Quelli neri saranno anche un grande classico, ma come resistere al fascino dei costumi rossi? Il colore protagonista dello swimwear di tendenza questa estate 2024 sblocca innumerevoli ricordi, trasportandoci indietro nel tempo con l’immaginazione: dai costumi di Baywatch (l’iconica serie televisiva americana andata in onda a cavallo tra anni Ottanta e Novanta) fino ai body sgambatissimi adorati dalla Gen Z nei loro look in stile Y2K. Anche i brand low cost e ready-to-wear lo hanno rienterpretato per questa stagione tra costumi interi e bikini su cui vale la pena investire. Scoprili subito nella nostra gallery dedicata.

Costumi rossi: bikini o interi?

Come per ogni pezzo del tuo guardaroba swimwear, anche i costumi rossi fanno fede alle solite regole. Prerogativa numero #1: il costume deve farti sentire a tuo agio, altrimenti non è quello giusto per te. Perché questo sia possibile, concediti l’opportunità di capire a fondo le tue esigenze, dalla scelta del modello alle sue stesse caratteristiche. Il reggiseno deve avere il ferretto per offrirti sostegno? O ti andrà bene il modello a triangolo con coppette eventualmente estraibili? E il pezzo di sotto: lo preferisci a vita alta o vita bassa? Meglio uno slip con o senza laccetti? Quando avrai definito le tue necessità, identificare il costume da bagno rosso perfetto per te sarà semplicissimo.

Guida shopping: i must-have dell’estate 2024

Brand low cost e ready-to-wear ci offrono la possibilità di scegliere i nostri costumi rossi tra una grande varietà di modelli. A cominciare proprio da quelli interi, tutti differenti tra di loro per interpretare al meglio non solo le tendenze moda estate 2024 ma anche i nostri gusti e le nostre personalità. A qualcuna piacerà il costume intero drappeggiato, a qualche altra invece una proposta con cut-out e dettagli floreali scultorei. Qualcun’altra ancora vorrà forse puntare sui tessuti dalla finitura luminosa, per brillare anche in spiaggia sotto la luce del sole. Quanto ai bikini, sgambature, top con listini da intrecciare e tessuti a costine fanno da protagonisti. Buono shopping!

Con drappeggi, Norma Kamali, su MyTheresa (in sconto a €105)

In tessuto elasticizzato dall’effetto luminoso, Oserée, su MyTheresa (€205)

Brasiliana in microfibra riciclata a costine (€9,99) e top bikini a triangolo con coppe estraibili (€12,99), tutto Tezenis

Costume intero preformato, Yamamay (in sconto a €29,98)

Costume intero con dettaglio floreale, La Reveche, su Farfetch (€285)

Bikini con top a fascia incrociato, Hunza G, su MyTheresa (€210)

Costume intero a fascia, Petit Bateau (in sconto a €48,93)

Top bikini a triangolo imbottito (€15,99) e tanga bikini con laccetti (€12,99), tutto H&M

Bikini in nylon, Balenciaga, su Luisaviaroma (in sconto a €237)



Costume intero asimmetrico, Oysho, su Zalando (€45,99)