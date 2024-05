D i giorno come di sera, le gonne lunghe sono vere alleate di stile. Facili da indossare e sempre pronte a darci infinita soddisfazione in fatto di styling. Ma su quali investire questa stagione? Te lo sveliamo qui nella nostra guida shopping

Via i collant, le tendenze moda primavera 2024 ci esortano a indossare (finalmente) le nostre amate gonne lunghe in piena e totale libertà. Sandali, slingback, mocassini e anche scarpe da ginnastica vengono in nostro supporto per creare degli styling che, insieme alle gonne lunghe, si riveleranno perfetti per questa stagione. In questo prontuario di stile abbiamo infatti selezionato le migliori gonne da comprare adesso (rispettando ogni budget, of course), ma avendo cura di consigliarti prima come indossarle attraverso i look più cool dello street style.

Come indossare le gonne lunghe secondo lo street style?

Diversità è la parola chiave per comprendere le gonne lunghe (e anche quelle midi) che lo street style ha proclamato essere tendenze moda primavera 2024. Ci sono quelle classiche e dalla silhouette a tubino, quelle con spacco e orli piumati, quelle con ricami scultorei (che arrivano dall’universo Prada) e quelle più romantiche che fanno del plissé la propria chiave espressiva.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Preponderante tra le gonne di tendenze è la vita alta, espediente stilistico che – come puoi notare da questi look street style – consente alle it-girls di approcciare lo styling insieme a crop top che lasciano l’ombelico a vista. È solo un’idea, naturalmente: sentiti libera di puntare sulla canottiera (per un risultato cool), una classica T-shirt o una camicia in lino o cotone. Potrai enfatizzare il punto vita inserendo comunque il tuo top all’interno della gonna.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Foto Launchmetrics/Spotlight

Shopping: i must-have della primavera 2024

Su quali must-have puntare per i tuoi look primaverili? Ti consigliamo di scegliere la tua alleata di stile a partire proprio dalle tue esigenze. Preferisci un capo basic da indossare in modo facile e sbrigativo? Punta sulle gonne monocromatiche, nelle tonalità del beige o del celeste pastello. Se invece prediligi un accento glamour del tuo guardaroba di stagione, non farti scappare la gonna plissé declinata in un’energica nuance magenta dalla rifinitura luminosa. Sì anche alle gonne lunghe stampate: le fantasie possono essere maxi, come se qualcuno vi avesse posto sopra una lente d’ingrandimento, oppure micro fino a creare una fitta trama ottica in un cui perdersi con lo sguardo. A te la scelta, la moda primavera 2024 è dalla tua.

In tessuto dalla finitura luminosa, H&M (€29,99)

In viscosa jaquard, Marina Rinaldi (€99)

In 100% lino, Oysho (€59,99)

In raso di cotone e con stampa floreale, Pennyblack (€179)

Con stampe e patchwork, Zara (€39,95)

In denim e con spacco, Uniqlo (€39,90)

A pieghe con ricamo, Motivi (€79,90)

Svasata e in raso di viscosa, Marc O’Polo (€139)

Fluida e con stampa floreale, Sandro Paris (€225)

Con plissé in jersey glossy, Max & Co. (€169)