Da una parte l’eleganza, dall’altra la voglia di osare (e giocare) con il colore: cosa indossare a 50 anni senza correre il rischio di creare un look banale? Per rispondere alla tua domanda, abbiamo passato in rassegna i look delle personalità più famose delle case reali. Dalla regina di Spagna Letizia Ortiz a Maxima d’Olanda, passando per Stephanie di Monaco, Rania di Giordania e Maria di Danimarca. Quale di queste 5 idee moda ti conquisterà di più?

Cosa indossare a 50 anni: il vestito nero di Letizia Ortiz

Chi non desidererebbe avere il perfetto vestito nero nel proprio guardaroba? E non parliamo solo del famosissimo little black dress, ovvero il tubino tanto caro e amato da Coco Chanel. Il nostro invito è prendere ispirazione dai look di Letizia Ortiz: la cinquantaduenne regina di Spagna adora le silhouette a campana e i tessuti dalla finitura leggermente lucida. Anche lo scollo a V gioca la sua parte, evidenziando il décolleté con velata delicatezza (e senza infrangere le regole del protocollo, ovviamente). La proposta che ne emerge? Una mise valida sia come look da sera sia come look da cerimonia. Da osservare con attenzione è anche lo styling degli accessori: i sandali in pelle dorata dalla finitura metallizzata si caratterizzano per il pratico tacco a blocco. La clutch da portare a mano è l’accessorio chic non plus ultra. E, infine, gli orecchini pendenti: per un effetto bling-bling da vera royal.

Foto Getty

Come copiare lo stile casual chic di Rania di Giordania

A cinquantaquattro anni, lo stile di Rania di Giordania continua a essere sempre di più fonte di ispirazione. E non solo per le donne cinquantenni! La moglie di re Abdullah II veste in modo contemporaneo e nel rispetto dell’etichetta: forse è proprio questo il segreto dei suoi look. Cosa apprezziamo in modo specifico del suo guardaroba? Senza dubbio, le proposte più casual. I look sontuosi e opulenti sarebbero per noi complicati da replicare, ma gli styling in cui abbina classici must-have come un semplice maglione verde a costine e morbidi pantaloni a palazzo ci fanno davvero sognare. Certo, in quanto royal, Rania di Giordania completa le sue mise con décolletées a punta e tacchi stiletto. Ma ricorda: sotto i pantaloni a palazzo, anche le sneakers sanno il fatto proprio.

Foto Getty

Cosa indossare a 50 anni: il color blocking di Maria di Danimarca

Chi ha detto che il color blocking non si possa sfoggiare anche a cinquant’anni… non ha mai avuto modo di apprezzare i look della regina consorte di Danimarca. Investita del ruolo nel 2024, la moglie di re Federico X è diventata in poco tempo una delle icone di stile royal più amate. Complice anche la naturalezza con cui sfoggia i colori energici, e non solo le classiche tonalità politically correct. Vedere per credere questo look da cui ti invitiamo a prendere ispirazione: la camicia floreale trova spazio sotto un blazer color cioccolato e sopra elegantissimi pantaloni dritti di colore rosso. Dulcis in fundo, le décolletées in pelle color nocciola. Meravigliosa.

Foto Getty

Come vestirsi a 50 anni: il ton sur ton della regina Maxima d’Olanda

Se Maria di Danimarca ama spezzare i colori, Maxima d’Olanda preferisce invece i look tono su tono. In questo look, apprendiamo un’altra lezione di stile royal: il blu acceso a cinquant’anni è cosa buona e giusta. Per Maxima, lo styling punta sull’abbinamento tra la clutch (da portare a mano) e il cappotto dalla silhouette cocoon e con maxi bottoni rotondi. Il colletto è stondato, tanto quanto basta da lasciare intravedere il vestito verde al di sotto. E se pensavi che una royal dovesse per forza sfoggiare tacchi stiletto, sii pronta a ricrederti: anche Maxima d’Olanda, come Letizia Ortiz, punta a sua volta sulla praticità dei tacchi a blocco.

Foto Getty

Cosa indossare a 50 anni: il completo di seta di Stephanie di Monaco

Prossima ai sessant’anni (che compirà a febbraio 2025), Stephanie di Monaco ci ricorda con i suoi look quanto meravigliosa sia la finitura lucida della seta. A tutte le età. La camicia si indossa dunque en pendant con i pantaloni a palazzo, intervallata cromaticamente solo da una pratica cintura nera a contrasto. Sì alle décolletées, per slanciare ulteriormente le linee e la silhouette. Gioielli? Per Stephanie, la risposta è no. Evviva il minimalismo.

Foto Getty

Leggi anche Cosa indossare a 40 anni: i look secondo le royal

Leggi anche Shopping: i cappotti da comprare ora