more. Ovvero, meno è meglio. Meno complicazioni, più minimalismo per un gusto – e un risultato finale – incredibilmente (e inconfondibilmente) timeless. Icona indiscussa della moda curvy, Ashley Graham propone nel suo look street style uno styling che abbina i sandali col tacco stiletto a un abito nero dalla vestibilità aderente. La sensualità non è affatto sacrificata, anzi: lo spacco generoso svela una gamba con self-confidence ed eleganza. Da notare anche le piccole borchie che tempestano i cinturini dei sandali: una nota ribelle, qualche volta, è l’accento che occorre.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Look urban: con la gonna lunga in denim

Dove avresti immaginato le sneakers, ecco i sandali neri col tacco. Un modo sofisticato per elevare un look tendenzialmente urban consiste proprio in questo, nell’abbinamento della gonna in denim con i sandali col tacco stiletto. Quale gonna, nello specifico? I nostri occhi si sono posati su questa che è protagonista del look in foto sotto, dove il taglio sartoriale è lungo ma lo spacco frontale aggiunge una forte carica cool. Non possiamo omettere poi lo styling in chiave chic, per la sera dunque: le trasparenze fanno da leitmotiv, merito della camicia in tulle trasparente dall’effetto vedo-non-vedo.

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. Con la gonna a lunga a vita alta, per enfatizzare la silhouette

I tacchi a spillo slanciano la figura femminile: è un dato di fatto. Ma come elevare al quadrato – se non addirittura al cubo – questa straordinaria opportunità? Per risultare ancor più sinuosa nelle linee (sia quelle del tuo corpo sia quelle del look), puoi ben optare per l’abbinamento dei sandali con il tacco insieme alla gonna a vita alta. Al suo interno, inserisci una camicia, un top di raso a contrasto cromatico (come questo in foto: blu elettrico ci piace!) oppure una T-shirt di cotone. Il risultato sarà sorprendente, fidati.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. I sandali col tacco stiletto con i pantaloni lunghi

Sì, mille volte sì allo styling dei sandali col tacco insieme ai pantaloni. Puoi scegliere quelli a palazzo, che cadono dritti e coprono le scarpe protagoniste della mise. Oppure puoi sceglierli nel taglio a tre quarti, ideali per lasciare in risalto le caviglie. In foto, è un look street style con pantaloni (e top coordinato) a quadri a fornirci tutta l’ispirazione necessaria: anche i quadretti, di per sé un po’ autunnali, si rivelano particolarmente idonei all’eleganza serale estiva. Voglia di sublimare il look? Punta sui gioielli: nella nuance oro, questa mise diventerà ancor più chic!

Foto Launchmetrics/Spotlight