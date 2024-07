Nulla da dire contro i costumi colorati (sono sempre i benvenuti nei nostri look da spiaggia!), ma il fascino del costume da bagno nero resta comunque imbattibile. Semplice ma sofisticato, monocromatico ed espressione di tanta sensualità: la moda mare dell’estate 2024 dice sì al colore nero, d’altronde la più dark delle tonalità cromatiche resta tra le più semplici da indossare. In questo prontuario di stile troverai alcune proposte shopping, dai bikini ai pezzi interi da sfoggiare con nonchalance fino alla fine dell’estate!

L’eterno fascino del costume da bagno nero

Come scegliere il costume da bagno nero più adatto a te? Comincia esaminando e passando in rassegna le tue priorità. E ricorda: il costume deve farci sentire a nostro agio, nella nostra pelle in primis. Altrimenti, non è il costume giusto. Detto questo, puoi passare in rassegna i modelli di tendenza questa stagione: ci sono i bikini con o senza listini da intrecciare in vita; ci sono i costumi interi dal fascino retrò (sì, proprio quello che ricorda le dive del cinema degli anni Cinquanta); ci sono i costumi due pezzi a vita alta per coccolare un po’ di più le tue curve. E poi ricorda anche una chicca di stile sempre valida e sempre attuale: il costume nero intero è anche un perfetto body. Per l’aperitivo, dopo il mare!

Unsplash

Shopping: bikini e costumi interi neri da comprare ora

Diversi nel design ma tutti accomunati dallo stesso colore protagonista: ecco a te i costumi da bagno neri protagonisti della moda mare estate 2024. La scelta è tanta e la voglia di provarli tutti anche, da quale cominciare? Lasciati solleticare la fantasia dal modello che ruba per primo la tua attenzione: quale sarà? In questa guida shopping troverai proposte differenti tra loro, pensate per rispettare ogni tipo di corpo e (soprattutto) ogni tipologia di seno.

Il costume con reggiseno con ferretto funziona bene per chi ha un seno più abbondante e necessita di sostegno. Il bikini con reggiseno a triangolo andrà invece benissimo per i seni più piccoli. E ancora, focus sul pezzo di sotto: con o senza laccetti? Slip a vita bassa o vita alta? Queste piccole domande ti accompagneranno nella selezione del tuo costume due pezzi, a meno che tu non voglia optare per quelli interi. E anche qui ci sarà da divertirsi tra sgambature, drappeggi e inserti in tulle.

Costume intero con cut-out, Jade Swim, su MyTheresa (€190)

Bikini con reggiseno con ferretto, Reina Olga, su Luisaviaroma (€170)

Bikini con ricamo etnico, Motivi (in sconto a €55,90)



Bikini con intreccio, Me Fui (€65)

Costume intero modellante, Yamamay (€69,95)

In nylon riciclato, con cut-out e dettaglio metallico. Diesel (€175)

Reversibile e con profilature a contrasto cromatico, Souldaze (€120)

Costume nero con tulle, MC2 Saint Barth (€119)

Costume intero arricciato, Tezenis (€19,90)

Tagliato a laser e dall’effetto metallizzato, All Day Long (€110)