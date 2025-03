Ogni sneaker vuole la sua tipologia di calzino: è un dato di fatto. E se la scelta della scarpa da ginnastica risponde decisamente alle tendenze moda primavera 2025, quella dei calzini punta semplicemente sui grandi classici con cui è difficile sbagliare. Che siano bianchi o grigi, in spugna o cotone, ogni calzino è un evergreen che sicuramente avrai già nel tuo cassetto dell’intimo. Non ti resta che prendere ispirazione da questi 5 look street style che ci mostrano i possibili abbinamenti per rendere cool anche il look più semplice e minimale.

Come indossare i calzini con le sneakers (sotto i vestiti)

Okay, bene, hai scelto di indossare un vestito bianco con le sneakers. Siamo perfettamente d’accordo che ballerine, friulane o slingback saranno decisamente le scarpe perfette per enfatizzare l’eleganza e il romanticismo di questo abito. Eppure, un dubbio resta: se volessi abbinarci un paio di sneakers urban e con la suola in gomma? A rispondere è questa mise, in cui ritroviamo non solo l’abito bianco ma anche le scarpe da ginnastica grigie con calzini al polpaccio tono su tono. Se lo street style approva, chi siamo noi per non sperimentare?

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quali calzini indossare con le skaters?

Esatto, è proprio la coolness a rendere le skaters le scarpe perfette a ogni età, anche a quaranta, cinquanta e sessant’anni. Perché puoi indossarle con i jeans, con i pantaloni dritti e persino sotto i vestiti per dargli un twist più cosmopolita. Vuoi abbinare anche i calzini? Non esitare, fallo. Prendi spunto da questo look, in cui le iconiche skaters di Vans vengono sfoggiate con calzini a costine di colore bianco, sotto un completo a quadri composto da bermuda e gilet.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Quando le scarpe da ginnastica sono colorate

Se le sneakers sono colorate, la strada più semplice da percorrere resta quella dei calzini bianchi. A meno che tu non te la senta di scegliere una delle nuance protagoniste della tua scarpa da ginnastica e richiamarla attraverso i calzini. A darti un esempio valido è questo look della it-girl Tamu Mcpherson, che ci esorta a indossare le sneakers con i calzini alla caviglia sotto una gonna al ginocchio color borgogna.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare i calzini con le sneakers (e le gonne plissè)

Vietato omettere dalla nostra guida di stile anche i calzini al polpaccio. Se ti danno l’aria di essere l’accessorio in chiave granny style, trascendi i pensieri: contestualizzati nel modo giusto, ti conferiranno quel pizzico di grinta che nei look delle cool kids non manca proprio mai. Vediamo dunque come indossarli! Questo look è facilissimo da assimilare e reinterpretare a modo tuo: la gonna a pieghe è abilmente mixata con una camicia bianca, un giubbino leggero e con zip, e – dulcis in fundo – con i calzini grigi, le sneakers.

Foto Launchmetrics/Spotlight

Come indossare le sneakers nere con i calzini bianchi

Riecco la gonna midi, riecco anche la camicia. E le sneakers? Presenti all’appello anche loro (trattasi delle iconiche scarpe da ginnastica Adidas), tra l’altro in abbinamento con dei pratici calzini bianchi e in spugna. Se nel precedente look abbiamo esplorato il mood del granny style, in questo ritroviamo un’interpretazione urban dello stile collegiale. Risultato? Uno styling versatile e facile da replicare, ma soprattutto da portare nel quotidiano. Da mattina a sera, sempre sia lodata la praticità.

Foto Launchmetrics/Spotlight

