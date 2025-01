A preannunciarci il ritorno di queste 5 tendenze moda erano state proprio le sfilate primavera-estate 2025. Con l’arrivo del nuovo anno appena iniziato, non ci resta che scoprirle ancora più a fondo: non solo perché la dolce stagione primaverile è (già) dietro l’angolo, ma soprattutto perché osservandole meglio avrai voglia di iniziare a sperimentarle subito nei tuoi look. La moda 2025 sarà come sempre all’insegna dei grandi classici senza tempo (la gonna di jeans, il trench, il tubino nero…), ma sarà anche contraddistinta da qualche tendenza inaspettata che siamo pronte a scoprire insieme qui.

1. Tendenze moda 2025: i vestiti asimmetrici

Rompete le righe! Delle tante tendenze moda 2025 amiamo già i vestiti asimmetrici. Abiti, giacche, top: le geometrie dei capi sono ripensate per stupire e svelare il corpo in modo un po’ differente dal solito. Vedi ad esempio lo slip dress di pizzo nero con cui ci conquista Ann Demeulemeester, la giacca bustier di Balmain e lo scollo ristrutturato della bar jacket di Dior. Prendi ispirazione: l’anno appena iniziato è il momento giusto per cominciare a giocare un po’ di più, come forse non avevi ancora fatto mai!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ann Demeulemeester primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Balmain primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Dior primavera-estate 2025

2. Tendenze moda 2025: i vestiti boho chic

Lo spirito flamboyant e il gusto bohemian incontrano l’eleganza femminile e la sensualità. Non è un sogno, no! È l’approccio dei vestiti boho chic della moda primavera-estate 2025. Tieni pronti nel guardaroba gli abiti floreali con frange e cristalli (come quello di 3.1. Phillip Lim), ma anche i tuoi must-have preferiti in camoscio, a loro volta completati da frange piccole o maxi. Isabel Marant ci ricorda che il boho chic è uno stato d’animo, prima ancora di essere una tendenza moda. E puoi farlo tuo in ogni momento dell’anno. L’espressione più sublime della sensualità in stile boho? Occhi puntati sulla gonna lunga di Ralph Lauren che, anche indossata con una semplice canottiera bianca, sa essere meraviglia pura.

Foto Launchmetrics/Spotlight. 3.1 Phillip Lim primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Isabel Marant primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Ralph Lauren primavera-estate 2025

3. Fiocchi, maxi fiocchi e fiocchettini

Che tu sia casual, elegante, cool o glamour… da fiocchi e fiocchetti non potrai scappare. La moda 2025 è ormai già qui e con lei si decreta il ritorno imperativo di questo dettaglio tridimensionale che aggiunge carattere e bon ton alle tue mise. Vuoi esagerare? Segui l’ispirazione che arriva dalla passerella di Acne Studios, dove un maxi fiocco tono su tono completa la minigonna a quadri. Nella nuova visione della maison Valentino (diretta ora dal nuovo direttore creativo Alessandro Michele), il fiocchetto diventa invece un dettaglio irresistibile capace di rubare l’attenzione con estrema nonchalance: lo ritroviamo infatti sul blazer a pois. Sì anche a bluse, mantelle e cappe: parola di Chanel, dove il fiocco nero fa è protagonista del look senza neppure accorgersene!

Foto Launchmetrics/Spotlight. Acne Studios primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Valentino primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Chanel primavera-estate 2025

4. Le gonne arancioni

E voilà, habemus massimo comune denominatore dei look primavera-estate 2025. Con l’arrivo delle giornate più miti potremmo ritrovarle ovunque: le gonne arancioni saranno protagoniste della prossima stagione. Ben venga però portarci avanti. Se vuoi indossarle già ora, procedi pure. Qualche idea per anticipare i diktat arriva dalla passerella di Bottega Veneta, dove troviamo la gonna a tubino con una sensuale texture effetto-serpente. La si indossa sotto una giacca oversize, a differenza di Burberry che la propone sotto una maglia polo dalla trama a rete. Fluttuante ed elegantissima anche la gonna arancione secondo la casa di moda Alberta Ferretti: si indossa ton sur ton, in formula total look.

Foto Launchmetrics/Spotlight. Bottega Veneta primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Burberry primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Alberta Ferretti primavera-estate 2025

5. Il vestito indossato sui pantaloni

E se le tendenze moda 2025 non ti hanno ancora convinta del tutto, concludiamo il quadro con l’ultimo inaspettato diktat. Votato – tra l’altro – alla praticità assoluta. Nelle sfilate abbiamo avvistato vestiti corti, midi e lunghi stratificati con grande maestria sopra i pantaloni: il risultato finale funziona, ci piace e solletica già la nostra fantasia. A cominciare dalla casa di moda inglese 16arlington, dove il minidress tutto frange si porta con i pantaloni neri. Senza omettere poi Collina Strada, l’irriverente brand americano che trasforma il look total white nell’addizione di pantaloni di pizzo e abito drappeggiato. Ultima ma non per importanza è l’interpretazione di Boss: vestito marrone monospalla e pantaloni a palazzo. Che magia!

Foto Launchmetrics/Spotlight. 16arlington primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Collina Strada primavera-estate 2025

Foto Launchmetrics/Spotlight. Boss primavera-estate 2025

