Tessuti leggeri, impalpabili, avvolgono il tuo corpo senza costringerlo. E poi le gonne fluide che camminando, svolazzano e ti accarezzano le gambe. Mentre incedi a passo svelto, non puoi fare a meno di sentirti una dea moderna: la primavera è dentro di te, tutto l’anno. Immagina la scena. È il mix di sensazioni che solo indossare un abito dal sapore boho può darti.

Se pensi che sia tutto troppo romantico e temi di trasformarti in una macchietta botticelliana, è perché non hai ancora letto i nostri consigli per abbinare alla perfezione un abito boho, grande tendenza dell’autunno/inverno 2024. Prima di storcere il naso, aspetta: se il nostro fiuto non ci inganna, questa moda che ci riporta ai mitici anni ’70 non ci abbandonerà molto presto. Quindi, meglio prendere appunti.

Gli abiti boho: back to the Seventies

La moda bohémien c’è chi la ama e chi la odia. Fiori, balze e rouches per alcune sono un must per tutte le stagioni, altre le tengono ben lontane. Anche perché parliamoci chiaro: la moda boho, che ci riporta indietro agli anni ’70, non se n’è mai veramente andata. Ma da quando è arrivata lei non possiamo più ignorarla, nemmeno tu. Di chi sto parlando? Chiaramente di lei: Chemena Kamali, direttrice creativa di Chloé. La sua passerella di esordio a capo della maison, lo scorso febbraio a Parigi, ha cambiato le carte in tavola. La collezione autunno/inverno 2024, infatti, è un tuffo negli anni di Bianca Jagger, Farrah Fawcett e Diana Ross. Ma il gusto è molto femminile e – buona notizia per te – pulito e essenziale. Le nuance sfumano dal marrone al burro, dal vinaccia ai colori pastello. Immancabili? La seta e gli stivali cuissardes, al ginocchio, in pelle e dal tacco alto.

Ma l‘allure romantica dello stile boho ha contagiato anche Maximilian Davis, direttore creativo di Ferragamo, che per questa stagione ci propone maxi abiti, dai colori terrosi e dalle trasparenze audacissime. Pizzi, silhouette fluide e velate le abbiamo viste anche sulla passerella di Alberta Ferretti: l’ideale per chi non vuole mai smettere di sognare. Ora veniamo a noi: le sfilate ci ispirano, ma vediamo come abbinare gli abiti boho nella vita di tutti i giorni.

Chloé, sfilata A/I 2024/2025. Courtesy of Chloé

Alberta Ferretti, sfilata A/I 2024/2025. Courtesy of Alberta Ferretti

Abbinare un abito boho: per te che hai un gusto essenziale

Se ti dicessi che l’abito boho potrebbe essere un jolly per tutte e quattro le stagioni? È proprio così. Tessuto e nuance fanno la differenza: prediligi la seta e colori neutri se desideri indossare questo capo tutto l’anno. Se non sei sicura che lo stile romantico sia nelle tue corde, vacci piano anche con ruches e fantasie. Meglio optare per un modello semplice e dare personalità al look attraverso scarpe e accessori.

Blu navy, colori pastello o una tonalità di marrone grintosa sono i colori da prediligere. In questa stagione, gli stivali non possono mancare e se sei in cerca di quello perfetto, ti suggeriamo di sceglierlo in pelle color testa di moro: si abbinerà facilmente a una vasta gamma di colori e l’eleganza è assicurata. Vestito e scarpa ci sono. La scelta del capospalla da abbinare al tuo abito boho non è da lasciare al caso. Per i giorni più freddi, con un cappotto lungo non puoi sbagliare. Lana e cachemire ti terranno al caldo, oltre a creare un bel gioco di strati dalla diversa texture. Come evitare un look scontato? Gioca con il contrasto dei colori. Prova il celeste pastello con il borgogna o il bordeaux, grande protagonista di questo autunno. Per le occasioni più quotidiane una giacca in camoscio o il tuo montone preferito andranno benissimo. Per la sera, libera la chioma, sfodera i gioielli più belli e stravaganti che hai, un tocco di rossetto e prenditi la scena.

Boho mon amour, il tuo abito abbinalo così

Per te che non devi convincerti del potenziale di femminilità e libertà che un abito boho può donare, parola d’ordine: esagerare. Colore, fantasia, rouches e volumi ampi sono i tuoi migliori amici. Se sei una bimba di Chemena Kamali e Chloé, va da sè che gli stivali cuissardes per replicare il look della sfilata non puoi non averli: meglio se ton sur ton con la tonalità del tuo abito boho. Lascia che la scollatura e le trasparenze siano le protagoniste e opta per un beauty look naturale e sofisticato.

Se gli stivali ti sembrano una scelta scontata, ma vuoi comunque viaggiare in alta quota è il caso di sfoderare un bel paio di sandali con plateau e tacco vertiginoso e perché non provare il tocco glam dei collant in pizzo? Durante il giorno invece, anche le dee hanno voglia di comfort. Scendi dai tacchi e vai di Mary Jane e ballerine flat. Sceglile dal design moderno, altrimenti l’effetto bambola è dietro l’angolo. Infine, un caban, la giacca corta in lana ideale per la stagione autunnale, è quello che ci vuole per ripararti senza smettere di brillare.

Gli abiti boho più cool per l’inverno 2024

Abito lungo blu notte scollo tondo apertura decoro sulla schiena pieghe decoro, Please (€89)

Abito lungo in seta maniche lunghe fiocco al collo, Zimmermann (prezzo su

richiesta)

Abito in chiffon con rouches decoro collo alto, H&M (€69,99)

Lungo abito in chiffon maniche lunghe con volant, Mango (€199)

Abito lungo realizzato in creponne di seta leggera con stampa Paisley multicolor.

Le maniche sono arricchite da rouches, Etro (€3.200)

Ha collaborato Jessica Ventrella

Leggi anche Mocassini chunky: le scarpe che ti svoltano i look invernali