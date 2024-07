Tendenza moda chiama, gioielli con perline rispondono: da oggi fino alla fine della stagione calda, non abbiamo intenzione di sfoggiare altro. Bracciali, collane, orecchini e anelli ci chiamano a reinterpretare con glamour e fantasia la spensieratezza estiva: cosa occorre per farlo? Colore, tantissimo colore! I gioielli con perline o cristalli multicolor si prestano benissimo agli styling più pazzerelli e briosi, mentre le collane girocollo con perline d’acqua dolce ci mostrano il loro volto più romantico e chic. Pronta ad abbracciare questo diktat imperativo? Scopri la guida shopping che abbiamo preparato per te.

Tendenze gioielli: l’ispirazione dallo street style

Noi porteremo questa tendenza gioielli anche in spiaggia, ma le it-girls regine di street style hanno già cominciato a sfoggiarla anche in città. Durante le precedenti fashion week di New York, Londra, Milano e Parigi, abbiamo assistito a una duplice interpretazione dei gioielli con perline. C’è chi li preferisce in perle d’acqua dolce ma in versione meno classica (per intenderci, non le solite perle grandi e rotonde): in foto sotto, ti proponiamo un’opzione inaspettata che fonde il romanticismo dei fiocchetti con la minuzia delle perline bianche, perfette per sublimare l’abbronzatura.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Seconda chiave interpretativa dei gioielli con perline riguarda la tendenza boho-chic. Collane, bracciali e orecchini riscrivono il mood etnico all’interno dello stile urban, diventando alleati perfetti dei look da città. Immagina lo styling di queste collane, proprio come proposte in foto sotto, con vestiti di lino bianchi o caftani.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Guida shopping ai gioielli con perline da comprare adesso

Fidati di noi, non occorre spendere una fortuna per dare voce a questa tendenza accessori. La moda estate 2024 ci offre la straordinaria possibilità di spaziare tra gioielli in ottone placcato oro, bigiotteria e anche proposte decisamente più preziose in argento placcato oro 18k. In questa selezione shopping creata ad hoc per te, troverai potenziali acquisti che ti esorteranno a fare tua la voglia di colore come espressione della tua personalità! E se cristalli e perline multicolor non tanto fanno per te, abbiamo ovviamente incluso gioielli con perline d’acqua dolce o di conchiglia perché tu possa dare risalto all’abbronzatura attraverso la più chic delle nuance: il bianco!

Collana in argento con cristalli multicolor, Stroili (€59,90)

Orecchini a cerchio con perline colorate in vetro, Bijou Brigitte (€19,95)

Anello elasticizzato con perline di conchiglia, in argento 925 e galvanica oro giallo 18 kt. Rue des mille (in sconto a €35)

Collana in acciaio inossidabile con perline colorate, Sporty & Rich, su Luisaviaroma (in sconto a €67)

Collana con perline e ciondolo in silicone, Parfois (in sconto a €3,99)

In acciaio inossidabile con cristalli multicolor, Chiara Jewels (in sconto a €14,90)

Bracciale con cordoncino beige in poliestere cerato e perle di vetro colorate, Braccialetti Aua (€59)

Orecchini in ottone rifinito in oro e perline colorate, Isabel Marant, su Luisaviaroma (in sconto a €75)

Bracciale elasticizzato con perline e ciondolo con smile, Kidult (€35)

Orecchini metallici con ciondolo a forma di fiore in perline colorate, Zara (€17,95)

Girocollo in argento 925 placcato oro giallo 18kt con rondelle in perle d’acqua dolce, Etrusca Gioielli (€99)