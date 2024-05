A spettando la prossima edizione della fashion week di Copenhagen, riguardiamo i migliori look street style delle scandi girls. E prendiamo nota: i loro ensemble spalancano le porte a infinite possibilità di styling

New York, Londra, Milano, Parigi. E poi c’è lei, l’affascinante Copenhagen, con la sua fashion week (la prossima edizione si terrà dal 5 al 9 agosto) e le sue it-girls dai look sempre impeccabilmente cool. Che lo stile scandinavo sia fonte d’ispirazione per tante di noi non è una novità, anzi: lo street style della città danese, che rientra per diritto di nomina in quello che è più comunemente conosciuto come “stile scandinavo”, è una vera fucina di tendenze moda. Scopriamone 5 attraverso i look più interessanti, da copiare questa stagione.

Stile scandinavo: lo chemisier in denim

Il denim ha un’accezione tipicamente urban, spesso tendente al grunge. Lo si può reinterpretare in chiave romantica? Sì, secondo lo street style di Copenhagen. Nello stile scandinavo, lo chemisier di jeans si indossa con décolletées nere dal languore rétro. Poi, i gambaletti di pizzo bianco: solo per chi se la sente di sperimentare questo abbinamento. D’altronde, sarebbe stato davvero troppo facile sfoggiarlo con un paio di sneakers bianche.

Foto Launchmetrics/Spotlight

L’abito in maglia color crema, minimale e chic

Una delle prerogative che rende assolutamente distinguibile lo street style di Copenhagen è il minimalismo. Sembra (ma non è) niente, e fa davvero la differenza rispetto – ad esempio – ai look delle it-girls di Londra, generalmente più punk e ribelli. Ecco dunque un abito in maglia nella nuance crema, tonalità protagonista nello spettro cromatico di tendenza questa stagione, caratterizzato anche da un lungo strascico che parte all’altezza della spalla destra. Cosa abbinare per sigillare il look? Slingback in pelle effetto-metallizzato e dalla punta squadrata ci offrono la seconda chicca di stile.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La minigonna con camicia scultorea

Le it-girls di Copenhagen non sono seconde a nessuno: dall’ultima edizione della fashion week danese, ecco un look pensato per chi ama osare con tagli mini e simmetrie perfettamente bilanciate tra loro. La minigonna con le pinches conduce i giochi insieme a una camicia cropped su un lato, con un inequivocabile dettaglio scultoreo floreale. Sì agli stivali neri finché il clima consentirà. Approvato anche lo styling degli accessori, ovvero la maxi clutch e gli occhiali da sole.

Foto Launchmetrics/Spotlight

La gonna in tulle con la felpa

Il romanticismo c’è, la voglia di essere casual pure. E poi c’è il foulard meravigliosamente annodato al collo, che fa un po’ diva. E ancora, il berretto dal mood militare. Un mix & match di mondi ed estetiche che però si fondono insieme a perfezione. Merito di questo look made (with love) in Copenhagen: la gonna di tulle di colore rosso comunica forza, passione e romanticismo. Come una principessa 2.0 che veste però in modo concreto e moderno.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Il knitwear abbinato con il lino

Se c’è un altro punto a favore della moda scandinava, questo non può che essere l’interesse verso sostenibilità e fibre naturali. Detto fatto, ecco un look che rimanda a entrambi i concetti: il lino è il tessuto preferibile per la stagione calda, mantiene la temperatura corporea e non fa sudare. E poi c’è il knitwear, ovvero la maglieria (che quando è artigianale ci piace ancor di più!) che qui prende spazio attraverso un top a maniche lunghe di tutti i colori. Il richiamo cromatico è nella borsetta a tracolla. Gli stivali texani sono l’aggiunta non plus ultra per una coolness da 10 e lode.

Foto Launchmetrics/Spotlight