C ome abbinare il cappotto cammello? Scoprilo in questa guida di stile: per te, 5 look street style ad alto contenuto di ispirazione. Per styling impeccabili e a prova di invidia!

Verranno a chiederci qual è il nostro capospalla preferito. E noi risponderemo, senza esitazione, che è il cappotto cammello. Un must-have dal fascino timeless, costantemente predisposto a opzioni di styling di ogni tipologia: sporty con le sneakers, chic con le ballerine, sofisticato con gli stivaletti in camoscio. Ma anche idoneo all’abbinamento con il denim, i vestiti lunghi neri, i pantaloni sartoriali. Insomma, è un cappotto che solletica davvero tanto la nostra fantasia. E per passare dalla teoria alla pratica, abbiamo selezionato per te 5 look moda inverno 2023 da copiare, o da cui prendere ispirazione, direttamente dallo street style internazionale.

Cappotto cammello + jeans a palazzo

Fidati, il colore cammello abbinato al denim scurissimo crea un contrasto molto chic. Te lo dimostra questo look street style proposto dalla giornalista di moda cinese Margaret Zhang. Per lei, la scelta ricade su pantaloni in denim dalla silhouette a palazzo: comodissimi. Ciò non toglie che tu possa scegliere il taglio sartoriale che più fa per te. Se al tuo stile si addicono i jeans boyfriend con scarpa stringata in chiave collegiale, non pensarci due volte e procedi a passo spedito. Oppure, reinterpreta questa mise con jeans a zampa e stivaletti col tacco: un’alternativa altrettanto valida per dare sfoggio al cappotto cammello, alleato degli styling versatili.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Con il vestito nero lungo, per un look très chic

Dal look che ti proponiamo in foto sotto – complice la fashionista e influencer tedesca Caroline Daur – apprendiamo una lezione di stile molto facile da metabolizzare: il cappotto camello, lasciato aperto all’occorrenza, sa davvero valorizzare (in modo cool) il più classico dei vestiti neri lunghi. Con il grande freddo ormai qui, nel nostro caso sarà meglio sostituire i sandali col plateau con un paio di décolletées a punta (con tacco stiletto o a blocco: a te la scelta). Se invece il tuo scopo è ottenere un risultato grunge, punta sugli anfibi. Perché no?

Foto Launchmetrics/Spotlight.

In palette, con gli stivali in camoscio

La nuance cammello, il marrone, il color terra di Siena e il giallo richiamano alla memoria visiva le infinite sfumature del foliàge autunnale. Romantico, no? Ecco, il nostro cappotto protagonista ti consente di esplorare infinite possibilità quanto ad abbinamenti cromatici. Proprio come accade in questa proposta che arriva dallo street style: il cappotto cammello trova spazio sopra un paio di pratici stivaletti in camoscio in una tonalità non molto diversa. Il tacco a blocco si rivela inoltre la chiave di svolta per affrontare con versatilità le giornate dinamiche in giro per la città!

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Pratica e chic: il cappotto cammello con maxi borsa e ballerine

Pantaloni neri, un bel maglioncino en pendant e tutti gli accessori cromaticamente abbinati. Cosa aggiungere – per spezzare la rigidità di un look total black – se non proprio un cappotto cammello? Ecco un’idea moda rapida a metabolizzarsi e facilissima a replicarsi: siamo abbastanza certe che nel tuo guardaroba non manchino questi must-have timeless e trasversali. Le ballerine nere e la maxi borsa (griffata Chanel!) portata a spalla denotano un’allure chic a cui qualsiasi capsule wardrobe strizzerebbe l’occhiolino. Hanno fascino senza tempo che il cappotto cappello può soltanto sublimare.

Foto Launchmetrics/Spotlight.

Il Teddy coat color cammello con i pantaloni sartoriali

Dire “cappotto cammello” significa dire infine anche “Teddy coat”. L’iconico capospalla Max Mara, che proprio quest’anno ha compiuto dieci anni, funge da ispirazione: nei look street style è protagonista assoluto insieme al pellicciotto ecologico che lo caratterizza, e la mise che abbiamo selezionato per te è una validissima idea invernale. Come replicarla? Ti occorreranno pantaloni sartoriali con pinces a vista e un maglione caldo che ti tenga al riparo. Il cappotto cammello si uniformerà a perfezione al risultato finale. Comoda, ma sofisticata.

Foto Launchmetrics/Spotlight.